Хоккейная «Сибирь» начала переезд на новую ледовую арену — смотрим трогательное прощальное видео

— Мы начинаем переезд на новую арену! Первым собрался Снеговик, — говорится в посте. К нему прикрепляется небольшое видео, на котором маскот «Сибири» Снеговик прощается с ЛДС «Сибирь»: обходит коридоры, собирает свои вещи. В конце видео Снеговик смотрит на здание «Сибири», из его глаз капают слезы-льдинки, он садится в микроавтобус и уезжает на новую арену.