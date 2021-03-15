Школьник разослал по чатам видео с интимным танцем своей учительницы — после этого женщина сбежала из НСО

Новосибирский девятиклассник разослал по чатам интимное видео учительницы
Сотрудница одной из школ Татарского района Новосибирской области уволилась из-за ролика, который начали пересылать друг другу ее ученики. На видео женщина медленно танцует и раздевается. После огласки учительнице пришлось уехать из региона. Что о ней говорят в школе и как педагог сама обьясняет случившееся — в материале НГС.
Ролик есть в распоряжении редакции — мы не публикуем его по этическим соображениям.
«Учительница была очень хорошей»
В школе утверждают, что 14-летний школьник взломал в соцсети страничку своей учительницы — это произошло в начале марта.
— Со слов учителя, ученик взломал ее аккаунт, вытащил это видео, и вот такая ситуация произошла. Она уволилась и сразу же уехала. С учеником мы поговорили, и беседы проведены, и индивидуальная работа с ним ведется, — рассказала НГС заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
По ее словам, девятиклассник во всём сознался. Семью подростка замдиректора характеризует как не самую благополучную.
— Сейчас у него начнутся экзамены, ему же доучиться надо, чтобы поступить куда-нибудь, — добавила она. — Учительница была очень хорошей, вела у нас два предмета — английский и немецкий, работала психологом. В этом году защитилась на первую квалификационную категорию, участвовала в конкурсе «Учитель года», дошла до полуфинала. Результаты были очень хорошими у нее.
Версия учительницы
Педагог отрицает, что она сама якобы отправила это видео школьнику. По ее словам, ролик предназначался для ее молодого человека. Видео она отправила ему в соцсети «ВКонтакте», позже эту страницу учительница удалила.
— Мой аккаунт взломали. Я вообще жила в городе, приезжала в село работать каждый день, и вот я приехала и через какое-то время узнаю, что мое личное видео обнародовали. Мне сказали, кто это сделал. Я сразу же поставила в известность администрацию, всё объяснила и в этот день написала заявление об увольнении. Я просто бы не смогла после этого случая работать в коллективе и смотреть ученикам в глаза, — рассказала она НГС.
Женщина попыталась поговорить с учеником и его родителями, однако те, по ее словам, «на контакт не шли». Девятиклассник, говорит учительница, и вовсе избегал любых бесед с ней. Разбираться с этой семьей дальше сибирячка не планирует, поскольку видео уже разошлось, она уже уволилась из школы, а «ученику нужно окончить девять классов». Она решила поменять деятельность и больше не заниматься преподаванием.
— Это был большой шок для меня, потрясение. Вот уже три недели прошло, но мне еще тяжело. У меня ребенок маленький, мы с ним уехали вообще в другую область, чтобы нас никто не видел и не слышал о нас, — добавила учительница.
Два года назад молодую учительницу русского языка из Барнаула уволили за фотографии, которые она выложила на личной странице во «ВКонтакте»: девушка сфотографировалась в купальнике у проруби для Универсиады. Она рассказала НГС о травле коллег, из-за которых пришлось остаться без работы, и о своих планах, мы также расспросили новосибирских педагогов о том, как они стали вести себя в соцсетях после этого случая.