«Никто не заставляет никого»: сфера образования в НСО приближается к коллективному иммунитету

В Новосибирской области вакцинировалось от коронавируса более половины сотрудников сферы образования. По данным штаба при Минобре НСО на 14 октября, однократно от ковида привились 64% работников, а двукратно — 52%.

— У нас очень дисциплинированная отрасль. Никто не заставляет никого. Письма информационные о необходимости вакцинации идут, но никто никого не принуждает и давления нет. Во многих коллективах вакцинация организована на месте. Все всё понимают. У кого-то есть медотводы, а тех, кто не хочет вакцинироваться, становиться всё меньше. Я уверена, что еще чуть-чуть и мы достигнем показателя в 80%, каждую неделю цифра растет. У нас есть школы, где 100% коллектива вакцинировалось, — рассказала корреспонденту НГС Оксана Василенко, руководитель штаба при Министерстве образования Новосибирской области.