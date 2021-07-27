Поражение легких достигает 80%: как в третью волну переносят коронавирус дети

В Новосибирской области стало больше детей с коронавирусной пневмонией
В Новосибирской области во время третьей волны коронавируса увеличилось число детей, у которых ковид вызывает поражение легких в
— Мы часто видим пневмонии с большим процентом поражения легких, чего не наблюдалось в первую и вторую волны коронавирусной инфекции. Очень часто дети поступают запоздало, когда родители не обращают внимания на минимальные симптомы: повышение температуры, слабость. И в момент обращения в стационар на компьютерной томографии уже наблюдается 50, 60, 70, 80 процентов поражения легких у детей, — говорит Марина Михайленко, заведующая детским инфекционным госпиталем детской больницы
В эту больницу поступают дети, у которых ковид протекает в тяжелой форме, их родители и дети с подозрением на коронавирус. На сегодня, 27 июля, там находятся 19 новорожденных, у шести из них заболевание подтверждено. Туда также поступают в состоянии средней степени тяжести: у них наблюдаются интоксикация, лихорадка, кашель, насморк и поражение бронхолегочной системы. Иногда среди симптомов есть рвота, боли в животе, изменения на коже и слизистых. Детей с тяжелой пневмонией лечат с помощью антикоагулянтов, антибиотиков и кислородной поддержки.
Одна из пациенток больницы Зоя Шаманская, которая попала туда с новорожденной дочерью Ярославой, рассказала, как они перенесли заболевание.
— У меня муж сначала заболел. Он, конечно, легче всё это перенес, дома неделю с температурой полежал, а я очень тяжело болела. 6 июля в тяжелом состоянии меня госпитализировали в областную больницу, в «красную» зону. Состояние резко ухудшилось через четыре дня, и мне сказали срочно кесариться, хотя срок был еще очень маленький, всего восьмой месяц шел. Очень большое спасибо врачам — вовремя всё сделали, спасли и дочку, и меня. Сейчас нам обеим полегче, уже тесты отрицательные. Но еще долечиваемся, она недоношенная родилась, поэтому очень тяжело, конечно, перенесла коронавирус, в реанимации была четыре дня. Она — в своей реанимации, я — в своей реанимации, — передали слова Зои Шаманской в Минздраве.
Главный врач детской больницы
— На исходе второй волны к нам начали поступать дети с мультисистемным воспалительным синдромом — когда после новой коронавирусной инфекции у детей развиваются поражения практически всех органов и систем. Это выраженная лихорадка, интоксикация, сыпь, увеличение лимфоузлов, поражение сердца, печени, изменения со стороны нервной системы. У нас таких детей в прошлом году прошло порядка 70 человек. В этом году — уже 21 ребенок, — рассказала Татьяна Комиссарова.
Ранее медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с родителями, чьи дети заболели ковидом в июне–июле этого года. Они рассказали, как перенесли болезнь их сыновья и дочери.