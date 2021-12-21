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Продлят ли зимние каникулы? Отправят ли школьников на дистант? Министр образования НСО отвечает на вопросы (онлайн)

Прямой эфир с Сергеем Федорчуком

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Сергей Федорчук расскажет, что ждет школьников в 2022 году

Сергей Федорчук расскажет, что ждет школьников в 2022 году

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В Новосибирской области из-за распространения коронавируса становится всё больше ограничений. Многие переживают, что рост заболеваемости приведет к введению дистанционного обучения и продлению каникул.

Что ждет школьников в следующем году? Грозит ли им дистант? Продлят ли зимние каникулы? Будут ли вакцинировать детей от ковида в школах? Станет ли вакцинация для школьников обязательной?

В прямом эфире министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук отвечает на эти и другие вопросы.

Прямой эфир вы можете смотреть 21 декабря в 16:00 в нашем аккаунте Instagram. Если вам неудобно слушать аудио, то вы можете следить за текстовой трансляцией у нас на сайте или в нашем аккаунте Telegram.

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Во время прямого эфира корреспондент НГС Александра Бруня задаст Сергею Федорчуку вопросы о том, как пройдут утренники в детских садах, в каком формате школьники будут учиться в третьей четверти, какие проблемные школы отремонтируют в первую очередь и другие. Присылайте свои вопросы к эфиру в комментариях к трансляции в нашем Instagram.

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Александра Бруня

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Вчера мы писали, что в Новосибирске по родительским чатам в WhatsApp рассылаются сообщения о том, что в России школьные каникулы продлили до 1 февраля. Информацию пересылают уже на протяжении нескольких дней. Несколько обращений поступило и в редакцию НГС. Но это оказалось шуткой.

Информацию о продлении школьных каникул до 1 февраля опубликовало 17 декабря сатирическое издание «Панорама». Все сообщения сайта носят шуточный характер, а информация выдумана. Но из-за официального тона многие относятся к их сообщениям серьезно.

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