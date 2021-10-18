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В Новосибирской области зарегистрировали 16 новых смертей от ковида — это новый антирекорд

Самой молодой умершей пациентке было 40 лет

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За все время пандемии оперштаб зафиксировал 3209 смертей от коронавируса

За все время пандемии оперштаб зафиксировал 3209 смертей от коронавируса

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В Новосибирской области снова антирекорд по числу умерших от ковида

В Новосибирской области, по данным на 18 октября, от коронавируса скончались еще 16 человек.

— По данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 67 042 случая коронавируса, 245 за сутки, в том числе у 6 094 детей. 52 245 пациентов полностью выздоровели, 34 за сутки. Скончались шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 65 лет, 70 лет, 71 год, 75 лет, 87 лет и женщины в возрасте 40 лет, 42 лет, 62 лет, 72 лет, 73 лет, 73 лет, 75 лет, 77 лет, 80 лет, 83 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 3209 человек. Прошлый максимальный показатель по числу умерших зафиксировали неделю назад, 11 октября. Тогда оперштаб сообщил о 15 погибших.

В больницах находятся 2741 пациент с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 290 пациентов, из них 51 — на искусственной вентиляции лёгких.

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