10 кадров, которые все забыли. Вспоминаем, как проходил локдаун весной 2020 года

Сегодня глава оперштаба по коронавирусу предложила Владимиру Путину ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Некоторые уже успели ужаснуться, вспомнив период весны 2020 года, когда людям пришлось несколько месяцев томиться в четырех стенах в ожидании снятия карантина. Мы решили вспомнить, как нарушали серьезные ограничительные правила новосибирцы и как локдаун изменил город.
1 апреля в Новосибирске и области ввели постановление о том, что горожане должны были с самого утра оставаться дома, а при выходе в общественные места — соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра — именно такие требования прозвучали накануне этого дня в постановлении губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Однако новосибирцев новое жесткое постановление не смутило — они отправились по своим делам и гулять. Мы сделали несколько кадров их времяпрепровождения.
Во второй день карантина Новосибирск вообще встал в пробках. Также в апреле в Новосибирской области ввели строгий карантин для тех, кто прибывал в регион из Москвы и Санкт-Петербурга.
От карантинной скуки новосибирские разработчики выпустили игру про пандемию и кризис — чтобы выжить, игрок добывает туалетную бумагу и топит печь мировой экономики долларами.
Новосибирский блогер разместил на своем канале видео города без людей с высоты птичьего полета. Поглядите, как это было.
Отделения «Почты России» в Новосибирске из-за ситуации с коронавирусом работали по скорректированному графику. До 30 апреля — на протяжении всего «полурабочего» месяца — большинство почтовых отделений перешли на пятидневку. Новосибирцы стали жаловаться на гигантские очереди.
Массовые визиты православных новосибирцев в храмы и церкви в Вербное воскресенье, 12 апреля, стали поводом для серьезной дискуссии. Местные власти просили верующих остаться дома из-за угрозы распространения коронавируса, но горожане не прислушались к рекомендациям и поступили по-своему.
Накануне введения карантина новосибирцы побежали скупать квартиры. В очередях у закрывающихся МФЦ оказались и простые горожане, которые спешили заключить сделки по старым (низким) ипотечным ставкам, и люди, сумевшие заработать на росте курса доллара, и те, кто боялся потерять всё и снимал вклады после решения Путина обложить их налогом. Строители наблюдали настоящий пир во время чумы. Число сделок било рекорды. Но теперь поток клиентов пошел на убыль — люди начали терять работу, банки перестают кредитовать горожан из пострадавших отраслей и поднимают ставки. НГС объяснял, что происходило с рынком недвижимости.
Затем за людьми, которым предписан режим самоизоляции, начали следить через мобильное приложение.
Ко 2 мая новосибирцы уже выплатили почти 1 миллион рублей за нарушение правил карантина. Речь шла в основном о нарушителях 14-дневного карантина, которые вернулись из Москвы, Санкт-Петербурга и из-за границы и появились в общественных местах.
Ресторанный рынок в мае 2020-го находился в состоянии комы — работала лишь доставка и десяток заведений по линии метро, которые торговали навынос. Сами рестораторы говорили о падении выручки на 80–90%. При этом, несмотря на карантин, некоторые заведения умудрялись открываться. Мы писали о них в своем материале.
После карантина городской бизнес ожидал ряд серьезных изменений. Некоторым заведениям пришлось закрыться после долгого перерыва — у них не хватило ресурсов, чтобы продолжать свою работу. НГС собрал 20 заметных заведений, которые пока не смогли вернуться к работе.
2020 год стал переломным для всех — не было ни одной сферы, которую бы не затронул коронавирус. Среди пострадавших оказались и школьники. Несколько месяцев они просидели дома, занимаясь дистанционно, а выпускники вдобавок к этому лишились выпускных и последних звонков (хотя некоторые все-таки выбрались 25 мая на набережную). ЕГЭ провели с опозданием, а ОГЭ в 9-м классе и вовсе отменили. Мы говорили с выпускниками этого года и узнали, что они думают о происходящем.
Сегодня в Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом — 257 человек за сутки.