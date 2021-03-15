Школьник разослал по чатам видео с интимным танцем своей учительницы — после этого женщина сбежала из НСО

Сотрудница одной из школ Татарского района Новосибирской области уволилась из-за ролика, который начали пересылать друг другу ее ученики. На видео женщина медленно танцует и раздевается. После огласки учительнице пришлось уехать из региона. Что о ней говорят в школе и как педагог сама обьясняет случившееся — в материале НГС.

Ролик есть в распоряжении редакции — мы не публикуем его по этическим соображениям.



«Учительница была очень хорошей»

В школе утверждают, что 14-летний школьник взломал в соцсети страничку своей учительницы — это произошло в начале марта.

