«Приняла весь ад на себя»: как и почему в Новосибирске умерла 2-месячная девочка с ковидом

В Новосибирске у скончавшегося ребенка было 60% поражения легких из-за ковида
На этой неделе в детской городской клинической больнице № 3 умерла девочка с коронавирусной инфекцией. Малышке было всего 2,5 месяца. Она поступила с 60% поражением легких и две недели находилась на ИВЛ. Спасти ее не удалось. Точная причина смерти пока неизвестна, но в предварительном заключении указано, что у ребенка была пневмония и Covid-19. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с родственниками семьи о том, как протекало заболевание, а также узнала у врачей — как болеют дети в третью волну и почему они умирают.
Что произошло с ребенком
Семья живет в Новосибирске, но некоторое время назад мама вместе с двумя детьми — старшим ребенком и двухмесячной Златой — уехала в Кыштовку, погостить и отдохнуть на свежем воздухе. Папа остался работать в городе. А спустя несколько дней оба родителя и дети одновременно заболели коронавирусной инфекцией. Когда маленькой Злате стало хуже, то её на реанимобиле увезли в детскую городскую клиническую больницу № 3.
Маму не пустили к ребенку в реанимацию, она лечилась от коронавируса дома, а дочь тем временем была в больнице. Сначала, по словам бабушки, родителям говорили, что ребенок находится в стабильном состоянии:
— Говорили, что стабильное состояние — не лучше, не хуже, температура держится. Потом была информация, что ребенку стало лучше, ИВЛ убрали, уже смесями кормили. Один раз нам сказали, что не кормили ее, а греют — не знаю, что это значит. А потом стали говорить, что она стабильно крайне тяжелая. Потом ребенок умер, — говорит Наталья, бабушка ребенка.
Злата умерла 23 июля. По словам бабушки, маме говорили, что Злата будет жить, и не готовили морально к другим вариантам:
— Представляете, какое горе? Она родилась 5 мая в день рождения моего сына, своего отца. Это был такой подарок! Очень долгожданный ребенок... И вот какой ад наша маленькая на себя приняла... Представляете, как взрослому под ИВЛ тяжело, а ребенку вообще одному лежать под проводами... Это ужасно — ребенок попадает к чужим людям, которые его не берут на руки, не называют по имени, не улюлюкают... Его боятся: все заходят замотанные, как фантомасы, потому что у ребенка ковид. Вы понимаете?, — переживает бабушка малышки.
Наталья призывает всех новосибирцев беречь детей:
— Патологоанатом сказал нам, что до трех лет у детей нет своего иммунитета, они зависят от матери. Поэтому нужно особенно их беречь...
Почему дети чаще и тяжелее болеют ковидом
В Минздраве говорят, что до настоящего времени случаев смерти младенцев от коронавируса в Новосибирской области не зарегистрировано. Что касается случая со Златой — в справке о смерти (документ есть в распоряжении редакции НГС) действительно уже указаны причины — пневмония и Covid-19, но сама патологоанатомическая экспертиза продлится до 30–45 дней.
Врачи тем временем бьют тревогу — по их наблюдениям, дети сейчас гораздо чаще и тяжелее болеют коронавирусом, чем в первые две волны. Например, этим летом в Новосибирской области увеличилось число дошкольников и подростков, у которых вирус вызывает поражение легких в 60–65%. У некоторых доходит и до 80%.
Все дети с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом по маршрутизации попадают в Детскую городскую клиническую больницу № 3. Главный врач медучреждения Татьяна Комиссарова ранее объясняла НГС, что коронавирусной инфекцией сейчас болеют дети разного возраста — от нуля до 18 лет, то есть среди заболевших действительно есть новорожденные дети. Всего в 2021 году, по данным на 20 июля, в больнице пролечили 155 новорожденных детей, из них с подтвержденным диагнозом — 30.
— Если у ребенка есть сопутствующая патология, например лишний вес, сахарный диабет, или другая соматическая патология, то они болеют тяжело, с пневмониями, практически так же, как молодые взрослые. У остальных — умеренная интоксикация, респираторные проявления, проявления кишечной инфекции. Даже у малышей могут быть пневмонии и нарушения гемостаза. У нас были пациенты с проявлениями тяжелого системного васкулита (воспаление сосудов), энцефалита и прочего, — приводит примеры Татьяна Комиссарова.
Врач акцентирует внимание на том, что дети, которые поступают с обычными инфекциями и имеют в анамнезе перенесенную новую коронавирусную инфекцию, болеют тяжелее, потому что ковид — это заболевание, серьезно атакующее иммунную систему.
Постковидный синдром у детей
Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий говорит, что их больница работает в режиме «чистой» зоны, потому что ни в первую, ни во вторую, ни в третью волну они не могли сокращать объемы оказания неотложной помощи детям:
— Иначе её просто негде было бы оказывать. Более того, плановую помощь мы тоже не ограничили. Это потребовало немалых усилий, учитывая тот факт, что стали болеть сотрудники и приходилось перераспределять кадровые возможности. Все забыли об отпусках, иногда выходных, но ни одному ребёнку ни по одному профилю не было отказано. Мы ужесточили требования по санэпидрежиму. Строгие меры по входным зонам, мониторинг состояния здоровья персонала, создание изоляторов, так как нельзя было исключить обращения и поступления детей с сопутствующим COVID.
При этом, хоть они и не работают с пациентами с коронавирусом, в больнице видят последствия перенесённого заболевания у детей, чаще всего у тех, у кого была бессимптомная форма (врачи собирают анамнез, видят новые симптомы и пациентов проверяют на антитела).
— И сегодня мы видим иногда серьёзные изменения органов брюшной полости, бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, зачастую требующих даже хирургических вмешательств. Кроме того, к постковидному синдрому у детей относятся вегетососудистые дистонии, вялость, нарушения сна. Были даже случаи кровоизлияний. Мы видим необходимость очень серьёзной постковидной реабилитации, — отмечает Ростислав Заблоцкий.
По его словам, они уже сейчас совместно со специалистами медуниверситета стали заниматься этой проблемой и считают её очень актуальной.
— Мы полностью согласны, что третья волна помолодела, потяжелела. Призываем всех к соблюдениям всех мер и защите себя и своих близких, — подчеркивает главврач детской больницы.
Ранее родители, заболевших коронавирусом детей в Новосибирске, рассказывали, как протекало заболевание и лечение.
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