17 марта среда
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 72.96
eur 86.99

Все новости

Все новости

На учительницу из Татарского района возбудили уголовное дело за обнаженное видео

По данным СК, интимный ролик женщина сама отправила ученику

11 428
155Обсудить

Поделиться

Поводом для уголовного дела стал ролик с обнажением женщины

Поводом для уголовного дела стал ролик с обнажением женщины

Поделиться

Учительницу из Татарского района заподозрили в развратных действиях в отношении ученика

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении учительницы одной из школ Татарского района. Ранее женщина рассказывала НГС о том, что она вынуждена была уехать из области после того, как ученик взломал ее аккаунт во «ВКонтакте» и разослал приятелям ее интимное видео с обнажением.

Следователи оказались не согласны с версией учительницы — они предполагают, что женщина самостоятельно переслала видео ученику.

— По данным следствия, в феврале 2021 года подозреваемая, используя сеть Интернет, направила в социальной сети 15-летнему подростку видеозапись с демонстрацией обнаженных частей тела, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

В отношении учительницы возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» (ч. 1 ст. 135 УК РФ).

Корреспондент НГС попыталась связаться с женщиной после появления информации о том, что возбуждено дело. Однако оказалось, что ее номер уже не обслуживается.

Два года назад молодую учительницу русского языка из Барнаула уволили за фотографии, которые она выложила на личной странице во «ВКонтакте»: девушка сфотографировалась в купальнике у проруби для Универсиады. Она рассказала НГС о травле коллег, из-за которых пришлось остаться без работы, и о своих планах. Мы также расспросили новосибирских педагогов о том, как они стали вести себя в соцсетях после этого случая.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ13
  • УДИВЛЕНИЕ4
  • ГНЕВ15
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

СКследователиучительница
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (155)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...