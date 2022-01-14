3000 учеников вместо 1100: смотрим на карте, где самые переполненные школы Новосибирска

В Новосибирске насчитывается пять школ, где число учащихся превышает проектную наполняемость здания более чем в
По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, это учреждения на Родниках: школа
Всего, по данным мэрии, в городе насчитывается 18 переполненных общеобразовательных учреждений, их основная масса располагается в левобережье и в Октябрьском районе. В 11 из 18 школ проектная наполняемость превышена в
Менее чем в два раза проектная наполняемость превышена в школах
Недавно Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области передало в суд материалы об административном правонарушении директора школы
За педагога вступились жители Европейского берега (микрорайон рядом со школой), написавшие обращение в адрес губернатора и мэра.
— Жители микрорайона Европейский берег считают это наказание издевательством и призывают скорее ввести в эксплуатацию новую школу