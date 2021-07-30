«Приняла весь ад на себя»: как и почему в Новосибирске умерла 2-месячная девочка с ковидом

Злата умерла 23 июля. По словам бабушки, маме говорили, что Злата будет жить, и не готовили морально к другим вариантам:

— Представляете, какое горе? Она родилась 5 мая в день рождения моего сына, своего отца. Это был такой подарок! Очень долгожданный ребенок... И вот какой ад наша маленькая на себя приняла... Представляете, как взрослому под ИВЛ тяжело, а ребенку вообще одному лежать под проводами... Это ужасно — ребенок попадает к чужим людям, которые его не берут на руки, не называют по имени, не улюлюкают... Его боятся: все заходят замотанные, как фантомасы, потому что у ребенка ковид. Вы понимаете?, — переживает бабушка малышки.

Наталья призывает всех новосибирцев беречь детей:



— Патологоанатом сказал нам, что до трех лет у детей нет своего иммунитета, они зависят от матери. Поэтому нужно особенно их беречь...

Почему дети чаще и тяжелее болеют ковидом

В Минздраве говорят, что до настоящего времени случаев смерти младенцев от коронавируса в Новосибирской области не зарегистрировано. Что касается случая со Златой — в справке о смерти (документ есть в распоряжении редакции НГС) действительно уже указаны причины — пневмония и Covid-19, но сама патологоанатомическая экспертиза продлится до 30–45 дней.