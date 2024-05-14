В чем обвиняют Богомазову: уголовное дело транспортной чиновницы связано со светофорами

Олеся Богомазова была заместителем главы департамента до увольнения Константина Васильева Источник: мэрия Новосибирска











В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело на руководителя департамента транспорта Олесю Богомазову. Ее обвиняют в получение взятки в крупном размере.



По данным следствия, Богомазова незаконно получила от руководителя подрядной организации 230 тысяч рублей за заключение с компанией договора по содержанию и ремонту светофорных объектов.



— Из бюджета области на указанные цели перечислено 50 млн рублей, однако услуги по контракту подрядчиком не оказывались, а выделенные денежные средства использовались на другие цели, — пояснили в областной прокуратуре.



Как отметили в ведомстве, Олеса Богомазова задержана. На момент задержания она являлась и.о. главы руководителя департамента. В сообщении прокуратуры ее называют заместителем начальника департамента.