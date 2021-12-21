Продлят ли зимние каникулы? Отправят ли школьников на дистант? Министр образования НСО отвечает на вопросы (онлайн)

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Во время прямого эфира корреспондент НГС Александра Бруня задаст Сергею Федорчуку вопросы о том, как пройдут утренники в детских садах, в каком формате школьники будут учиться в третьей четверти, какие проблемные школы отремонтируют в первую очередь и другие. Присылайте свои вопросы к эфиру в комментариях к трансляции в нашем Instagram.
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Вчера мы писали, что в Новосибирске по родительским чатам в WhatsApp рассылаются сообщения о том, что в России школьные каникулы продлили до 1 февраля. Информацию пересылают уже на протяжении нескольких дней. Несколько обращений поступило и в редакцию НГС. Но это оказалось шуткой.
Информацию о продлении школьных каникул до 1 февраля опубликовало 17 декабря сатирическое издание «Панорама». Все сообщения сайта носят шуточный характер, а информация выдумана. Но из-за официального тона многие относятся к их сообщениям серьезно.
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