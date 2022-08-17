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Только 2 школы из 31 запланированной на 2022 год построили в Сибири

За 8 месяцев года в Новосибирской области построили одну школу

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Еще одну школу почти достроили

Еще одну школу почти достроили

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В Сибирском федеральном округе на 2022 год запланировано строительство 31 школы. Пока построили только 2 — в Новосибирской и Томской областях. Об этом сообщает сайт полномочного представителя президента в СФО.

Отставание по срокам связано в том числе с ростом цен на стройматериалы. Чтобы компенсировать это, правительство выделит из федерального бюджета компенсации.

— Принято решение удовлетворить все заявки, поданные субъектами Федерации округа до 1 июня, — говорится на сайте полпредства.

На особом контроле находятся два объекта — в селе Усть-Кокса Республики Алтай на 275 мест и в деревне Грановщина Иркутской области на 725 мест. Их должны были построить ещё в 2021 году.

Еще у семи школ «высокая степень готовности»: это три объекта в Кемеровской области, по одному объекту в Алтайском, Красноярском краях, Иркутской и Новосибирской областях.

В этом году достроили и ввели в эксплуатацию здание школы № 219 на улице Михаила Немыткина в жилмассиве «Родники». Туда смогут набрать 44 класса учеников.

До этого мы рассказывали о самых переполненных школах в городе — вот они на карте.

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