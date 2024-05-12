«Осталась на улице с лошадьми»: как сибирячка спасает животных, которые больше не нужны человеку

— Стало страшно, когда наступил вечер. Я осталась днём на улице зимой с лошадьми под открытым небом. Сначала я была рада, счастлива, что спасла лошадок. Ой, какая молодец! А когда наступил вечер, я начала понимать, что мне надо куда-то идти. А утром чем-то кормить животных. Тогда началась паника. Было страшно. Но мир не без добрых людей. Я обратилась к соседней конюшне. Они приняли нас и в течение месяца содержали и кормили животных, — вспоминает Татьяна.



Она договорилась сделать конюшню на месте заброшенного овощехранилища, сама составила проект, нашла деньги на первое время. Так появился конный клуб-приют «Верю в жизнь».