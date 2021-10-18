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Яна Лещева

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Яна Лещева

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«Вывозят очень много мертвых»: сибирячка рассказала, что сейчас на самом деле происходит в ковидном госпитале

29-летняя Яна Лещева загремела в больницу с ковидом — и ужаснулась тому, как тяжело болеют люди

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Яна отметила как плюсы, так и минусы в организации лечения в четвертую волну

Яна отметила как плюсы, так и минусы в организации лечения в четвертую волну

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29-летняя жительница Новосибирска показала обстановку в ковидном госпитале

Сибирячка Яна Лещева попала с коронавирусом в инфекционный госпиталь на базе больницы № 25 в Новосибирске. Она рассказала, какая сейчас обстановка в стационаре, много ли умерших и всего ли хватает для лечения. Подробности — от первого лица.

Я уверена, что переболела коронавирусом в марте-апреле, но в легкой форме. Симптомы были такими же — температура, першение в горле, кашель, слабость, насморк, мокрота, запахи и вкусы отсутствовали. Тогда я вылечилась сама, находилась на изоляции дома.

Сейчас среди симптомов были кашель, озноб, температура поднималась до 37,7. Потом слабость началась сильнейшая, першение в горле, температура вообще не хотела уходить. Потеря запахов и вкусов на второй-третий день пошла. Плюс сильная одышка: казалось, что задыхаюсь. Температура сбивалась только с 39,5 до 38,4. Таблетки несильно помогали, только укол, который ставили медики скорой помощи, на сутки сбавлял температуру.

Проблемы с вызовом скорой были: первый раз они ехали около 4 часов, а второй раз — 5–6 часов. Из поликлиники врач приходил сам, без звонка, видимо, они передали данные. Лечение, назначенное врачом, на пользу не шло, становилось только хуже, и муж вызвал мне скорую. Был дикий кашель и отходила мокрота — коричневая с кровавыми оттенками.

В больнице, по словам сибирячки, для лечения всего хватает, но персонал почему-то часто путает анализы и берет мазки заново

В больнице, по словам сибирячки, для лечения всего хватает, но персонал почему-то часто путает анализы и берет мазки заново

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В больницу я попала по скорой помощи 2 октября. Здесь меня приняли быстро, посмотрели на рентгене, выявили пневмонию и поражение легких более 50%. На тот момент мазок на ковид еще не был готов, но врачи сказали, что, скорее всего, это именно он.

Меня положили на четвертый этаж, который был на тот момент распределительным: там берут мазок, оказывают первую помощь, и, пока ждешь результата, лежишь там. Если мазок положительный, то переводят на пятый этаж, а у кого отрицательный — на третий. Немного было странно, что все лежат в одной палате, но не знаю, как по-другому это можно организовать.

Очень много пожилых. Я молодая — 29 лет всего, тут, наверное, самая младшая. Остальные — от 50–60 лет и выше. Много лежачих в памперсах, за которыми ухаживает персонал. Их с ложек кормят, поят.

Два дня я пролежала в сортировке, потом меня перевели в кислородную палату. В коридорах, слава богу, никто не лежит. Но мест, конечно, свободных очень мало.

В основном минус — это то, что все лежат подолгу, по 3–4 недели. Хотя, например, анализы уже в норме и всё хорошо, но мазок всё равно положительный приходит. Нужно лежать до отрицательного. Хотя, по сути, эти места нужны другим больным.

Яна говорит, что из ее палаты видно, как из реанимации вывозят умерших

Яна говорит, что из ее палаты видно, как из реанимации вывозят умерших

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В реанимации очень много людей и постоянно привозят новых. И очень много вывозят мертвых. Наша палата рядом с реанимацией — трупы вывозят мимо нас по коридору на каталке. По 5–7 в день точно. Они, конечно, в черных закрытых мешках. По-другому вывозить нет возможности.

На самом деле в реанимацию страшно попасть: там крики, стоны. Не знаем, конечно, как там им тяжело. Лежат голые: и мужчины, и женщины — все подряд.

Еще здесь часто путают анализы и мазки берут заново. Уж не знаем, с чем связана такая путаница.

Меня лечат: почти неделю я дышала кислородом, сейчас уже нет. Сатурация в норме, легкие сами справляются. Колят в живот кроворазжижающие, в ягодицы — гормоны какие-то и антибиотик. Давали противовирусные, таблетки от кашля и дорогие розовые таблетки («Олумиант». — Прим. ред.). Сейчас я просто лежу и жду отрицательный мазок на ковид.

В целом персонал очень доброжелательно относится к больным, помогает. Им очень тяжело. Стараются максимально — по-человечески. Благодарю их за лечение!

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Во время подготовки материала Яну уже выписали из больницы.

Если вы тоже готовы рассказать свою историю, свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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врачикоронавирус в Новосибирскебольница № 25
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