Как дети болеют ковидом: истории заболевших и объяснение врачей (у некоторых малышей странные симптомы)

В Новосибирске дети и подростки стали тяжелее болеть коронавирусом
Третья волна коронавируса отличается от предыдущих не только новым дельта-штаммом и изменившимися симптомами, но и тем, что дети стали болеть тяжелее. Если раньше они бессимптомно переносили ковид, то сейчас проявляется целый набор симптомов: от респираторных (насморк, боль в горле, температура) до кишечных расстройств. Причем болеют дети всех возрастов: от нуля до 18 лет. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с родителями, чьи дети заразились коронавирусом в июне-июле этого года. А также узнала у врача, как протекает болезнь в детском возрасте и бывает ли у несовершеннолетних постковидный синдром.
История Максима. Первый симптом — резко изменилось настроение
Дарья, мама двухмесячного Максима, заболела первой: сначала у нее появились типичные симптомы ОРВИ, а потом пропали запахи.
— Я пила парацетамол, малыш спал со мной. На следующий день у него поднялась температура. Обычно он утром веселый, а тут начал кукситься, плакать — всё было не таким, как обычно. Я вызвала врача себе и ребенку — они приехали одновременно. Доктор разрешил мне пить только противовирусные, потому что я на грудном вскармливании, а ребенка посмотрел педиатр и сказал, что ничего страшного, — рассказывает Дарья.
Мазок взяли только у Дарьи, а у Максима собирались взять при условии, если у мамы будет положительный результат. Параллельно сибирячка проконсультировалась с платным педиатром: он назначил свечи (которые потом прописали и в больнице).
К вечеру того же дня у Максима поднялась температура.
— Мы поставили свечку на ночь, ее действия хватило на шесть часов, а потом температура снова повысилась. Мы проконсультировались с педиатром: она сказала, что ребенок еще слишком маленький, поэтому нужно госпитализироваться. Утром мы уехали в инфекционную больницу в Мочище. У нас взяли анализы, мы легли в платную отдельную палату, чтобы не контактировать с остальными пациентами. Лечение в больнице ничем не отличалось от домашнего, врач к нам приходил нечасто. Сказали лишь протирать ребенка мокрыми тряпочками, — вспоминает жительница Новосибирска.
У Максима двое суток держалась температура, болело горло, был насморк. Потом состояние малыша начало улучшаться. На третий день в больнице маме сообщили, что у ребенка положительный мазок на ковид и что их переводят в другое отделение.
— Была пятница, впереди — выходные. Я уточнила, будет ли нас осматривать врач на выходных. Мне сказали, что будет, только если у ребенка поднимется температура. Ее на тот момент почти не было. Платную отдельную палату в новом отделении взять было нельзя, поэтому мы собрались и уехали домой. В субботу нам позвонили из поликлиники и сказали, что приедут осмотреть ребенка, а потом перезвонили и уточнили: «У вашего врача из ковидной бригады сегодня 40 вызовов к детям, ожидайте до 20:00, но, скорее всего, не дождетесь. Если что, звоните завтра еще раз», — вспоминает Дарья.
Врач осмотрел Максима в воскресенье и сказал продолжать лечение. Больше, по словам Дарьи, к ним никто не приходил. Позже к женщине приехала ковидная бригада — брать повторный мазок, у Максима брать не стали — маме предложили привезти ребенка в больницу для взятия ПЦР. Она отказалась и дождалась врачей дома.
У Максима к тому моменту появилась диарея — либо как симптом коронавируса, либо как реакция на свечи.
— Нам сказали, что если в течение семи дней не позвонят, значит результаты тестов отрицательные. Но в итоге от «Гемотеста» мне пришли сообщения, что при повторном анализе коронавируса нет. До 8 июля у нас был официально карантин: насколько я помню, в первые две волны домой к коронавирусным больным приходили волонтеры, которые помогали ходить в магазины, в аптеку, выносить мусор. Здесь никто не подумал, как мама с двухмесячным ребенком, соблюдая изоляцию, должна дойти до аптеки. Понятно, что сейчас много доставок, мы ими пользовались, но вопросов к нам не было. Нам выдали документ, в котором говорится, что мы должны сидеть на изоляции и установить приложение, но никто этого не проверял, — удивляется Дарья.
История Влада. Не спал две ночи из-за температуры
В семье сибирячки Анны сначала заболела мама: всё началось с головной боли, потом поднялась высокая температура, также было больно прикасаться к коже. Через неделю то же самое почувствовала и сама Анна: болела голова и кожа на пояснице, держалась повышенная температура. Через неделю после того, как Анне стало лучше, затемпературил ее восьмимесячный сын Влад.
— Сначала я подумала, что это из-за зубов — у малыша как раз лезли два верхних зуба. Температура держалась три дня — две ночи мы не спали. Еще сопли были, — рассказывает молодая мама.
Анна вызвала детского врача: тот послушал Влада и сказал, что легкие чистые. Ребенку назначили промывание, капли в нос, ставили свечи «Виферон» и давали «Нурофен» от температуры. ПЦР на коронавирус у Влада оказался положительным. После того, как у мальчика спала температура, оставалась слабость — он спал большую часть дня.
История Светы. Отказывалась от воды
У Анжелики месяц назад заболела двухлетняя дочь Светлана: у девочки поднялась температура до 38,6.
— Муж уже болел к этому времени, но нам казалось, что он переносит болезнь легко. Температуру ребенку сбили сиропом «Нурофен» и сразу вызвали врача, который назначил «Арбидол» в сиропе в качестве противовирусного. И это была наша большая ошибка: если бы я сама попробовала сначала эту гадость… Помните, как в «Свинке Пеппе»? Сироп со вкусом грязных носков и заварного крема. После такой подставы дочь отказалась принимать и «Нурофен» в сиропе, а также любые капли с ложки, хотя раньше это не было проблемой. В первую ночь сбивала температуру 39,5 всеми хитростями. Зашло «Нурофен» положить в йогурт и скормить, — рассказывает о своих ухищрениях Анжелика.
На следующий день у девочки взяли ПЦР. Врач заменил противовирусные на свечи «Виферон», а жаропонижающее — на свечи «Цефекон»:
— Для температуры 39,5 последние свечи оказались слабыми. Я обошла все аптеки, нашла свечи «Ибупрофен» по рекомендации знакомого педиатра. На следующий день температуры уже не было. Еще через два дня врач принес новости о положительном ПЦР, назначил «Синупрет» от кашля, «Зодак» и «Деринат» в нос. Попробовала отправить капли в обычную бутылочку с водой — у ребенка был полный отказ от воды. В итоге удалось капли залить в половинки черешни и так споить.
Кроме этих симптомов, у Светы был кашель, но в целом она была активна и казалась здоровой.
— Я ощутила ковид на себе больше психикой, чем легкими. Такого чувства тревоги и страха я давно уже не испытывала. Научилась договариваться с собой. Когда иду спать, говорю: «Всё хорошо. Все получают лечение. Скоро совсем будем здоровы». От этого внушения приступы удушья, которыми я весьма выраженно мучилась пару дней, ослабевали. Представляете, что испытывает ребенок, когда на него нападает вот это все, что я описала выше? Да, принято считать, что дети болеют короной налегке. Но так ли это? Не с точки зрения поражения органов дыхания, а с позиции психики.
Анжелика добавила, что у дочери впервые были ночные кошмары. Успокоение они находили в творчестве.
Сколько детей болеет? Как они переносят коронавирус?
В стационаре детской городской клинической больницы
— Больных детей стало больше, клиника разнообразная. Все дети с острыми респираторными инфекциями, которые поступают в клинику, тестируются на новую коронавирусную инфекцию, в 10–15% мы получаем положительные результаты ПЦР-теста, — говорит Татьяна Комиссарова.
Дети по-разному переносят коронавирусную инфекцию:
— Нельзя сказать, что у нас сейчас преобладает какая-то определенная возрастная группа. У всех бывает это заболевание. Есть новорожденные дети с подтвержденным диагнозом, которые родились от заболевших ковидом женщин: младенцы переводятся к нам в первые часы жизни. Сейчас в клинике 25 таких детей. С подтвержденным диагнозом — 6. Всего в 2021 году мы пролечили 155 новорожденных, с подтвержденным диагнозом — 30. На сегодняшний день прямых доказательств вертикальной передачи вируса пока нет, никто не доказал обратное, и фактически мы находимся пока в стадии познания ситуации, — объясняет Татьяна Комиссарова.
Врач замечает, что есть и дети раннего возраста — до трех лет, есть дошколята, а школьников стало поменьше, потому что они сейчас на каникулах и меньше контактируют со сверстниками.
— Если у ребенка есть сопутствующая патология, например лишний вес, сахарный диабет, или другая соматическая патология, то они болеют тяжело, с пневмониями, практически так же, как молодые взрослые. У остальных — умеренная интоксикация, респираторные проявления, проявления кишечной инфекции. Даже у малышей могут быть пневмонии и нарушения гемостаза. У нас были пациенты с проявлениями тяжелого системного васкулита (воспаление сосудов), энцефалита и прочего, — приводит примеры Татьяна Комиссарова.
Постковидный синдром, по словам врача, проявляется иначе, чем у взрослых:
— У детей в определенном проценте случаев формируется мультисистемный воспалительный синдром, когда поражаются все органы, которые есть у человека, — это и слизистые оболочки, и кожа, и сердце, и легкие, и печень, и лимфоузлы. Такие дети у нас чаще госпитализировались в конце второй волны — и осенью, и зимой. Очень сложные и тяжелые пациенты.
Детей с повторно подтвержденным ковидом в больнице нет. Но дети, которые поступают с обычными инфекциями и имеют в анамнезе перенесенную новую коронавирусную инфекцию, болеют тяжелее, потому что ковид — это заболевание, серьезно компрометирующее иммунную систему, — объясняет Татьяна Комиссарова.
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