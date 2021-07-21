Фельдшер скорой показал, как машины стоят пустыми в гаражах, пока люди сутками ждут скорую помощь

Дефицит кадров заставил новосибирцев ждать бригады скорой сутками
Новосибирская область второй месяц переживает третью волну коронавируса — статистика по заболевшим бьет рекорды и приближается к 200 зараженным в сутки. В регионе разворачивают новые инфекционные госпитали и гонят людей на прививки, которые поступают очень маленькими партиями. В это время заболевшие вновь жалуются на то, что врачи и скорая помощь могут приехать к ним на помощь только через несколько дней. Почему это происходит, рассуждает Сергей Комлев — фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске.
На днях главному врачу станции скорой медицинской помощи Новосибирска задали вопрос: почему бригады едут к пациентам так долго? Ответ, конечно, не мог нас не поразить. Оказалось, что виноваты пациенты — не захотели прививаться, не мыли руки как положено. И вот эти ковид-диссиденты и привели нас к тому, что сейчас вал заболевших. Мысль не новая и неоднократно высказывалась не только нашим главным врачом, но и вирусологами и другими чиновниками.
Но сразу возникли вопросы: количество ковид-диссидентов в Новосибирске так велико? Это они не давали возможности или мешали создать привлекательные условия для привлечения специалистов в скорую помощь, в том числе выпускников? Это ковид-диссиденты намеренно отвечают желающим привиться, что первый или второй компонент вакцины закончился? Стоп, а откуда в таком случае масса желающих привиться, если сплошь одни ковид-диссиденты? Огромные очереди на вакцинацию в мобильных пунктах и запись за три недели тогда откуда?
Как же удобна «корона». Можно крутить, как хочешь. Хочешь — вирус виноват, а хочешь — сами люди. А ведь люди — это самый главный ресурс любой страны. Поэтому, на мой взгляд, такие обвинения в адрес населения — кощунство.
Говоря прямо, не успеваем мы по одной простой причине — бригад скорой медицинской помощи катастрофически не хватает. И с начала так называемой первой волны эта проблема не решается, хотя времени для этого было предостаточно.
Чтобы вам было легче представить реальную картину, объясню, как мы работаем. Город поделен на зоны ответственности по подстанциям. Если бы было достаточно бригад, то каждая подстанция спокойно обеспечивала бы выполнение нормативов по времени доезда на вызов на своей территории.
На деле мы уже не первый год выезжаем не только на сопредельные территории на помощь друг другу, но и в отдаленные (от конкретной подстанции) районы на экстренные вызовы (которые на тех территориях некому отдать и на которые нужно успеть за 20 минут). Часто мы просто помогаем коллегам разгрузиться (когда вызовов висит много). Пока бригады помогают, у них копятся свои вызовы. И так по кругу.
Логично, что в условиях эпидемии ситуация стала гораздо хуже, ведь инфекционные (коронавирусные) бригады не берут из воздуха, их формируют из того штата, который есть.
Рассмотрим на примере ситуации на центральной подстанции, которая территориально отвечает за Центральный, Заельцовский и Железнодорожный районы. «На центре» со времен второй волны нет инфекционных бригад, а среднее количество общепрофильных выездных бригад (которые выезжают на всё подряд) в день до 15, а ночью может и до 10 не дотягивать. В условиях перепрофилирования линейных выездных бригад в инфекционные (на сопредельных Октябрьской, Дзержинской и Калининской подстанциях частично или полностью) прочие вызовы в этих районах ложатся на плечи «центра». Нековидных вызовов меньше не стало, а вот бригад, которые на них выезжают, поубавилось из-за перепрофилирования. Плюс увеличилась территория обслуживания. А также нужно не забывать, что те вызовы, которые не успеют обслужить поликлиники, вечером придут на скорую.
Давайте посмотрим на ситуацию в цифрах. Население Новосибирска — 1,6256 млн человек. Одна общепрофильная выездная бригада скорой медицинской помощи рекомендована на 10 тысяч населения. То есть таких бригад необходимо 160. И это без учета специализированных бригад, например, реанимационных.
На деле же мы радуемся, когда ежедневное общее количество бригад на город превышает сотню. Если рассмотреть работу скорой в какую-то конкретную дату,
Нас уже давно не удивляет, что, придя на смену и завершая дежурство, мы едем на вчерашний вызов. Так было и в первую, и во вторую волны, когда еще и речи не было ни о вакцине, ни о массовой вакцинации. И тогда людей ковид-диссидентами не называли. А значит, дело не в людях, а в конкретных «креслах».
На фото выше — гараж центральной подстанции в ночь с 12 на 13 июля этого года. Это машины без бригад (на момент фотографирования моя бригада только заехала, а одна уедет). Такая картина для нас привычна.
Кадровому дефициту в скорой помощи уже много лет. Показательно этот факт отражает один очень важный момент, а именно — работа на 1,5 и более ставки (внутреннее совместительство). По сути, это дефицит работников в учреждении. И, замещая одного такого парня, не стоит забывать, что этот специалист уже работает за двоих — в условиях неукомплектованной бригады. По итогу один человек работает за четверых (за двоих на ставку и еще за двоих при совмещении). Нормальная экономия средств на зарплате.
За время работы в скорой Новосибирска и области я слышал много замечательных историй от начальства про то, что вся эта работа сверх ставки — благо, которое дает нам работодатель, чтобы мы могли больше зарабатывать. И, по их логике и уверениям, если начнут набирать людей, то всех переведут на ставку и зарплата станет ниже. И всё это выглядит на первый взгляд логично для работника и удобно для работодателя. Многие просто не понимают, что всё это внутреннее совместительство — это добровольное принятие всех условий, ведь человек сам подписывает соответствующие документы. Не знают, что в год при работе на одну ставку возможны лишь 120 часов сверхурочки, которая оплачивается иначе.
По опыту общения со студентами медицинского колледжа, ежегодно проходившими практику на нашей станции, выделю основные причины, почему они не устраиваются в штат:
1. Низкий, не отвечающий нагрузкам и ответственности уровень заработной платы на одну ставку, вынуждающий человека совмещать.
2. Перспектива работы в неукомплектованной бригаде.
3. Незащищенность медицинских работников при причинении морального и физического вреда пациентами или их окружением. А нападения и хамство с их стороны — не редкость.
4. Отказ в трудоустройстве на конкретную подстанцию (которая удобна, например, по местоположению для сотрудника) под предлогом отсутствия свободных ставок. В итоге новому сотруднику предлагают другую подстанцию. То есть можно предположить, что какую-то конкретную подстанцию решено «забить под завязку». Логика в этом есть, но ведь не все же соискатели готовы согласиться на замену, а значит, специалист просто не устроится. Этот пункт непонятен многим из нас, тем более что мы уже давно практикуем взаимопомощь по разным территориям города. Какая разница, куда человек устроится?
Может быть, территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области проведет проверку организации работы станции скорой медицинской помощи в городе Новосибирске? Хотя надежды на объективное разбирательство очень мало.
Почитайте наш репортаж о том, как в огромном Новосибирске разваливаются подстанции скорой помощи и почему им самим нужна помощь.
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