На учительницу из Татарского района возбудили уголовное дело за обнаженное видео

Учительницу из Татарского района заподозрили в развратных действиях в отношении ученика
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении учительницы одной из школ Татарского района. Ранее женщина рассказывала НГС о том, что она вынуждена была уехать из области после того, как ученик взломал ее аккаунт во «ВКонтакте» и разослал приятелям ее интимное видео с обнажением.
Следователи оказались не согласны с версией учительницы — они предполагают, что женщина самостоятельно переслала видео ученику.
— По данным следствия, в феврале 2021 года подозреваемая, используя сеть Интернет, направила в социальной сети 15-летнему подростку видеозапись с демонстрацией обнаженных частей тела, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
В отношении учительницы возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» (
Корреспондент НГС попыталась связаться с женщиной после появления информации о том, что возбуждено дело. Однако оказалось, что ее номер уже не обслуживается.
Два года назад молодую учительницу русского языка из Барнаула уволили за фотографии, которые она выложила на личной странице во «ВКонтакте»: девушка сфотографировалась в купальнике у проруби для Универсиады. Она рассказала НГС о травле коллег, из-за которых пришлось остаться без работы, и о своих планах. Мы также расспросили новосибирских педагогов о том, как они стали вести себя в соцсетях после этого случая.