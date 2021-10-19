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Оперштаб просит Путина ввести нерабочие дни с 23 октября

Татьяна Голикова обратилась к президенту из-за ухудшения эпидобстановки в стране

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С начала пандемии в России выявлено больше 8 миллионов случаев коронавирусной инфекции

С начала пандемии в России выявлено больше 8 миллионов случаев коронавирусной инфекции

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Глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России Татьяна Голикова обратитлась к Владимиру Путину с предложением ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. При этом для ряда регионов, где эпидобстановка хуже всего, предусмотреть нерабочие дни уже с 23 октября. Предложение прозвучало на президиуме координационного совета по борьбе с ковидом, глава правительства РФ Михаил Мишустин его поддержал и попросил Голикову представить эти предложения уже завтра, на совещании с президентом. Первому председателю правительства РФ Андрею Белоусову и гглаве Минэкономразвития Максиму Решетникову также необходимо подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне решений о нерабочих днях.

Также Голикова предложила работодателям перевести невакцинированных граждан старше 60 лет на дистанционную работу на срок до четырех недель. А для тех сотрудников, кто собирается прививаться, предоставить два выходных для вакцинации от ковида.

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Владимир ПутинТатьяна Голиковавакцинациянерабочие днипандемия коронавируса
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