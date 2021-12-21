Продлят ли зимние каникулы? Отправят ли школьников на дистант? Министр образования НСО отвечает на вопросы (онлайн)

В Новосибирской области из-за распространения коронавируса становится всё больше ограничений. Многие переживают, что рост заболеваемости приведет к введению дистанционного обучения и продлению каникул.



Что ждет школьников в следующем году? Грозит ли им дистант? Продлят ли зимние каникулы? Будут ли вакцинировать детей от ковида в школах? Станет ли вакцинация для школьников обязательной?



В прямом эфире министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук отвечает на эти и другие вопросы.



Прямой эфир вы можете смотреть 21 декабря в 16:00 в нашем аккаунте Instagram. Если вам неудобно слушать аудио, то вы можете следить за текстовой трансляцией у нас на сайте или в нашем аккаунте Telegram.

