В Новосибирской области зарегистрировали 16 новых смертей от ковида — это новый антирекорд

В Новосибирской области снова антирекорд по числу умерших от ковида
В Новосибирской области, по данным на 18 октября, от коронавируса скончались еще 16 человек.
— По данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 67 042 случая коронавируса, 245 за сутки, в том числе у 6 094 детей. 52 245 пациентов полностью выздоровели, 34 за сутки. Скончались шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 65 лет, 70 лет, 71 год, 75 лет, 87 лет и женщины в возрасте 40 лет, 42 лет, 62 лет, 72 лет, 73 лет, 73 лет, 75 лет, 77 лет, 80 лет, 83 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
Всего в регионе от ковида скончались 3209 человек. Прошлый максимальный показатель по числу умерших зафиксировали неделю назад, 11 октября. Тогда оперштаб сообщил о 15 погибших.
В больницах находятся 2741 пациент с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 290 пациентов, из них 51 — на искусственной вентиляции лёгких.
Ранее НГС рассказывал о том, как сейчас лечат пациентов в ковидном госпитале. Почитайте об этом в колонке сибирячки, которая попала в больницу во время четвертой волны — она поделилась своей историей от первого лица.