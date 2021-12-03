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Названа дата строительства нового здания для школы №57 — дети не ходят туда четыре года

На работы потребуется больше 1 миллиарда рублей

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Зданию больше 80 лет

Зданию больше 80 лет

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Реконструкцию школы №57 в Дзержинском районе Новосибирска планируют начать в 2022 году. Детей распределили по другим образовательным организациям в 2018 году, из-за плохого состояния здания, которое построили в 1939 году.

Сегодня, 3 декабря, на сессии горсовета глава департамента строительства мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев рассказал, что проектную документацию для нового здания направили на госэкспертизу. Ее результаты должны прийти в декабре этого года.

— Мы подготовили обращение в адрес губернатора Новосибирской области. Вчера с финансовым блоком письмо сверстали. Чтобы запуститься в строительство объекта, нам необходим объем порядка в 600 млн рублей, — рассказал Алексей Кондратьев.

Он уточнил, что всего на строительство потребуется около 1,3 миллиарда рублей. Если первый транш средств выделят в следующем году, то тогда же начнется реконструкция. Из городского бюджета на работы готовы выделить 20%о от стоимости работ на первом этапе.

Ранее в Новосибирске начали строить новое здание для школы №54 в Центральном районе. Старому было около 80 лет, и из-за состояния его признали непригодным для использования, а директор называла его опасным. Какой школа была изнутри — посмотрите в нашем фоторепортаже.

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