Как дети болеют ковидом: истории заболевших и объяснение врачей (у некоторых малышей странные симптомы)

История Максима. Первый симптом — резко изменилось настроение



Дарья, мама двухмесячного Максима, заболела первой: сначала у нее появились типичные симптомы ОРВИ, а потом пропали запахи.



— Я пила парацетамол, малыш спал со мной. На следующий день у него поднялась температура. Обычно он утром веселый, а тут начал кукситься, плакать — всё было не таким, как обычно. Я вызвала врача себе и ребенку — они приехали одновременно. Доктор разрешил мне пить только противовирусные, потому что я на грудном вскармливании, а ребенка посмотрел педиатр и сказал, что ничего страшного, — рассказывает Дарья.



Мазок взяли только у Дарьи, а у Максима собирались взять при условии, если у мамы будет положительный результат. Параллельно сибирячка проконсультировалась с платным педиатром: он назначил свечи (которые потом прописали и в больнице).



К вечеру того же дня у Максима поднялась температура.



— Мы поставили свечку на ночь, ее действия хватило на шесть часов, а потом температура снова повысилась. Мы проконсультировались с педиатром: она сказала, что ребенок еще слишком маленький, поэтому нужно госпитализироваться. Утром мы уехали в инфекционную больницу в Мочище. У нас взяли анализы, мы легли в платную отдельную палату, чтобы не контактировать с остальными пациентами. Лечение в больнице ничем не отличалось от домашнего, врач к нам приходил нечасто. Сказали лишь протирать ребенка мокрыми тряпочками, — вспоминает жительница Новосибирска.