Дети стали чаще и тяжелее болеть коронавирусом из-за штамма «дельта». Когда начнется вакцинация подростков?

В России начались исследования вакцины «Спутник V» на подростках 12–17 лет, и многие эксперты с нетерпением ждут их результатов. В мире есть страны, которые уже начали прививать детей, в том числе более раннего возраста. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, для чего это нужно, как связано с погоней за коллективным иммунитетом, почему выбрана именно эта возрастная группа и какая будет следующей.



Как происходит в других странах

Вирусолог Сергей Нетёсов говорит, что за рубежом уже несколько месяцев вакцинируют подростков, начиная с 12 лет. Это стали делать, потому что выяснилось, что есть серьезные осложнения от коронавирусной инфекции у детей подросткового возраста. И пока непонятно, пожизненные они или временные.

