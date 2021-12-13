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Что ждет школьников после зимних каникул? На вопросы читателей НГС ответит министр образования НСО

Вы можете прислать свой вопрос заранее через форму или написать его в эфире Instagram

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Задать вопросы министру сможет любой из вас во время эфира или заранее через форму ниже

Задать вопросы министру сможет любой из вас во время эфира или заранее через форму ниже

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Коронавирус похоже не собирается отступать, а новый штамм грозит принести с собой новые проблемы. Как будут работать школы в следующей четверти? Как пройдут зимние каникулы? Ждать ли возвращения дистанта? Будут ли вакцинировать детей от ковида в школах?

На все эти и другие не менее важные вопросы ответит министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Эфир пройдет 15 декабря в 12:30 в нашем аккаунте Instagram. Если вам неудобно слушать аудио, то вы можете следить за текстовой трансляцией у нас на сайте или в нашем аккаунте Telegram.

Задать вопросы министру сможет любой из вас во время эфира или заранее через форму ниже.

В конце ноября в Новосибирской области объявили о датах начала и конца зимних каникул. Ранее стало известно, что в регионе вакцинировалось от коронавируса более половины сотрудников сферы образования — сформировался коллективный иммунитет.

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