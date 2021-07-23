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На месте снесенной школы с барельефами начнут строить новую — из бюджета выделили 130 млн рублей

Работы начнутся с 1 сентября этого года

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Старое здание уже снесли, новое появится здесь в 2022 году

Старое здание уже снесли, новое появится здесь в 2022 году

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В Новосибирске объявили аукцион на строительство здания для школы № 54

В Новосибирске объявили аукцион на строительство школы на улице Крылова, 18 в Центральном районе. Максимальная цена контракта — 129 миллионов 837 тысяч рублей. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Новосибирска.

По данным сайта госзакупок, подрядчику предстоит выполнить подготовительные работы для строительства, залить фундамент, установить колонны и стены, смонтировать балки. Также он разместит лестницы в здании, крыльцо, выполнит прочие работы. Средства на строительство выделят из областного и городского бюджетов.

Старое здание школы украшал барельеф

Старое здание школы украшал барельеф

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Подрядчик должен начать подготовительные работы 1 сентября и завершить строительство к 31 июля 2022 года.

Снос школы на Крылова, 18 обсуждали более 10 лет. Ее построили в 1930-е годы, и за всё это время в здании ни разу не делали капитальный ремонт. Оно также было примечательно тем, что на стенах сохранились барельефы с юными мичуринцами. В прошлом году его сканировали специалисты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств, чтобы создать цифровую модель. По ней в будущем можно будет восстановить барельеф.

— В рамках муниципального контракта с МКУ «УКС» выполнено лазерное сканирование барельефов на фасаде и сформированы цифровые модели. На восстановление барельефов для нового здания школы договоров с НГУАДИ не заключалось, — сообщили НГС в вузе.

В НГУАДИ пояснили, что новые барельефы могут сделать из стеклопластика, искусственного камня или меди. Срок выполнения работ составляет от четырех до шести месяцев и зависит от выбранного материала.

— Наша организация выражает готовность выполнить работу по изготовлению барельефов для здания МБОУ СОШ № 54 в Новосибирске, — добавили в НГУАДИ.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда будет заключен контракт на восстановление барельефа. Ответ пока не поступил.

В 2019 году новосибирские историки выступили против сноса школы — они аргументировали это тем, что город лишится исторического здания. Тогда НГС подготовил репортаж из этого учебного заведения. Зимой окна там закрывали пленкой, а директор называл здание опасным.

В июле 2019 года стало известно, что школу отказались признавать памятником, а в барельефах не увидели исторической ценности, но после барельефы отсканировали, чтобы восстановить на новом месте. О сносе здания сообщили в августе прошлого года. Новая школа будет рассчитана на 299 учеников.

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