Фельдшер скорой показал, как машины стоят пустыми в гаражах, пока люди сутками ждут скорую помощь

На днях главному врачу станции скорой медицинской помощи Новосибирска задали вопрос: почему бригады едут к пациентам так долго? Ответ, конечно, не мог нас не поразить. Оказалось, что виноваты пациенты — не захотели прививаться, не мыли руки как положено. И вот эти ковид-диссиденты и привели нас к тому, что сейчас вал заболевших. Мысль не новая и неоднократно высказывалась не только нашим главным врачом, но и вирусологами и другими чиновниками.

Но сразу возникли вопросы: количество ковид-диссидентов в Новосибирске так велико? Это они не давали возможности или мешали создать привлекательные условия для привлечения специалистов в скорую помощь, в том числе выпускников? Это ковид-диссиденты намеренно отвечают желающим привиться, что первый или второй компонент вакцины закончился? Стоп, а откуда в таком случае масса желающих привиться, если сплошь одни ковид-диссиденты? Огромные очереди на вакцинацию в мобильных пунктах и запись за три недели тогда откуда?



Как же удобна «корона». Можно крутить, как хочешь. Хочешь — вирус виноват, а хочешь — сами люди. А ведь люди — это самый главный ресурс любой страны. Поэтому, на мой взгляд, такие обвинения в адрес населения — кощунство.

