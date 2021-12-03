Названа дата строительства нового здания для школы №57 — дети не ходят туда четыре года

Реконструкцию школы №57 в Дзержинском районе Новосибирска планируют начать в 2022 году. Детей распределили по другим образовательным организациям в 2018 году, из-за плохого состояния здания, которое построили в 1939 году.

Сегодня, 3 декабря, на сессии горсовета глава департамента строительства мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев рассказал, что проектную документацию для нового здания направили на госэкспертизу. Ее результаты должны прийти в декабре этого года.

— Мы подготовили обращение в адрес губернатора Новосибирской области. Вчера с финансовым блоком письмо сверстали. Чтобы запуститься в строительство объекта, нам необходим объем порядка в 600 млн рублей, — рассказал Алексей Кондратьев.

