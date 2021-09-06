Дети стали чаще и тяжелее болеть коронавирусом из-за штамма «дельта». Когда начнется вакцинация подростков?

Новосибирские эксперты рассказали, зачем нужна вакцинация подростков
В России начались исследования вакцины «Спутник V» на подростках 12–17 лет, и многие эксперты с нетерпением ждут их результатов. В мире есть страны, которые уже начали прививать детей, в том числе более раннего возраста. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, для чего это нужно, как связано с погоней за коллективным иммунитетом, почему выбрана именно эта возрастная группа и какая будет следующей.
Как происходит в других странах
Вирусолог Сергей Нетёсов говорит, что за рубежом уже несколько месяцев вакцинируют подростков, начиная с 12 лет. Это стали делать, потому что выяснилось, что есть серьезные осложнения от коронавирусной инфекции у детей подросткового возраста. И пока непонятно, пожизненные они или временные.
— Поэтому лучше вакцинироваться, чем ждать, пока они заболеют и проверят всё это на своем здоровье. Но тогда будет поздно. Я точно знаю, что как минимум в одной стране — Италии — уже проводят вакцинацию подростков американской м-РНК-вакциной компании Pfizer, и есть научные публикации с обоснованием такой практики. Я их как раз сейчас изучаю, — рассказывает Сергей Нетёсов.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк говорит, что в Китае также одобрена экстренная вакцинация детей инактивированной вакциной CoronaVac, разрешенный возраст — с 3 до 17 лет:
— Кроме того, в Израиле начали прививать детей в возрасте 5–11 лет, имеющих серьезные хронические заболевания, с учетом их уязвимости перед
А когда начнется вакцинация детей в России
В нашей стране пока нет вакцин от коронавирусной инфекции, разрешенных к применению у детей. Но сейчас в России уже проводится исследование на подростках 12–17 лет вакцины «Спутник V».
Терапевт «Здравицы» Ирина Аманатова напоминает, что сейчас в противопоказаниях ко всем российским вакцинам есть пункт «возраст до 18 лет» с пояснением — в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности, то есть пока не было исследований на этой группе людей:
— Но дети являются переносчиками инфекции, поэтому их вакцинация, конечно, важна. В перспективе, конечно, возможно и применение других вакцин при получении достоверных сведений об их безопасности и эффективности именно у детей.
Варвара Веретюк убеждена, что, учитывая имеющуюся и у нас, и в мире ситуацию с распространением
— Решение о вакцинации подростков в упомянутых мной странах было принято, учитывая риски распространения коронавирусной инфекции в учебных заведениях с последующим заражением членов семей учеников, а также учитывая статистику по дельта-варианту коронавируса. Согласно имеющимся данным, среди детей наблюдается рост случаев заболевания
На вопрос о том, какая вакцина лучше, терапевт напоминает, что пока что вакцина для взрослых Центра им.
— На мой взгляд, пока преждевременно высказываться о других вакцинах, когда по ним еще отсутствуют опубликованные данные исследований третьей фазы как у нас в стране, так и за рубежом, — настаивает Варвара Веретюк.
Журналист НГС узнал в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», будет ли он проводить исследования «ЭпиВакКороны» на детях:
— Исследования с участием детей будут возможны после завершения пострегистрационных клинических исследований с участием взрослых от 18 лет. Мы полностью готовы к проведению исследований среди детского населения. Они не потребуют изменения состава вакцины и будут осуществляться поэтапно, с постепенным понижением возраста: сначала среди подростков 15–17 лет, затем в группах 10–14 лет, 6–9 лет, 2–5 лет, 6–24 месяцев и среди новорожденных.
Ранее в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи заявляли, что смогут зарегистрировать вакцину для подростков к 15 сентября. Директор Центра им.
Почему и для чего «Спутник» исследуют на детях 12–17 лет
Такой возраст выбран, потому что именно в 12 лет и порой даже раньше происходит трансформация ребенка в юношу или девушку, изменение гормонального статуса, отмечает Сергей Нетёсов:
— Когда специалисты-вакцинологи имеют серьезные основания насчет распространения вакцинации на более младший возраст, то двигаются постепенно: проводят испытания для следующих возрастных групп — от 7 до 12 лет, а потом — от 1 до 7. Это давно принятые стандарты исследований, которые связаны с иммунным и гормональным статусом.
Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков объясняет, что вакцинация подростков предполагает две задачи: клиническую — уменьшение частоты заболеваемости COVID-19 и, в случае наступления болезни, облегчение протекания, без тяжелых форм и осложнений.
— Цель важная в силу превалирования на данный момент в популяции штамма «дельта», который вызывает частые и тяжелые случаи заболевания у детей и подростков, особенно имеющих какую-то фоновую патологию. Вторая задача — эпидемиологическая: уменьшить распространение заболевания. Дабы не разносить болезнь из школ в семьи, где могут быть невакцинированные взрослые из группы риска, — ответил эксперт на вопрос, планируется ли вакцинация детей, в том числе для ускоренного достижения коллективного иммунитета.
Журналист НГС отправил вопросы о вакцинации подростков в пресс-службу Минздрава РФ, но она не ответила на них в установленный законом семидневный срок.
Ранее мы рассказывали о том, как именно в третью волну в Новосибирске стали болеть дети. Одна двухмесячная девочка с ковидом умерла — как и почему это произошло, мы писали здесь.