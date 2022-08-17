Только 2 школы из 31 запланированной на 2022 год построили в Сибири
За 8 месяцев года в Новосибирской области построили одну школу
В Сибирском федеральном округе на 2022 год запланировано строительство 31 школы. Пока построили только 2 — в Новосибирской и Томской областях. Об этом сообщает сайт полномочного представителя президента в СФО.
Отставание по срокам связано в том числе с ростом цен на стройматериалы. Чтобы компенсировать это, правительство выделит из федерального бюджета компенсации.
— Принято решение удовлетворить все заявки, поданные субъектами Федерации округа до 1 июня, — говорится на сайте полпредства.
На особом контроле находятся два объекта — в селе Усть-Кокса Республики Алтай на 275 мест и в деревне Грановщина Иркутской области на 725 мест. Их должны были построить ещё в 2021 году.
Еще у семи школ «высокая степень готовности»: это три объекта в Кемеровской области, по одному объекту в Алтайском, Красноярском краях, Иркутской и Новосибирской областях.
В этом году достроили и ввели в эксплуатацию здание школы
До этого мы рассказывали о самых переполненных школах в городе — вот они на карте.