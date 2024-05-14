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Экономика «Кто пишет, что хватает — сказочники»: новосибирцы ответили пенсионерке, живущей на 23 тысячи рублей — их расчеты

«Кто пишет, что хватает — сказочники»: новосибирцы ответили пенсионерке, живущей на 23 тысячи рублей — их расчеты

Горожане уверены, что жить на эти деньги очень сложно

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Новосибирцы бурно отреагировали на историю жительницы Тюменской области Полины Васильевны, которая поделилась своим опытом. Ежемесячно она получает пенсию в 23 000 рублей и половина из них уходит на лекарства и коммунальные платежи. Полина Васильевна уверена, что прекрасно живет, не нуждаясь ни в чем. Новосибирцы уверены, что она в своем рассказе не совсем честна и поделились своим опытом.

— «До пенсии я около 30 лет проработала заведующей магазина». Там такие запасы, ни одежды не надо, ни обуви, ни посуды, ни текстиля, ничего. Деньги тратит на коммуналку, лекарства и продукты. А если бы не огород, то пенсии не хватало бы, — уверен пользователь 280618643.

— Ждём офигительную историю о пенсионере отдающего свою пенсию на «нужды государства» и питающегося червями и личинками мух. Идеальный гражданин! — уверен Eugene72.

— У неё дополнительный доход — огород и помощь детей. У меня этого нет, но я не жалуюсь. И не экономлю. Разве, что на ванных из шампанского и стриптиз клубах, — не смог сдержать сарказм Barmaleя.

— Жаловаться вообще бессмысленно, просто урезаем свои хотелки и живем дальше, как предки жили. Сыра вкусного захотелось — он дорогой, а дешевый есть невозможно, хотелось бы купить дополнительную пару-две обуви — нефиг, старые еще не сносились. Хотелось бы поменять мебель — той, что есть до конца века хватит. Хотелось бы мир посмотреть (не сейчас, раньше) — по телевизору посмотрю. Вроде в списке нет шампанской ванны и стриптиз-клуба, — отметил 275239151.

— Приучили народ не жить, а выживать, и считать это нормальным. На все хватает, но «дети мне сами помогают». Сыр — роскошь, телевизоры старые (впрочем, они вообще зло). Интересно, а как у нее стаж 40 лет получился? С 12 лет вкалывала? — недоумевает читатель под ником 275239151.

— Если питаться картошкой и макарошками из «Маяка», одежду раз в год менять и покупать её в «Планете», а из медпрепаратов только горчичники покупать, то, конечно, хватит. Вообще такие люди нужны государству — ничего не требуют, готовы терпеть до посинения, и уверены, что если где-то есть хуже, то и стремиться не к чему, — недоволен пользователь под ником Долой мракобесие.

— И я не верю. Мне 59. Я не делаю ресницы и ногти, но хочется выглядеть хорошо. Подстричься, покраситься. Да и одежду не очень охотно носить из разряда с помойки. Пусть недорогое, но что-то новое что-то в тренде. Понимаю что нужно ещё и подрабатывать. Начинаешь работать, пенсию не индексируют. Все не справедливо у нас. Отработав 30–40 лет получать эти копейки. Да, да копейки. Цены все видели и все все знают, — уверена читательница НГС.

— У меня пенсия 22 380, её хватает только на комплатежи, продукты и средства бытовой химии. Если посетил платного врача, так как нет специалистов в поликлинике, то на лекарства уже денег нет. Это при том, что живу в своем доме, овощи свои. Кто пишет, что хватает такой пенсии, сказочники. А про бабушек нечего писать, они получают пенсию с добавкой после 80 лет, когда эти деньги уже не нужны особо, — отметил читатель НГС

— Они имеют право жить как хотят. Бомжа в колллекторе тоже все устраивает, только пойло подавай. Вся трагедия в том, что они тянут других (детей, внуков, молодых соседей) в то же самое болото, в котором они находятся. Ведь у них, по их мнению, все хорошо. И со стареющим из года в год населением это будет все будет только усугубляться, — строит мрачные прогнозы читатель НГС.

— Хотите я вам расскажу, как я живу в Новосибирске на 12 800 рублей по инвалидности 2 группы, с проблемами с передвижением кучей других болячек? И не ною! Но не ныть видимо осталось не долго! Из аптек исчезают все медпрепараты, которые мне жизненно необходимы! — возмущен читатель НГС.

— И правильно, от жалоб деньги не появятся. А вот здоровья и расходы на лекарства прибавятся. Хорошая картинка гуляет по инету, как превратить свою жизнь в ад: обесценить то, что имеешь, придать излишней значимости тому, что не имеешь, — уверена Элль.

Поделитесь и вы своими расчетами — как экономите, хватает ли пенсии. Присылайте свои истории в редакцию
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