В каком случае в классе могут ввести карантин? Причиной может стать и ковид, и ОРВИ

В Новосибирске школьный класс могут закрыть на карантин, если в нем заболеет ОРВИ 20% учеников.



В случае если в школе фиксируют групповую заболеваемость ОРВИ или гриппом — более пяти человек в неделю, то информацию об этом передают в региональный Роспотребнадзор, районные администрации и департамент образования.



— Регламентировано обеспечить принятие решения о приостановлении учебного процесса (досрочном роспуске на каникулы или их продлении) в случае отсутствия по причине заболевания гриппом и ОРВИ 20% и более детей, — сообщил НГС пресс-центр мэрии.

