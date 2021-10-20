В Новосибирске еще две больницы отдают под коронавирусных больных

В Новосибирске на следующей неделе еще две больницы начнут оказывать помощь людям, больным коронавирусом.
— Госпиталь ветеранов войн № 2 и Обская центральная клиническая больница будут принимать больных с коронавирусной инфекцией, — сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.
Точную дату перепрофилирования в ведомстве не уточнили.
Сейчас в регионе с начала пандемии зарегистрировано 67 299 случаев коронавируса. По данным на 19 октября, в отделениях реанимации находился 291 человек. На ИВЛ было 50 пациентов. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2884 пациента, в том числе 53 ребенка.