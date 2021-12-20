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Новосибирцев взбудоражили сообщения о продлении каникул до 1 февраля: когда дети пойдут на учебу на самом деле

Сатирическое издание «Панорама» в очередной раз всех запутало

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Информацию о продлении каникул пересылают уже на протяжении нескольких дней

Информацию о продлении каникул пересылают уже на протяжении нескольких дней

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В Новосибирске по родительским чатам в WhatsApp рассылаются сообщения о том, что в России школьные каникулы продлили до 1 февраля. Информацию пересылают уже на протяжении нескольких дней. Несколько обращений поступило и в редакцию НГС.

— В интернете пишут, что школьные каникулы из-за ковида продляют до 1 февраля. Не могли бы вы прояснить ситуацию? — написала одна из читательниц НГС.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук объяснил, что даты каникул каждая школа устанавливает сама и может сдвинуть их на несколько дней. В этом году начало каникул может быть — 28, 29 и 30 декабря. Зимние каникулы закончатся 9 января, а на учебу дети должны выйти 10 января. Естественно, если эпидемиологическая обстановка не ухудшится.

Информацию о продлении школьных каникул до 1 февраля опубликовало 17 декабря сатирическое издание «Панорама». Все сообщения сайта носят шуточный характер, а информация выдумана. Но из-за официального тона многие относятся к их сообщениям серьезно.

Сообщение взбудоражило всю Россию

Сообщение взбудоражило всю Россию

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Коронавирус, похоже, не собирается отступать, а новый штамм грозит принести с собой новые проблемы. Как будут работать школы в следующей четверти? Как пройдут зимние каникулы? Ждать ли возвращения дистанта? Будут ли вакцинировать детей от ковида в школах? На эти и другие не менее важные вопросы ответит министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук завтра, 21 декабря, в прямом эфире на НГС.

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