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Школу на 1100 мест достроили на «Родниках» — когда ждать открытия

Сейчас в здании устанавливают мебель

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Строительство уже завершили

Строительство уже завершили

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Мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию здания школы № 219 на улице Михаила Немыткина в жилмассиве «Родники». Туда смогут набрать 44 класса учеников.

Документ с разрешением на эксплуатацию опубликован на муниципальном портале Новосибирска. В департаменте образования мэрии НГС сообщили, что на объект доставили оборудование для столовой, актового зала, учебных мастерских. Сейчас специалисты занимаются его монтажом, в кабинетах расставляют мебель.

— В рамках комплектования закуплено необходимое для обеспечения, в том числе образовательного процесса, оборудование, а именно — учебное и лабораторное оборудование, мебель, учебно-наглядные пособия, спортинвентарь, оргтехника, интерактивное оборудование, жалюзи, шторы, канцелярия на общую сумму 166 000 000 рублей, — рассказали НГС в пресс-центре мэрии.

По проекту школа рассчитана на 1100 учеников. Предполагаемое количество классов, которые смогут набрать, — 44, то есть по 4 на параллели со средней наполняемостью 25 человек. Точное число станет известно после окончания комплектования. Сейчас для школы ищут учителей и других сотрудников.

— Открытие МАОУ СОШ № 219 и начало образовательной деятельности состоится после получения разрешительных документов надзорных органов на осуществление образовательной деятельности, — добавили в мэрии.

Ранее министр образования Сергей Федорчук заявил, что школу хотят открыть к 1 сентября. Возможно, что она начнет работать весной.

На прошлой неделе власти Новосибирска назвали самые переполненные школы города. В некоторых из них учится в 2,5 раза больше детей, чем предусмотрено в проекте. Среди них есть и учебные заведения на «Родниках». Мы показали самые переполненные школы на карте.

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