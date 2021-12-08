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Уволенную за откровенное видео в Instagram учительницу пригласили работать в Новоколледж

Сергей Чернышов заступился за Викторию Каширину и предложил ей работу в своем образовательном учреждении

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Виктория Каширина

Виктория Каширина

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Директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов поддержал 23-летнюю учительницу, которая рассказала об увольнении с работы из-за танцевального видео.

Виктория Каширина — до недавнего времени была учителем русского языка и литературы в ЧОУ «Онлайн гимназия № 1». 7 декабря она сообщила подписчикам Instagram-аккаунта об увольнении. Причиной она назвала видеоролик, в котором она запечатлела свой танец в нижнем белье, — в свободное время девушка занимается pole dance. 8 декабря ролик был удален, на нем учительница показывала изгибы своего тела под музыку, меняя нескромные наряды.

— В общем, меня уволили. Всё началось с сообщения мамы моей ученицы, которая «попросила» не выкладывать контент, видимо, который не устраивает ее… или сменить профессию. Следить за своей дочерью — не-е-е, указывать другим людям — да-а-а. Через день мне пришло сообщение от директора гимназии с приказом удалить видео. На который я ответила отрицательно. Сегодня состоялась беседа. Началась она со слов: «Я хочу, чтобы вы написали заявление по собственному желанию». Я ничего писать не стала. Тогда она сказала, что меня уволят по статье за АМОРАЛЬНОЕ поведение. Что здесь конкретно аморального, сказано не было, — написала Виктория в посте.

Комментаторы под видео и этим постом разделились: кто-то жестко критикует Викторию за неподобающее поведение, немало и тех, кто ее поддерживает.

Директор Новоколледжа Сергей Чернышов в разговоре с НГС заявил, что относится ко вторым.

— Если ее уволили из-за видео, то это глупость, конечно. Учителя — не члены монашеского ордена, они такие же люди, у них есть чувства. Они вправе показывать свое красивое тело в своих личных социальных сетях. Если кто-то смотрит Instagram и оскорбляется — ну не смотрите Instagram, да и всё. Я не знаю всех деталей этой ситуации, но, если Виктория хороший педагог, мы готовы предложить ей место в Новоколледже, — сказал Чернышов.

В марте НГС сообщал, что на учительницу из Татарского района возбудили уголовное дело за обнаженное видео: интимный ролик женщина отправила ученику.

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