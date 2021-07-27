Поражение легких достигает 80%: как в третью волну переносят коронавирус дети

В эту больницу поступают дети, у которых ковид протекает в тяжелой форме, их родители и дети с подозрением на коронавирус. На сегодня, 27 июля, там находятся 19 новорожденных, у шести из них заболевание подтверждено. Туда также поступают в состоянии средней степени тяжести: у них наблюдаются интоксикация, лихорадка, кашель, насморк и поражение бронхолегочной системы. Иногда среди симптомов есть рвота, боли в животе, изменения на коже и слизистых. Детей с тяжелой пневмонией лечат с помощью антикоагулянтов, антибиотиков и кислородной поддержки.

Одна из пациенток больницы Зоя Шаманская, которая попала туда с новорожденной дочерью Ярославой, рассказала, как они перенесли заболевание.

— У меня муж сначала заболел. Он, конечно, легче всё это перенес, дома неделю с температурой полежал, а я очень тяжело болела. 6 июля в тяжелом состоянии меня госпитализировали в областную больницу, в «красную» зону. Состояние резко ухудшилось через четыре дня, и мне сказали срочно кесариться, хотя срок был еще очень маленький, всего восьмой месяц шел. Очень большое спасибо врачам — вовремя всё сделали, спасли и дочку, и меня. Сейчас нам обеим полегче, уже тесты отрицательные. Но еще долечиваемся, она недоношенная родилась, поэтому очень тяжело, конечно, перенесла коронавирус, в реанимации была четыре дня. Она — в своей реанимации, я — в своей реанимации, — передали слова Зои Шаманской в Минздраве.