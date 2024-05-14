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Город Народная премия НГС фоторепортаж Душа старого вокзала: как одна садовница ухаживает за оазисом в центре Новосибирска-Главного

Душа старого вокзала: как одна садовница ухаживает за оазисом в центре Новосибирска-Главного

Елена Оглоблина заботится о растениях, как о детях, и верит, что цветы и зелень делают людей добрее

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Уже восемь лет Елена Оглоблина часами трудится в зимнем саду вокзала

Каждый, кто путешествует на поезде и прибывает в Новосибирск, замечает симпатичный островок с тропическим садом, который разбили в зале ожидания вокзала Новосибирск-Главный. Трехметровые пальмы, гигантские лианы монстеры и шикарные папоротники приводят всех в восторг. Ухаживать за таким богатством в суровых сибирских условиях непросто — всё держится на хрупких плечах Елены Оглоблиной. Восемь лет назад она приняла сад из рук его основательниц и теперь тщательно следит за его состоянием: сейчас в саду растет грейпфрут, авокадо и жасмины, а кофейное дерево дает плоды.

Елена Оглоблина в свое время окончила педучилище и после этого пошла работать в детский сад. Сибирячка признаётся, что общаться с детьми было одно удовольствие: они постоянно придумывали что-то новое и в итоге решили организовать уголок с растениями — такой мини-сад в детском саду.

— Мы с ребятишками ухаживали за растениями. Это, видимо, оттуда всё пошло, потому что дети и растения — это что-то такое близкое. Сначала мне хотелось с детьми работать, а потом вот с этими растениями, — разводит руками Елена Ивановна. — Я, наверное, из-за ребятишек и влюбилась в растения.

Для заинтересованных посетителей Елена проводит экскурсии по саду

Зимний сад на вокзале Новосибирск-Главный основали еще в 2001 году. Тогда сделали специальные чаши, приобрели вазоны, оборудовали мостик. С того же времени Елена Ивановна начала работать на РЖД, но тогда еще кладовщиком в камере хранения. Сад разрастался и взрослел на ее глазах.

В 2017 году основательница сада Марина Владимировна ушла на пенсию. Передать свое детище она могла только тому, кому доверяла. Так Елена Ивановна стала рабочим зеленого хозяйства: она получила десятки тропических и очень капризных растений.

Экскурсия и саженец в подарок

На балкон посетителей не пускают. Сюда поднимаются только работники

Сколько растений в зимнем саду, никто сказать не может. Счет точно идет на сотни, а если учесть и саженцы, то и на несколько сотен. При этом Елена ведет строгий учет всем работам: тетрадь ведется с 2001 года, и там есть пометка о двух самых первых пальмах. Под ее опекой десятки пальм, фикусов, папоротников. Среди растений есть также жасмин, молочайник, аспарагус, олеандр, санхеция и другие редкие культуры. Пассажиры могут увидеть гигантский грейпфрут, лимон и даже авокадо.

Зимний сад настолько притягивал к себе внимание пассажиров, что по нему решили проводить экскурсии. В подарок дают небольшой саженец.

«Посмотришь так на зелень, и раздражение уходит»

У Елены есть помощница Светлана. Вместе они выполняют очень непростую работу — пересадить даже среднего размера пальму — та еще задача

Елена уверена, что растения забирают негативную энергетику, которой на вокзале всегда хватает. Ее сад — такой островок безопасности и покоя.

— Зелень на человека действует успокаивающе, понимаете. Даже сам зеленый цвет. Посмотришь так на зелень, и раздражение уходит, — уверяет сибирячка. — Думаю, что растения на человека оказывают такое смягчающее действие.

Елена по внешнему виду растений сразу определяет, чего им не хватает

Сёстры Елены поддерживают ее увлечение и работу, а друзья стараются привезти из поездок что-то необычное — так в коллекции появилась акация.

Пассажиры часто подходят к Елене и просят совета. Некоторые приходят сразу не с пустыми руками — так коллекция зимнего сада пополнилась еще одной финиковой пальмой. Ее принесли на вокзал, потому что в квартире она стала погибать. Елена мечтает о больших кадушках для своих гигантов, а также о шланге.

— Взять бы шланг, да как окатить здесь всё, как тропическим ливнем. Хотела бы прямо пройти по мостику и душем промыть, всё это пролить. Они бы ожили все. Даже человеку приятно сразу, когда дождь пройдет, а растениям и подавно будет, счастье для них и для нас.

На вокзале, конечно, тропический ливень никто устроить не даст, но закупить большие вазоны планируют.

Елена строго соблюдает агротехнику, которая требуется капризным тропическим жителям

Еще немного интересных историй

Маленькая Аня: как история стремительно стареющей девочки откликнулась в сердцах сотен тысяч людей.

«Осталась на улице с лошадьми»: как сибирячка спасает животных, которые больше не нужны человеку.

«Каждый имеет право быть собой»: сибиряк съездил во Францию и придумал работу для особенных людей.

ПО ТЕМЕ
РЖД Зимний сад Вокзал Новосибирск-Главный
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