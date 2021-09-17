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В каком случае в классе могут ввести карантин? Причиной может стать и ковид, и ОРВИ

Несколько классов в городе уже закрыты

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Несколько классов уже закрыли на карантин из-за ОРВИ и ковида

Несколько классов уже закрыли на карантин из-за ОРВИ и ковида

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В Новосибирске школьников могут отправлять на удаленку из-за заболевших учителей

В Новосибирске школьный класс могут закрыть на карантин, если в нем заболеет ОРВИ 20% учеников.

В случае если в школе фиксируют групповую заболеваемость ОРВИ или гриппом — более пяти человек в неделю, то информацию об этом передают в региональный Роспотребнадзор, районные администрации и департамент образования.

— Регламентировано обеспечить принятие решения о приостановлении учебного процесса (досрочном роспуске на каникулы или их продлении) в случае отсутствия по причине заболевания гриппом и ОРВИ 20% и более детей, — сообщил НГС пресс-центр мэрии.

В департаменте образования Новосибирска уточнили, что обычно карантин длится неделю.

Если один из учителей получает положительный тест на коронавирус, то в школе выявляют круг контактных лиц. Их данные передают в поликлинику и Роспотребнадзор. Контактировавших сотрудников и классы переводят на дистанционное обучение на две недели. В классах проводят санитарную обработку.

С начала этого учебного года и до 10 сентября из-за ОРВИ в Новосибирске закрыли один класс. Из-за ковида — 8 классов, в каждом из которых по одному заболевшему ребенку.

Ранее НГС писал о том, что дети стали чаще и тяжелее болеть коронавирусом из-за штамма «дельта». Рассказываем, когда будут прививать подростков.

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