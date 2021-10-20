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Тема дняРаботодатели — о нерабочей неделе. Блицопрос
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В Новосибирске еще две больницы отдают под коронавирусных больных

Они начнут принимать пациентов со следующей недели

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В регионе растет заболеваемость ковидом

В регионе растет заболеваемость ковидом

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В Новосибирске на следующей неделе еще две больницы начнут оказывать помощь людям, больным коронавирусом.

— Госпиталь ветеранов войн № 2 и Обская центральная клиническая больница будут принимать больных с коронавирусной инфекцией, — сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Точную дату перепрофилирования в ведомстве не уточнили.

Сейчас в регионе с начала пандемии зарегистрировано 67 299 случаев коронавируса. По данным на 19 октября, в отделениях реанимации находился 291 человек. На ИВЛ было 50 пациентов. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2884 пациента, в том числе 53 ребенка.

Вчера глава оперштаба по коронавирусу предложила Владимиру Путину ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Некоторые уже успели ужаснуться, вспомнив период весны 2020 года, когда людям пришлось несколько месяцев томиться в четырех стенах в ожидании снятия карантина. Мы решили вспомнить, как нарушали серьезные ограничительные правила новосибирцы и как локдаун изменил город.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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