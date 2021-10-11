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В Новосибирске за неделю 41 школьник заболел ковидом

Классы отправляют на карантин

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Число заболевших детей увеличивается

Число заболевших детей увеличивается

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К 11 октября в Новосибирске из-за коронавируса на карантин закрыли 81 класс.

— Ситуация по коронавирусу в городе: 93 случая в школах. 195 детей с нарастающим итогом, 41 случай за неделю. 81 класс на карантине, 8 за неделю, — рассказал сегодня, 11 октября, первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев.

Он добавил, что ковид также обнаружили у 18 сотрудников школ.

По словам министра здравоохранения НСО Константина Хальзова, к сегодняшнему дню ковидом в регионе заразились 65 472 человека, то есть 17 за сутки. По словам главы Роспотребнадзора НСО Александра Щербатова, рост числа заболевших наблюдается третью неделю.

Ранее НГС объяснял в разборе, при каких условиях класс могут отправить на карантин из-за коронавируса или ОРВИ.

В третью волну ковида дети стали болеть тяжелее. Мы собрали истории родителей и выяснили, как заболевание протекает у подростков и есть ли у них постковидный синдром.

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детишколаковид
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