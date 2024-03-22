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Кто пойдет на пенсию в 2024 году: считаем возраст, стаж и баллы по правилам Соцфонда

И разбираемся, сколько осталось работать всем остальным

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Сколько, говоришь, нам еще до пенсии осталось?

Начавшаяся в России еще в 2019 году пенсионная реформа продолжается. Эти изменения до сих пор вызывают путаницу: если раньше всем было известно, что мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55, то теперь с учетом новых правил бывает сложно рассчитать, кому уже пора отдыхать, а кому еще предстоит поработать. Сегодня разбираемся, кто выходит на пенсию в этом году, и как рассчитать, когда сможете отправляться на пенсию лично вы.

Возраст выхода на трудовую пенсию прежде был 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. По окончанию реформы он должен вырасти на 5 лет: женщины будут уходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65. Пенсионный возраст решили поднимать постепенно, переходный период установили до 2028 года. Так, после вступления в силу закона в 2019 году мужчины стали уходить на пенсию в 60 с половиной лет, а женщины — в 55 с половиной. За пять прошедших лет пенсионный возраст вырос на три года — в 2024 году мужчины уходят на пенсию в 63 года, женщины — в 58 лет. Такие же правила будут действовать и в следующем году.

Возраст выхода на пенсию будет постепенно расти до 2028 года

Однако этот возраст распространяется не на всех — он действует только при условии, что человек к нему выработал минимальный стаж и набрал нужное количество пенсионных коэффициентов, их еще называют баллами.

Пенсионные коэффициенты начисляются в течение всей жизни с учетом ежегодных страховых взносов, которые делает за вас работодатель. Количество пенсионных коэффициентов зависит от зарплаты: чем выше зарплата, тем больше начислят баллов. Чем больше пенсионных коэффициентов накопится за всю жизнь, тем выше будет страховая пенсия. Узнать, сколько у вас накопилось баллов, можно на «Госуслугах».

Минимальный стаж для выхода на пенсию в 2024 году составляет 15 лет. Минимальное количество пенсионных баллов — 28,2. Если чего-то из этого не хватило, то рассчитывать можно только на социальную пенсию по возрасту — она назначается всем вне зависимости от стажа, но на пять лет позже, чем страховая (трудовая) пенсия. Социальная пенсия назначается всем одинаковая, а размер трудовой пенсии зависит от стажа и размера зарплаты. Ранее мы подробно объясняли, как его рассчитать.

Социальная пенсия по старости у всех одинаковая, и выходят на нее позже

Это общие правила, однако есть люди, которые могут выйти на пенсию раньше. Это, например, деятели культуры, врачи, учителя, жители Крайнего Севера, многодетные матери. У силовиков и военных вообще собственные правила — там есть пенсия по выслуге лет, которая назначается не Соцфондом, а ведомствами, в которых они служили.

Кроме того, досрочно могут выйти на пенсию люди, которые накопили большой стаж. Для мужчин таковым считается 42 года работы, для женщин — 37 лет. Однако в этом случае стаж считается иначе. Например, в него не включается период ухода за ребенком, а до 2022 года не шла в зачет срочная служба в армии.

Получалось, что даже если мужчина непрерывно работал со дня совершеннолетия с перерывом на срочную службу в армии (до 2008 года срочная служба составляла 2 года), то раньше, чем в 62 года, он всё равно на пенсию выйти не мог. Сейчас срок службы в армии снова включили в стаж.

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Пенсия Пенсионная реформа Пенсионный возраст Социальный фонд Деньги Выплаты и пособия
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