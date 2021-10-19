10 кадров, которые все забыли. Вспоминаем, как проходил локдаун весной 2020 года

Сегодня глава оперштаба по коронавирусу предложила Владимиру Путину ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Некоторые уже успели ужаснуться, вспомнив период весны 2020 года, когда людям пришлось несколько месяцев томиться в четырех стенах в ожидании снятия карантина. Мы решили вспомнить, как нарушали серьезные ограничительные правила новосибирцы и как локдаун изменил город.

1 апреля в Новосибирске и области ввели постановление о том, что горожане должны были с самого утра оставаться дома, а при выходе в общественные места — соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра — именно такие требования прозвучали накануне этого дня в постановлении губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Однако новосибирцев новое жесткое постановление не смутило — они отправились по своим делам и гулять. Мы сделали несколько кадров их времяпрепровождения.