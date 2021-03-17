На учительницу из Татарского района возбудили уголовное дело за обнаженное видео

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении учительницы одной из школ Татарского района. Ранее женщина рассказывала НГС о том, что она вынуждена была уехать из области после того, как ученик взломал ее аккаунт во «ВКонтакте» и разослал приятелям ее интимное видео с обнажением.



Следователи оказались не согласны с версией учительницы — они предполагают, что женщина самостоятельно переслала видео ученику.

— По данным следствия, в феврале 2021 года подозреваемая, используя сеть Интернет, направила в социальной сети 15-летнему подростку видеозапись с демонстрацией обнаженных частей тела, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.