Что ждет школьников после зимних каникул? На вопросы читателей НГС ответит министр образования НСО

Коронавирус похоже не собирается отступать, а новый штамм грозит принести с собой новые проблемы. Как будут работать школы в следующей четверти? Как пройдут зимние каникулы? Ждать ли возвращения дистанта? Будут ли вакцинировать детей от ковида в школах?
На все эти и другие не менее важные вопросы ответит министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Эфир пройдет 15 декабря в 12:30 в нашем аккаунте Instagram. Если вам неудобно слушать аудио, то вы можете следить за текстовой трансляцией у нас на сайте или в нашем аккаунте Telegram.
Задать вопросы министру сможет любой из вас во время эфира или заранее через форму ниже.
В конце ноября в Новосибирской области объявили о датах начала и конца зимних каникул. Ранее стало известно, что в регионе вакцинировалось от коронавируса более половины сотрудников сферы образования — сформировался коллективный иммунитет.