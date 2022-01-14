3000 учеников вместо 1100: смотрим на карте, где самые переполненные школы Новосибирска

В Новосибирске насчитывается пять школ, где число учащихся превышает проектную наполняемость здания более чем в 2,5 раза.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, это учреждения на Родниках: школа № 211 им. Л. И. Сидоренко, где при наполняемости в 1000 мест обучается 2689 человек, и № 207 — там на 750 мест приходится 2041 человек. В школе № 216 (Плющихинский жилмассив) проектная наполняемость составляет 1100 мест, но обучаются в ней 3060 человек, в 215-й (Чистая слобода) на 1100 мест приходится 2836 учеников, в 217-й (Южно-Чемской жилмассив) на 1100 мест — 2897 учеников.