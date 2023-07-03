Хоккейная «Сибирь» начала переезд на новую ледовую арену — смотрим трогательное прощальное видео

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» начал переезд на новую арену. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале команды.
— Мы начинаем переезд на новую арену! Первым собрался Снеговик, — говорится в посте. К нему прикрепляется небольшое видео, на котором маскот «Сибири» Снеговик прощается с ЛДС «Сибирь»: обходит коридоры, собирает свои вещи. В конце видео Снеговик смотрит на здание «Сибири», из его глаз капают слезы-льдинки, он садится в микроавтобус и уезжает на новую арену.
Ранее министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов говорил, что переезд «Сибири» на новую арену планируется завершить в первой половине августа. Новосибирский клуб проводил домашние матчи в ледовом дворце спорта «Сибирь», вмещающем
В конце июля — начале августа комиссия КХЛ проинспектирует новую ледовую арену в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на Ахапова.
— После этого нам дадут тестовый матч, — сказал Ахапов. По его словам, домашние матчи новосибирской «Сибири» в новом сезоне чемпионата Фонбет-КХЛ, который начнется в сентябре, будут проходить уже на новой ледовой арене.
Новый ЛДС в Новосибирске строили к международному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске в 2023 году. Однако в марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России мероприятия из-за спецоперации России на Украине. Тем не менее власти обещали сдать объекты в срок — в сентябре 2022 года.
Для строительства арены не жалели денег и создали специальное предприятие. Тем не менее стройка шла тяжело: сроки срывались, а строителям не платили зарплату.
Отставание в строительстве ледового дворца становилось предметом критики со стороны федеральных властей.