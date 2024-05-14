«Выдали бы хоть 90 тысяч»: страховая увиливает от выплаты после ДТП — какие варианты есть у новосибирцев

Авария произошла в конце марта Источник: предоставлено читателями НГС











Супруги из Новосибирска в марте попали в ДТП. Их вины в нем не было, но машина была повреждена, а добиться выплаты от страховой компании они не могут до сих пор. По оценке независимой экспертизы, ремонт авто обойдется примерно в 90 тысяч рублей, но компания предлагает либо сумму в два раза меньше, либо услуги партнерской СТО. Ни один из этих вариантов новосибирцев не устраивает. Можно ли добиться реальной выплаты и что в таких случаях рекомендуют делать эксперты и юристы — в материале НГС.



100 тысяч ущерба

24 марта супруги из Новосибирска Марина и Константин (фамилии скрыты по просьбе героев, но известны редакции НГС) попали в аварию на улице Гоголя: в их Renault Duster врезался Renault Sandero. Новосибирцы уверяют, что в случившемся не виноваты, но их машина в столкновении была повреждена.

В извещении о ДТП, которое заполняют сами участники происшествия (копия этого и других документов есть в распоряжении НГС), перечислены видимые дефекты авто: на передней и задней дверях справа, на заднем правом крыле, колесном диске и одном из порогов вместе с накладкой. Приехавший на место аварком с согласия Константина оформил расширенный европротокол, а двумя днями позже независимая экспертиза в перечень дефектов добавила заклинивание задней правой двери.



— Комиссар говорит, мол, здесь должна быть сумма свыше 100 тысяч: «Давайте составим расширенный европротокол». Через «Госуслуги» я скачал приложение, мы все сфотографировали — отправил, — рассказал Константин.



Особенно досталось одной из дверей автомобиля супругов Источник: предоставлено героями публикации











В беседе с НГС комиссар Дмитрий (свои фамилию и место работы он сообщить отказался) пояснил: расширенный европротокол он предложил, потому что при крупном повреждении сложно сразу определить вероятную стоимость восстановления — сходу цифру не назовешь.



— Приезжая на место ДТП, мы осматриваем автомобиль. Если там небольшая царапина, то понятно, ущерб не превысит 100 тысяч, и оформляется простой европротокол. А когда повреждения приличные, мы на глаз не можем определить, сколько это будет стоить — тогда расширенный, он до 400 тысяч. Документ всегда согласовывается с пострадавшим, мы ему все обговариваем — сам решает, какой оформлять, — объяснил аварком.



Марина добавила, что в круглую сумму стоимость ремонта оценил и знакомый семьи на одной из СТО.

— На всякий случай отправили фото повреждений своему мастеру с СТО — сказал приезжать для осмотра, но на первый взгляд его работа будет стоить около 80 тысяч, ну и запчасти примерно столько же, — сказала она, уточняя, что считает такую цену за труд ремонтников даже заниженной.



Супруги даже заказали независимую экспертизу поврежденного Renault — ее выполнил специалист компании «СибТрансТорг» Сергей Еремеев. В выданной по ее результатам калькуляции указано, что по расценкам по ОСАГО расчетная стоимость восстановительного ремонта Duster составит 111,1 тысячи рублей, с учетом износа — 90 тысяч.

Никто не умер

Автомобиль Марины и Константина был застрахован компанией «ВСК», но получить необходимую для ремонта выплату оказалось непросто. Как рассказали НГС супруги, сначала компания предлагала компенсацию в 39 тысяч рублей или ремонт на СТО-партнере страховщика, но их это не устроило. Затем «ВСК» повысила сумму выплаты до 52 тысяч рублей (копия калькуляции с этой суммой имеется в распоряжении НГС, но без упоминания в ней «ВСК»). Этот вариант семью тоже не воодушевил. Также компания предлагала соглашение об урегулировании страхового случая без проведения технической экспертизы, но подписывать его Константин отказался.

— Со страховой выплатой на ремонт в 52 031,69 рубля не согласен. <…> Сотрудник страховой компании отказался принять расчеты независимого эксперта, — утверждает Константин в своем заявлении.

По словам Марины, машину так и не ремонтировали Источник: предоставлено героями публикации











«ВСК» в ответе на претензию указала, что изменить форму получения возмещения не получится.

— На заявленное страховое событие распространяются поправки в Закон об ОСАГО. В целях исполнения его положений было выдано направление на ремонт в СТОА — оно полностью соответствует требованиям законодательства. В соответствии с пунктом 16.1 Закона об ОСАГО выплата в денежной форме осуществляется в следующих случаях: полной гибели транспортного средства; смерти потерпевшего, — подчеркивается в ответе. — Учитывая отсутствие вышеуказанных оснований, изменить форму получения страхового возмещения в соответствии с действующим законодательством РФ не представляется возможным.



При этом «ВСК» в документе уточняет Константину, что сумма страхового возмещения может быть скорректирована, и снова настойчиво пригласила его на СТО. Там автомобиль пройдет дефектовку, и если окажется, что у него есть повреждения, которые в направлении на ремонт не указаны, специалист станции отправит страховщику запрос на согласование новых работ.

— После анализа фотоматериала, предоставленного с СТОА, будет принято решение о согласовании, либо отказе в согласовании проведения дополнительных работ. Сумма страхового возмещения, позиции к ремонту, ремонтные воздействия, указанные в направлении, — предварительные и будут скорректированы по результатам согласования, — написал страховщик.

Для дополнительных разъяснений НГС отправил запрос в «ВСК» — там через неделю сообщили, что обращение передано и находится в работе ответственного подразделения. Сам Константин лично ездил в офис «ВСК» и получил эти разъяснения устно, рассчитывая не доводить конфликт до суда.



— Зашел к руководителю, пытался с ним составить беседу. Объясняет мне: это столько стоит, а это — вот столько. Спрашиваю: «Вы сможете за эти деньги, за 52 тысячи, отремонтировать тут автомобиль?» Он мне: «Мы вам выдали направление». Я: «А вы само это направление видели?» Если вдруг, допустим, китайскую дверь поставят, которая может быть больше по размеру, а может и меньше — мне этого не надо, — возмущается новосибирец. — Но нет же: только так и больше никак. Говорит, мол, вы на эту станцию техобслуживания съездите, и если там откажутся, то можем выплатить 52 тысячи.

Не удовлетворившись ответами страховщика, Константин обратился в Службу финансового уполномоченного, а затем намерен обратиться в прокуратуру.

— Выдали бы хоть 90 тысяч, остальное бы уже сами доплатили, что поделать, — говорит его супруга Марина.

«Есть возможность поехать на ремонт — езжайте»

Сергей Еремеев, эксперт-техник кемеровской компании «СибТрансТорг», которая проводила оценку повреждений машины, рекомендует соглашаться, если страховщик предлагает сделать ремонт на СТО. Часто, объяснил он, оспорить качество ремонта проще, чем добиться крупной выплаты от страховой компании.

При этом ситуации, когда страховщики предлагают отправить машину в «свою» мастерскую и снижают выплаты — не редкость, согласился специалист.

— Я часто объясняю клиентам, что выплаченных с учетом износа денег в подавляющем большинстве случаев на ремонт не хватит. Произношу одну простую истину: «Если есть возможность поехать на ремонт — езжайте» — тут, как показывает практика, уже больше шанс бороться за качество выполненных работ и запчастей. А вообще, если уж предлагаете на СТО, то почему бы не дать людям возможность самостоятельного выбора? Чтобы можно было привезти в страховую гарантийное письмо и затем отдать авто в нужную тебе мастерскую — ту, в которую захотел, — рассуждает Сергей Еремеев.



Комментируя случай Марины и Константина, он отметил, что самое существенное повреждение — на задней правой боковине авто, и ее придется заменить. Но даже рассчитанной им суммы в 90 тысяч рублей, которая получилась с учётом износа заменяемой детали, может быть недостаточно: сама по себе выплата по ОСАГО, как правило, ниже рынка, подчеркнул специалист «СибТрансТорга».

При этом по закону любая страховая компания должна выдавать клиенту полное экспертное заключение с фамилией, именем и отчеством эксперта-техника, его номером в госреестре, добавил он.



— Выдать фотоматериал, чтобы была возможность с заключением все проверить, сходить в суд при необходимости, защитить свои права и так далее. И в соответствии с законом взять и, к примеру, в Минтранс отправить экспертное заключение в случае грубых нарушений, — продолжает Сергей Еремеев. — Бывает, людей просят подписать соглашение. Но если сделана независимая экспертиза, и исследование проводил эксперт-техник, то о каком соглашении может идти речь? Эксперт несет ответственность, в том числе по статье 307 Уголовного кодекса за дачу заведомо ложного заключения — следовательно, разницы в итоговых выводах быть не должно.



Директор юридической компании «Опора» Артем Болотов сообщил НГС, что с точки зрения действующего законодательства страховая компания имеет право самостоятельно выбирать, как компенсировать последствия ДТП владельцу автомобиля: выплатой или ремонтом на станции техобслуживания. Тем не менее в юридическом сообществе замечают, что это ущемляет права тех, чье авто пострадало в аварии.



— Обсуждается, что ненормально, когда автовладелец лишен права выбора, и страховая решает, ремонтировать его машину или отдавать деньгами. При том, что и выплата, как показывает практика, будет явно заниженной. Когда только принимались поправки, в юридическом сообществе стали говорить: в какой-то степени это даже противоречит Конституции. Сначала закон обязует приобрести полис ОСАГО, но попав в ДТП, человек по факту действительно теряет право выбора.



Бывают случаи, подчеркивает Болотов, когда собственнику машины не дают определиться: выплата или СТО.



— Еще не самый плохой случай, если компания дает выбор, — иногда вообще безальтернативно отправляют на ремонт и даже не предлагают компенсацию. Нередко назначают станцию техобслуживания, которая, опять же, из практики, бывает сомнительного качества, нарушаются предусмотренные законом сроки ремонта. У нас большой поток людей приезжает после таких работ. К нам обращаются, чтобы мы уже в судебном порядке взыскивали компенсацию за некачественный ремонт, — поделился эксперт.

Ранее банк отказал сибирячке в ОСАГО онлайн — она считает, что из-за возраста машины.