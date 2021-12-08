Уволенную за откровенное видео в Instagram учительницу пригласили работать в Новоколледж

Директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов поддержал
Виктория Каширина — до недавнего времени была учителем русского языка и литературы в ЧОУ «Онлайн гимназия
— В общем, меня уволили. Всё началось с сообщения мамы моей ученицы, которая «попросила» не выкладывать контент, видимо, который не устраивает ее… или сменить профессию. Следить за своей дочерью — не-е-е, указывать другим людям — да-а-а. Через день мне пришло сообщение от директора гимназии с приказом удалить видео. На который я ответила отрицательно. Сегодня состоялась беседа. Началась она со слов: «Я хочу, чтобы вы написали заявление по собственному желанию». Я ничего писать не стала. Тогда она сказала, что меня уволят по статье за АМОРАЛЬНОЕ поведение. Что здесь конкретно аморального, сказано не было, — написала Виктория в посте.
Комментаторы под видео и этим постом разделились: кто-то жестко критикует Викторию за неподобающее поведение, немало и тех, кто ее поддерживает.
Директор Новоколледжа Сергей Чернышов в разговоре с НГС заявил, что относится ко вторым.
— Если ее уволили из-за видео, то это глупость, конечно. Учителя — не члены монашеского ордена, они такие же люди, у них есть чувства. Они вправе показывать свое красивое тело в своих личных социальных сетях. Если кто-то смотрит Instagram и оскорбляется — ну не смотрите Instagram, да и всё. Я не знаю всех деталей этой ситуации, но, если Виктория хороший педагог, мы готовы предложить ей место в Новоколледже, — сказал Чернышов.
В марте НГС сообщал, что на учительницу из Татарского района возбудили уголовное дело за обнаженное видео: интимный ролик женщина отправила ученику.