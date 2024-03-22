Кто пойдет на пенсию в 2024 году: считаем возраст, стаж и баллы по правилам Соцфонда

Начавшаяся в России еще в 2019 году пенсионная реформа продолжается. Эти изменения до сих пор вызывают путаницу: если раньше всем было известно, что мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55, то теперь с учетом новых правил бывает сложно рассчитать, кому уже пора отдыхать, а кому еще предстоит поработать. Сегодня разбираемся, кто выходит на пенсию в этом году, и как рассчитать, когда сможете отправляться на пенсию лично вы.
Возраст выхода на трудовую пенсию прежде был 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. По окончанию реформы он должен вырасти на 5 лет: женщины будут уходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65. Пенсионный возраст решили поднимать постепенно, переходный период установили до 2028 года. Так, после вступления в силу закона в 2019 году мужчины стали уходить на пенсию в 60 с половиной лет, а женщины — в 55 с половиной. За пять прошедших лет пенсионный возраст вырос на три года — в 2024 году мужчины уходят на пенсию в 63 года, женщины — в 58 лет. Такие же правила будут действовать и в следующем году.
Однако этот возраст распространяется не на всех — он действует только при условии, что человек к нему выработал минимальный стаж и набрал нужное количество пенсионных коэффициентов, их еще называют баллами.
Пенсионные коэффициенты начисляются в течение всей жизни с учетом ежегодных страховых взносов, которые делает за вас работодатель. Количество пенсионных коэффициентов зависит от зарплаты: чем выше зарплата, тем больше начислят баллов. Чем больше пенсионных коэффициентов накопится за всю жизнь, тем выше будет страховая пенсия. Узнать, сколько у вас накопилось баллов, можно на «Госуслугах».
Минимальный стаж для выхода на пенсию в 2024 году составляет 15 лет. Минимальное количество пенсионных баллов — 28,2. Если чего-то из этого не хватило, то рассчитывать можно только на социальную пенсию по возрасту — она назначается всем вне зависимости от стажа, но на пять лет позже, чем страховая (трудовая) пенсия. Социальная пенсия назначается всем одинаковая, а размер трудовой пенсии зависит от стажа и размера зарплаты. Ранее мы подробно объясняли, как его рассчитать.
Это общие правила, однако есть люди, которые могут выйти на пенсию раньше. Это, например, деятели культуры, врачи, учителя, жители Крайнего Севера, многодетные матери. У силовиков и военных вообще собственные правила — там есть пенсия по выслуге лет, которая назначается не Соцфондом, а ведомствами, в которых они служили.
Кроме того, досрочно могут выйти на пенсию люди, которые накопили большой стаж. Для мужчин таковым считается 42 года работы, для женщин — 37 лет. Однако в этом случае стаж считается иначе. Например, в него не включается период ухода за ребенком, а до 2022 года не шла в зачет срочная служба в армии.
Получалось, что даже если мужчина непрерывно работал со дня совершеннолетия с перерывом на срочную службу в армии (до 2008 года срочная служба составляла 2 года), то раньше, чем в 62 года, он всё равно на пенсию выйти не мог. Сейчас срок службы в армии снова включили в стаж.