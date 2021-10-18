В Новосибирской области зарегистрировали 16 новых смертей от ковида — это новый антирекорд

В Новосибирской области, по данным на 18 октября, от коронавируса скончались еще 16 человек.



— По данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 67 042 случая коронавируса, 245 за сутки, в том числе у 6 094 детей. 52 245 пациентов полностью выздоровели, 34 за сутки. Скончались шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 65 лет, 70 лет, 71 год, 75 лет, 87 лет и женщины в возрасте 40 лет, 42 лет, 62 лет, 72 лет, 73 лет, 73 лет, 75 лет, 77 лет, 80 лет, 83 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.