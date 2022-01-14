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3000 учеников вместо 1100: смотрим на карте, где самые переполненные школы Новосибирска

Всего таких учреждений 18, самых переполненных — 5. Мы показали их на карте

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В школе <nobr class="_">№ 216</nobr> учится более <nobr class="_">3 тысяч</nobr> человек

В школе № 216 учится более 3 тысяч человек

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В Новосибирске насчитывается пять школ, где число учащихся превышает проектную наполняемость здания более чем в 2,5 раза.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, это учреждения на Родниках: школа № 211 им. Л. И. Сидоренко, где при наполняемости в 1000 мест обучается 2689 человек, и № 207 — там на 750 мест приходится 2041 человек. В школе № 216 (Плющихинский жилмассив) проектная наполняемость составляет 1100 мест, но обучаются в ней 3060 человек, в 215-й (Чистая слобода) на 1100 мест приходится 2836 учеников, в 217-й (Южно-Чемской жилмассив) на 1100 мест — 2897 учеников.

Всего, по данным мэрии, в городе насчитывается 18 переполненных общеобразовательных учреждений, их основная масса располагается в левобережье и в Октябрьском районе. В 11 из 18 школ проектная наполняемость превышена в 2–2,5 раза. Это школы под номерами 120 (Заельцовский район), 155 (Ключ-Камышенское плато), 19 (ул. Бориса Богаткова), 140 (ул. Физкультурная), 86 и 48 (Западный микрорайон), 45 и 92 (Троллейный жилмассив), 182 (Затулинский жилмассив), 213 (КСМ) и Экономический лицей (Центральный район).

Менее чем в два раза проектная наполняемость превышена в школах № 199 (МЖК) и № 76 (ул. Большевистская).

Большая часть самых переполненных школ находится в отдаленных микрорайонах города

Большая часть самых переполненных школ находится в отдаленных микрорайонах города

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Недавно Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области передало в суд материалы об административном правонарушении директора школы № 76. Надежде Равлюк грозит штраф размером до 30 тысяч рублей из-за того, что в ее школе учится слишком много детей.

За педагога вступились жители Европейского берега (микрорайон рядом со школой), написавшие обращение в адрес губернатора и мэра.

— Жители микрорайона Европейский берег считают это наказание издевательством и призывают скорее ввести в эксплуатацию новую школу № 220, которая строится внутри микрорайона Европейский берег. Прошу вас поставить данный вопрос на личный контроль со строительством школы № 220 и не наказывать директора школы № 76,говорилось в этом обращении.

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