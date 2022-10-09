Заместитель генпрокурора России отметил отставание на стройке ЛДС в Новосибирске
Дмитрий Демешин обратил внимание на «ослабление контроля» за строительством
Более 5 тысяч нарушений при выполнении нацпроектов выявила генпрокуратура за первое полугодие 2022 года. В список попал и Новосибирск. Ведомство заявило о высоком риске срыва сроков строительства 8 детсадов и школ и отставании в строительстве нового ЛДС.
Совещание по выполнению нацпроектов в Сибири прошло вчера, 8 октября. Там замгенпрокурора России Дмитрий Демешин отметил неоднократный перенос сроков и ослабление контроля за строительством ЛДС. Ледовый дворец строится по нацпроекту «Демография».
Кроме того, в ведомстве предупредили о срыве строительства школ и детсадов в Новосибирской области:
— По данным Министерства просвещения России, высока вероятность незавершения строительства в текущем году 29 объектов общего и дошкольного образования на 16 тыс. мест, больше всего в Новосибирской (8), Омской (7) и Иркутской (5) областях, — сообщили в управлении генпрокуратуры по СФО.
За 8 месяцев 2022 года из 31 запланированной школы построили только 1. Отставание по срокам связано в том числе с ростом цен на стройматериалы.
На прошлой неделе опять перенесли срок открытия парка у строящегося ЛДС. Его обещали открыть 30 сентября, но этого не произошло. Мэр города заявил, что парк «введут в этом году».