Новосибирцев взбудоражили сообщения о продлении каникул до 1 февраля: когда дети пойдут на учебу на самом деле

Коронавирус, похоже, не собирается отступать, а новый штамм грозит принести с собой новые проблемы. Как будут работать школы в следующей четверти? Как пройдут зимние каникулы? Ждать ли возвращения дистанта? Будут ли вакцинировать детей от ковида в школах? На эти и другие не менее важные вопросы ответит министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук завтра, 21 декабря, в прямом эфире на НГС.