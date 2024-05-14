Душа старого вокзала: как одна садовница ухаживает за оазисом в центре Новосибирска-Главного

Каждый, кто путешествует на поезде и прибывает в Новосибирск, замечает симпатичный островок с тропическим садом, который разбили в зале ожидания вокзала Новосибирск-Главный. Трехметровые пальмы, гигантские лианы монстеры и шикарные папоротники приводят всех в восторг. Ухаживать за таким богатством в суровых сибирских условиях непросто — всё держится на хрупких плечах Елены Оглоблиной. Восемь лет назад она приняла сад из рук его основательниц и теперь тщательно следит за его состоянием: сейчас в саду растет грейпфрут, авокадо и жасмины, а кофейное дерево дает плоды.
Елена Оглоблина в свое время окончила педучилище и после этого пошла работать в детский сад. Сибирячка признаётся, что общаться с детьми было одно удовольствие: они постоянно придумывали что-то новое и в итоге решили организовать уголок с растениями — такой мини-сад в детском саду.
— Мы с ребятишками ухаживали за растениями. Это, видимо, оттуда всё пошло, потому что дети и растения — это что-то такое близкое. Сначала мне хотелось с детьми работать, а потом вот с этими растениями, — разводит руками Елена Ивановна. — Я, наверное, из-за ребятишек и влюбилась в растения.
Зимний сад на вокзале Новосибирск-Главный основали еще в 2001 году. Тогда сделали специальные чаши, приобрели вазоны, оборудовали мостик. С того же времени Елена Ивановна начала работать на РЖД, но тогда еще кладовщиком в камере хранения. Сад разрастался и взрослел на ее глазах.
В 2017 году основательница сада Марина Владимировна ушла на пенсию. Передать свое детище она могла только тому, кому доверяла. Так Елена Ивановна стала рабочим зеленого хозяйства: она получила десятки тропических и очень капризных растений.
Экскурсия и саженец в подарок
Сколько растений в зимнем саду, никто сказать не может. Счет точно идет на сотни, а если учесть и саженцы, то и на несколько сотен. При этом Елена ведет строгий учет всем работам: тетрадь ведется с 2001 года, и там есть пометка о двух самых первых пальмах. Под ее опекой десятки пальм, фикусов, папоротников. Среди растений есть также жасмин, молочайник, аспарагус, олеандр, санхеция и другие редкие культуры. Пассажиры могут увидеть гигантский грейпфрут, лимон и даже авокадо.
Зимний сад настолько притягивал к себе внимание пассажиров, что по нему решили проводить экскурсии. В подарок дают небольшой саженец.
«Посмотришь так на зелень, и раздражение уходит»
Елена уверена, что растения забирают негативную энергетику, которой на вокзале всегда хватает. Ее сад — такой островок безопасности и покоя.
— Зелень на человека действует успокаивающе, понимаете. Даже сам зеленый цвет. Посмотришь так на зелень, и раздражение уходит, — уверяет сибирячка. — Думаю, что растения на человека оказывают такое смягчающее действие.
Сёстры Елены поддерживают ее увлечение и работу, а друзья стараются привезти из поездок что-то необычное — так в коллекции появилась акация.
Пассажиры часто подходят к Елене и просят совета. Некоторые приходят сразу не с пустыми руками — так коллекция зимнего сада пополнилась еще одной финиковой пальмой. Ее принесли на вокзал, потому что в квартире она стала погибать. Елена мечтает о больших кадушках для своих гигантов, а также о шланге.
— Взять бы шланг, да как окатить здесь всё, как тропическим ливнем. Хотела бы прямо пройти по мостику и душем промыть, всё это пролить. Они бы ожили все. Даже человеку приятно сразу, когда дождь пройдет, а растениям и подавно будет, счастье для них и для нас.
На вокзале, конечно, тропический ливень никто устроить не даст, но закупить большие вазоны планируют.
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