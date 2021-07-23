На месте снесенной школы с барельефами начнут строить новую — из бюджета выделили 130 млн рублей

В Новосибирске объявили аукцион на строительство здания для школы № 54
В Новосибирске объявили аукцион на строительство школы на улице Крылова, 18 в Центральном районе. Максимальная цена контракта — 129 миллионов 837 тысяч рублей. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Новосибирска.
По данным сайта госзакупок, подрядчику предстоит выполнить подготовительные работы для строительства, залить фундамент, установить колонны и стены, смонтировать балки. Также он разместит лестницы в здании, крыльцо, выполнит прочие работы. Средства на строительство выделят из областного и городского бюджетов.
Подрядчик должен начать подготовительные работы 1 сентября и завершить строительство к 31 июля 2022 года.
Снос школы на Крылова, 18 обсуждали более 10 лет. Ее построили в
— В рамках муниципального контракта с МКУ «УКС» выполнено лазерное сканирование барельефов на фасаде и сформированы цифровые модели. На восстановление барельефов для нового здания школы договоров с НГУАДИ не заключалось, — сообщили НГС в вузе.
В НГУАДИ пояснили, что новые барельефы могут сделать из стеклопластика, искусственного камня или меди. Срок выполнения работ составляет от четырех до шести месяцев и зависит от выбранного материала.
— Наша организация выражает готовность выполнить работу по изготовлению барельефов для здания МБОУ СОШ
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда будет заключен контракт на восстановление барельефа. Ответ пока не поступил.
В 2019 году новосибирские историки выступили против сноса школы — они аргументировали это тем, что город лишится исторического здания. Тогда НГС подготовил репортаж из этого учебного заведения. Зимой окна там закрывали пленкой, а директор называл здание опасным.
В июле 2019 года стало известно, что школу отказались признавать памятником, а в барельефах не увидели исторической ценности, но после барельефы отсканировали, чтобы восстановить на новом месте. О сносе здания сообщили в августе прошлого года. Новая школа будет рассчитана на 299 учеников.