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«Никто не заставляет никого»: сфера образования в НСО приближается к коллективному иммунитету

Некоторые школы вакцинировали от ковида даже 100% коллектива

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В штабе при региональном Минобре уверены, что скоро показатели вакцинации будут еще выше

В штабе при региональном Минобре уверены, что скоро показатели вакцинации будут еще выше

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Сфера образования в НСО приближается к коллективному иммунитету к ковиду

В Новосибирской области вакцинировалось от коронавируса более половины сотрудников сферы образования. По данным штаба при Минобре НСО на 14 октября, однократно от ковида привились 64% работников, а двукратно — 52%.

— У нас очень дисциплинированная отрасль. Никто не заставляет никого. Письма информационные о необходимости вакцинации идут, но никто никого не принуждает и давления нет. Во многих коллективах вакцинация организована на месте. Все всё понимают. У кого-то есть медотводы, а тех, кто не хочет вакцинироваться, становиться всё меньше. Я уверена, что еще чуть-чуть и мы достигнем показателя в 80%, каждую неделю цифра растет. У нас есть школы, где 100% коллектива вакцинировалось, — рассказала корреспонденту НГС Оксана Василенко, руководитель штаба при Министерстве образования Новосибирской области.

Она добавила, что в прошлом году коронавирус серьезно подкашивал ряды учителей.

— В прошлом году было серьезное поражение педагогического состава. Не дети болели в таком объеме, что мы уходили на дистант. У нас в некоторых школах педсостав был поражен до 40%, в среднем по региону — 25–28%. И некоторые школы просто выкашивало. И болели очень тяжело. В этом году сейчас на больничном у нас 2% педсостава, при этом причина не только в коронавирусе, здесь учитываются просто факты больничных, — добавила специалист.

На 14 октября из 71 393 человек из сферы образования однократно вакцинировались 45 471, двукратно — 36 677.

СЮЖЕТ

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Сейчас в целом Новосибирская область достигла 34% коллективного иммунитета к коронавирусу из необходимых 60%. Такие данные появились на сайте Стопкоронавирус.рф по всем регионам страны. На прошлой неделе в регионе установился новый антирекорд по количеству умерших от коронавируса — 16 человек за сутки.

Сегодня стало известно, что в Новосибирской области на следующей неделе еще две больницы начнут оказывать помощь людям, больным коронавирусом.

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