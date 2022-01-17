Школу на 1100 мест достроили на «Родниках» — когда ждать открытия

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию здания школы
Документ с разрешением на эксплуатацию опубликован на муниципальном портале Новосибирска. В департаменте образования мэрии НГС сообщили, что на объект доставили оборудование для столовой, актового зала, учебных мастерских. Сейчас специалисты занимаются его монтажом, в кабинетах расставляют мебель.
— В рамках комплектования закуплено необходимое для обеспечения, в том числе образовательного процесса, оборудование, а именно — учебное и лабораторное оборудование, мебель, учебно-наглядные пособия, спортинвентарь, оргтехника, интерактивное оборудование, жалюзи, шторы, канцелярия на общую сумму
По проекту школа рассчитана на 1100 учеников. Предполагаемое количество классов, которые смогут набрать, — 44, то есть по 4 на параллели со средней наполняемостью 25 человек. Точное число станет известно после окончания комплектования. Сейчас для школы ищут учителей и других сотрудников.
— Открытие МАОУ СОШ
Ранее министр образования Сергей Федорчук заявил, что школу хотят открыть к
На прошлой неделе власти Новосибирска назвали самые переполненные школы города. В некоторых из них учится в 2,5 раза больше детей, чем предусмотрено в проекте. Среди них есть и учебные заведения на «Родниках». Мы показали самые переполненные школы на карте.