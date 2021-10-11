Повторился антирекорд: в Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли 15 человек

В Новосибирской области за сутки умерли
В Новосибирской области повторился антирекорд по количеству умерших от коронавируса — 15 человек за сутки.
— Скончались 15 пациентов: мужчины в возрасте 47 лет, 66 лет, 67 лет, 75 лет, 84 лет, 95 лет и женщины в возрасте 54 лет, 64 лет, 68 лет, 74 лет, 80 лет, 82 лет, 82 лет, 84 лет, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3127 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
Впервые этот антирекорд установился в регионе 6 октября, потом повторился 9 октября.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2359 пациентов, в том числе 46 детей. В отделениях реанимации находятся 288 человек. На ИВЛ — 48 пациентов. При этом за сутки сегодня зарегистрировано 174 новых случая заражения коронавирусом.
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