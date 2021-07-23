На месте снесенной школы с барельефами начнут строить новую — из бюджета выделили 130 млн рублей

В Новосибирске объявили аукцион на строительство школы на улице Крылова, 18 в Центральном районе. Максимальная цена контракта — 129 миллионов 837 тысяч рублей. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Новосибирска.

По данным сайта госзакупок, подрядчику предстоит выполнить подготовительные работы для строительства, залить фундамент, установить колонны и стены, смонтировать балки. Также он разместит лестницы в здании, крыльцо, выполнит прочие работы. Средства на строительство выделят из областного и городского бюджетов.

