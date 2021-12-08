Уволенную за откровенное видео в Instagram учительницу пригласили работать в Новоколледж

Директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов поддержал 23-летнюю учительницу, которая рассказала об увольнении с работы из-за танцевального видео.



Виктория Каширина — до недавнего времени была учителем русского языка и литературы в ЧОУ «Онлайн гимназия № 1 ». 7 декабря она сообщила подписчикам Instagram-аккаунта об увольнении. Причиной она назвала видеоролик, в котором она запечатлела свой танец в нижнем белье, — в свободное время девушка занимается pole dance. 8 декабря ролик был удален, на нем учительница показывала изгибы своего тела под музыку, меняя нескромные наряды.