В каком случае в классе могут ввести карантин? Причиной может стать и ковид, и ОРВИ

В Новосибирске школьников могут отправлять на удаленку из-за заболевших учителей
В Новосибирске школьный класс могут закрыть на карантин, если в нем заболеет ОРВИ 20% учеников.
В случае если в школе фиксируют групповую заболеваемость ОРВИ или гриппом — более пяти человек в неделю, то информацию об этом передают в региональный Роспотребнадзор, районные администрации и департамент образования.
— Регламентировано обеспечить принятие решения о приостановлении учебного процесса (досрочном роспуске на каникулы или их продлении) в случае отсутствия по причине заболевания гриппом и ОРВИ 20% и более детей, — сообщил НГС пресс-центр мэрии.
В департаменте образования Новосибирска уточнили, что обычно карантин длится неделю.
Если один из учителей получает положительный тест на коронавирус, то в школе выявляют круг контактных лиц. Их данные передают в поликлинику и Роспотребнадзор. Контактировавших сотрудников и классы переводят на дистанционное обучение на две недели. В классах проводят санитарную обработку.
С начала этого учебного года и до 10 сентября из-за ОРВИ в Новосибирске закрыли один класс. Из-за ковида — 8 классов, в каждом из которых по одному заболевшему ребенку.
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