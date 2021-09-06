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Дети стали чаще и тяжелее болеть коронавирусом из-за штамма «дельта». Когда начнется вакцинация подростков?

Эксперты рассказали, какую вакцину можно будет ставить детям

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В США, Канаде, Израиле, Италии уже ставят вакцину против коронавируса подросткам. В России начались исследования

В США, Канаде, Израиле, Италии уже ставят вакцину против коронавируса подросткам. В России начались исследования

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Новосибирские эксперты рассказали, зачем нужна вакцинация подростков

В России начались исследования вакцины «Спутник V» на подростках 12–17 лет, и многие эксперты с нетерпением ждут их результатов. В мире есть страны, которые уже начали прививать детей, в том числе более раннего возраста. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, для чего это нужно, как связано с погоней за коллективным иммунитетом, почему выбрана именно эта возрастная группа и какая будет следующей.

Как происходит в других странах


Вирусолог Сергей Нетёсов говорит, что за рубежом уже несколько месяцев вакцинируют подростков, начиная с 12 лет. Это стали делать, потому что выяснилось, что есть серьезные осложнения от коронавирусной инфекции у детей подросткового возраста. И пока непонятно, пожизненные они или временные.

— Поэтому лучше вакцинироваться, чем ждать, пока они заболеют и проверят всё это на своем здоровье. Но тогда будет поздно. Я точно знаю, что как минимум в одной стране — Италии — уже проводят вакцинацию подростков американской м-РНК-вакциной компании Pfizer, и есть научные публикации с обоснованием такой практики. Я их как раз сейчас изучаю, — рассказывает Сергей Нетёсов.

Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк говорит, что в Китае также одобрена экстренная вакцинация детей инактивированной вакциной CoronaVac, разрешенный возраст — с 3 до 17 лет:

— Кроме того, в Израиле начали прививать детей в возрасте 5–11 лет, имеющих серьезные хронические заболевания, с учетом их уязвимости перед COVID-19 и риска тяжелого течения этой инфекции. В перечень ситуаций, когда потребуется такая вакцинация, Минздрав Израиля включил тяжелое ожирение, тяжелые заболевания легких, нарушения развития нервной системы, застойную сердечную недостаточность, серповидноклеточную анемию и тяжелые аутоиммунные заболевания. В таких случаях лечащий врач будет направлять случай на рассмотрение в Минздрав. В случае одобрения родителям такого ребенка будет предложена вакцинация.

Пока исследования на подростках ведутся только по «Спутнику», поэтому, если они пройдут успешно, то подросткам будут ставить именно этот препарат

Пока исследования на подростках ведутся только по «Спутнику», поэтому, если они пройдут успешно, то подросткам будут ставить именно этот препарат

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А когда начнется вакцинация детей в России


В нашей стране пока нет вакцин от коронавирусной инфекции, разрешенных к применению у детей. Но сейчас в России уже проводится исследование на подростках 12–17 лет вакцины «Спутник V».

Терапевт «Здравицы» Ирина Аманатова напоминает, что сейчас в противопоказаниях ко всем российским вакцинам есть пункт «возраст до 18 лет» с пояснением — в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности, то есть пока не было исследований на этой группе людей:

— Но дети являются переносчиками инфекции, поэтому их вакцинация, конечно, важна. В перспективе, конечно, возможно и применение других вакцин при получении достоверных сведений об их безопасности и эффективности именно у детей.

Варвара Веретюк убеждена, что, учитывая имеющуюся и у нас, и в мире ситуацию с распространением COVID-19, при подтверждении эффективности вакцинация подростков в России будет одобрена так же, как это было сделано, к примеру, в США, Канаде, Израиле. Там для вакцинации подростков с 12 лет используется м-РНК вакцина Pfizer:

— Решение о вакцинации подростков в упомянутых мной странах было принято, учитывая риски распространения коронавирусной инфекции в учебных заведениях с последующим заражением членов семей учеников, а также учитывая статистику по дельта-варианту коронавируса. Согласно имеющимся данным, среди детей наблюдается рост случаев заболевания COVID-19 с более выраженными симптомами и появлением постковидных осложнений.

На вопрос о том, какая вакцина лучше, терапевт напоминает, что пока что вакцина для взрослых Центра им. Н. Ф. Гамалеи («Гам-КОВИД-Вак», она же «Спутник V») — это первая и единственная, которая прошла три фазы клинических исследований, а также исследования за рубежом.

— На мой взгляд, пока преждевременно высказываться о других вакцинах, когда по ним еще отсутствуют опубликованные данные исследований третьей фазы как у нас в стране, так и за рубежом, — настаивает Варвара Веретюк.

Пока российские вакцины ставятся только людям старше 18 лет

Пока российские вакцины ставятся только людям старше 18 лет

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Журналист НГС узнал в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», будет ли он проводить исследования «ЭпиВакКороны» на детях:

— Исследования с участием детей будут возможны после завершения пострегистрационных клинических исследований с участием взрослых от 18 лет. Мы полностью готовы к проведению исследований среди детского населения. Они не потребуют изменения состава вакцины и будут осуществляться поэтапно, с постепенным понижением возраста: сначала среди подростков 15–17 лет, затем в группах 10–14 лет, 6–9 лет, 2–5 лет, 6–24 месяцев и среди новорожденных.

Ранее в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи заявляли, что смогут зарегистрировать вакцину для подростков к 15 сентября. Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург также добавлял, что после завершения испытаний вакцины на возрастной группе 12–17 лет планируется перейти на интервал 6–12 лет. А например, в Челябинске первый вице-губернатор Ирина Гехт заявляла, что старт вакцинации подростков следует ожидать, скорее, поздней осенью.

Почему и для чего «Спутник» исследуют на детях 12–17 лет


Такой возраст выбран, потому что именно в 12 лет и порой даже раньше происходит трансформация ребенка в юношу или девушку, изменение гормонального статуса, отмечает Сергей Нетёсов:

— Когда специалисты-вакцинологи имеют серьезные основания насчет распространения вакцинации на более младший возраст, то двигаются постепенно: проводят испытания для следующих возрастных групп — от 7 до 12 лет, а потом — от 1 до 7. Это давно принятые стандарты исследований, которые связаны с иммунным и гормональным статусом.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков объясняет, что вакцинация подростков предполагает две задачи: клиническую — уменьшение частоты заболеваемости COVID-19 и, в случае наступления болезни, облегчение протекания, без тяжелых форм и осложнений.

СЮЖЕТ

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— Цель важная в силу превалирования на данный момент в популяции штамма «дельта», который вызывает частые и тяжелые случаи заболевания у детей и подростков, особенно имеющих какую-то фоновую патологию. Вторая задача — эпидемиологическая: уменьшить распространение заболевания. Дабы не разносить болезнь из школ в семьи, где могут быть невакцинированные взрослые из группы риска, — ответил эксперт на вопрос, планируется ли вакцинация детей, в том числе для ускоренного достижения коллективного иммунитета.

Журналист НГС отправил вопросы о вакцинации подростков в пресс-службу Минздрава РФ, но она не ответила на них в установленный законом семидневный срок.

Ранее мы рассказывали о том, как именно в третью волну в Новосибирске стали болеть дети. Одна двухмесячная девочка с ковидом умерла — как и почему это произошло, мы писали здесь.

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