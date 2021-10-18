«Вывозят очень много мертвых»: сибирячка рассказала, что сейчас на самом деле происходит в ковидном госпитале

Сибирячка Яна Лещева попала с коронавирусом в инфекционный госпиталь на базе больницы № 25 в Новосибирске. Она рассказала, какая сейчас обстановка в стационаре, много ли умерших и всего ли хватает для лечения. Подробности — от первого лица.



Я уверена, что переболела коронавирусом в марте-апреле, но в легкой форме. Симптомы были такими же — температура, першение в горле, кашель, слабость, насморк, мокрота, запахи и вкусы отсутствовали. Тогда я вылечилась сама, находилась на изоляции дома.



Сейчас среди симптомов были кашель, озноб, температура поднималась до 37,7. Потом слабость началась сильнейшая, першение в горле, температура вообще не хотела уходить. Потеря запахов и вкусов на второй-третий день пошла. Плюс сильная одышка: казалось, что задыхаюсь. Температура сбивалась только с 39,5 до 38,4. Таблетки несильно помогали, только укол, который ставили медики скорой помощи, на сутки сбавлял температуру.

