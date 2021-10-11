В Новосибирске за неделю 41 школьник заболел ковидом

К 11 октября в Новосибирске из-за коронавируса на карантин закрыли 81 класс.
— Ситуация по коронавирусу в городе: 93 случая в школах. 195 детей с нарастающим итогом, 41 случай за неделю. 81 класс на карантине, 8 за неделю, — рассказал сегодня,
Он добавил, что ковид также обнаружили у 18 сотрудников школ.
По словам министра здравоохранения НСО Константина Хальзова, к сегодняшнему дню ковидом в регионе заразились
Ранее НГС объяснял в разборе, при каких условиях класс могут отправить на карантин из-за коронавируса или ОРВИ.
В третью волну ковида дети стали болеть тяжелее. Мы собрали истории родителей и выяснили, как заболевание протекает у подростков и есть ли у них постковидный синдром.