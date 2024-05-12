«Осталась на улице с лошадьми»: как сибирячка спасает животных, которые больше не нужны человеку

В Новосибирской области множество приютов для бездомных собак и кошек и только один — для лошадей. Он находится среди шикарного Кудряшовского бора. Уже много лет здесь живут лошади, каждая со своей историей. Кто-то травмировался в спорте и стал ненужным, над кем-то просто поиздевались и выбросили, как надоевшую игрушку, а кого-то выращивали специально на мясо. Но теперь они под опекой Татьяны Шелистовой. Зачем ей это нужно было? Как устроен приют, и какие лошади в нём живут? НГС побывал в уникальном месте — рассказываем подробности.
«Была рада, счастлива, что спасла лошадок»
Любовь к лошадям у Татьяны Шелистовой с детства. В 8 лет она начала заниматься в школе олимпийского резерва по конному спорту на Новосибирском ипподроме, но быстро поняла, что там к животным относятся как к живым тренажёрам. Но так или иначе Татьяна продолжала работать с лошадьми. Другого образования не получила. На момент организации приюта она работала в конюшне, но её закрыли, а лошадей хотели отдать на убой. Допустить подобное Татьяна не могла — и выкупила их. Признается, что ее семья не всегда поддерживает ее начинания.
— Стало страшно, когда наступил вечер. Я осталась днём на улице зимой с лошадьми под открытым небом. Сначала я была рада, счастлива, что спасла лошадок. Ой, какая молодец! А когда наступил вечер, я начала понимать, что мне надо куда-то идти. А утром чем-то кормить животных. Тогда началась паника. Было страшно. Но мир не без добрых людей. Я обратилась к соседней конюшне. Они приняли нас и в течение месяца содержали и кормили животных, — вспоминает Татьяна.
Она договорилась сделать конюшню на месте заброшенного овощехранилища, сама составила проект, нашла деньги на первое время. Так появился конный клуб-приют «Верю в жизнь».
Лошадь — святое животное
Для Татьяны лошадь — святое животное, которое нельзя убивать, есть, нельзя делать бизнес. В воспитании животных Татьяна старается убеждать и учить животное, а не наказывать. Если выбирать между кнутом и пряником, Татьяна выберет второе.
В приют попадают лошади, которых мы видим в городских прокатах, из спорта, из мясных табунов. Раньше женщина после лечения лошадей старалась пристроить животных в добрые руки, но потом отказалась от этой идеи из-за ухудшения состояния животных вне территории приюта.
Приют — некоммерческая организация, которая существует не без помощи неравнодушных людей. Бывшие спортсмены сюда приходят подрабатывать инструкторами, а волонтеры ухаживают за животными, кормят и моют их, убирают территорию. Получить государственную поддержку Татьяне не удалось.
Владелец участка в Кудряшах предоставляет Татьяне Шелестовой землю просто так, бесплатно, но до момента продажи. Сколько будет продаваться участок, Татьяна не знает, год или десять лет... Приют ищет альтернативу, но на подобную территорию понадобится не менее миллиона рублей — таких денег у волонтёров нет, а открывать сбор они не решаются: опасаются недоброжелателей.
Школа верховой езды
Подопечные приюта живут бок о бок с частными лошадьми, за которыми здесь ухаживают за отдельную плату — это помогает приюту содержать и тех, кто оказался никому больше не нужен. Приют берет на себя полную ответственность за лошадей, которых приводят сюда на содержание. Их кормят, выгуливают, чистят и следят за здоровьем. Стоимость такой услуги для владельца лошади — 16 тысяч рублей за месяц.
— У нас два отделения: школа верховой езды и отделение приюта. За счет первого отделения мы содержим второе. При этом мы не устраиваем сборов в интернете, приют обеспечиваем самостоятельно, но от помощи не отказываемся, — говорит Татьяна Шелистова. — У меня все спрашивают, какой доход я получаю с этого. Да никакой. Все деньги уходят на содержание. Иногда я сама не понимаю, зачем мне это, работа тяжелая физически, работать некому. Но куда девать животных? Я их не могу бросить, потому что кроме меня они никому не нужны.
В школе занимаются как взрослые, так и дети — в отзывах на клуб-приют немало сообщений от родителей. Татьяна рассказала, что под присмотром инструктора к занятиям допускают детей уже с 2–3 лет, а заниматься можно как индивидуально (1200 рублей за занятие), так и в группе (1000 рублей).
В клубе могут выучить и на инструктора, но без выдачи соответствующих документов, признала руководитель «Верю в жизнь». А ещё здесь бесплатно помогают социализироваться людям с инвалидностью: они находятся рядом с животными, которым по мере своих сил стараются помогать, как это делают волонтеры и сотрудники клуба.
Еще немного фактов о приюте
В приюте есть отдельный загон для овец, баранов и коз — специально их не заводили, говорит Татьяна, история их появления здесь почти как у лошадей.
— Какому-то бизнесмену подарили на день рождения овечку. Куда ему ее девать? Он привез сюда. Овечка оказалась беременна. Такая же история с козой: её привезли, и она тоже оказалась беременна, и теперь у нас целое стадо, — смеётся руководительница приюта.
Некоторых подросших животных приют отдаёт в частные руки, получая взамен корм для лошадей. На день необходимо не меньше тюка сена, и за его качеством здесь тщательно следят. На территории клуба-приюта также живёт множество кошек и собак — последних здесь больше 20. По словам Татьяны Шелистовой, их часто привозят, чтобы бросить, снять с себя ответственность. Прокормить такое количество животных сотрудники клуба сами не могут — им помогает ресторан санатория «Парус», который находится неподалеку.
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