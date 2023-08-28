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Истории

«Меня дразнили, что я чищу навоз»: сибирячка нашла увлечение, которое в Европе считают элитным. Можно ли на нем заработать?

Яна Бурлова с детства любит лошадей — все дело в семейной истории, которая началась в позапрошлом веке

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С детства Яна была окружена лошадьми, началось все с игрушек, а потом переросло в дело жизни

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Яна Бурлова может говорить о лошадях бесконечно. Девушка нежно любит их всем сердцем, возится с ними с раннего детства и даже не представляет, как может быть по-другому. Много лет она проработала в конном клубе, где учила детей и взрослых общению с лошадьми, верховой езде, проводила конные фотосессии. Яна уверена — лошади делают людей лучше, развивают в них эмпатию и помогают заземлиться в стремительно бегущем мире. Специально для НГС Яна рассказала о необычной конной терапии — подробности в нашем материале.

С Яной мы договорились встретиться в конноспортивном комплексе «Каприоль» — это частная площадка недалеко от станции «Мочище». Клуб примечателен тем, что занимается сохранением породы ахалтекинских лошадей — невероятно красивых и статных. На территории клуба проживают и частные лошади, с ними мы дел не имели, а вот с клубными с удовольствием пообщались.

Ахалытыкинские лошади — визитная карточка клуба

Ахалытыкинские лошади — визитная карточка клуба

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Дорога до клуба из центра Новосибирска занимает примерно час езды на автомобиле. Пока мы добирались, Яна рассказала часть своей истории — оказалось, что любовь к лошадям в ее семье началась еще с прапрадеда, который был зажиточным мужчиной с личной конюшней.

У каждой лошади свое место, есть мойка и солярий

У каждой лошади свое место, есть мойка и солярий

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Любовь к лошадям с раннего детства

С детства Яна любит лошадей. Игрушки — непременно лошадки, любимый мультфильм — «Спирит», рисовала девочка тоже картинки с конями. Когда подруга предложила ей посетить местный конный клуб, она с энтузиазмом согласилась, а в 9 лет попросила бабушку отвести ее на занятия.

— Мне предложили два варианта: заниматься за деньги или волонтерить в обмен на тренировки. Какие могли быть сомнения? Я безумно хотела погрузиться в этот мир. До сих пор я люблю конюшить — ухаживать за лошадьми, поддерживать чистоту и порядок в конюшне. Со временем я научилась понимать поведение этих животных, чувствовать эмоции, распознавать мимику, — рассказывает Яна.

Почти каждый день Яна проводит в обществе лошадей

Почти каждый день Яна проводит в обществе лошадей

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Чтобы понять, почему у нее столь сильная тяга к лошадям, девушка решила углубиться в историю семьи. Прапрадед девушки был зажиточным, имел крупное хозяйство, включая лошадей. Когда началось раскулачивание, у ее прапрадеда отобрали все, что было. Прадед Яны работал конюхом на заводе — ему действительно нравилась эта работа. Бабушка Яны жила в Коченево, где было два конных завода — на одном разводили рысаков, на втором — тяжелоупряжных лошадей.

Все детство и юность Яна ходила в конный клуб, где научилась ездить верхом. Затем она принимала участие в любительских соревнованиях и занимала призовые места. Заняться конным спортом на профессиональном уровне у нее не было возможности, к тому же в Новосибирске он развит слабо.

Яне очень нравится ухаживать за лошадьми — чистить, расчесывать, кормить

Яне очень нравится ухаживать за лошадьми — чистить, расчесывать, кормить

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— В школе меня дразнили тем, что я чищу навоз, а я всегда считала свое увлечение элитным, хотя оно даже рядом с элитой не стоит в нашем городе. Это в Европе считается престижным, но даже там не избежать уборки, чистки, кормления — это жизнь конника, без розовых очков, разве что вы очень богатый человек и полностью оплачиваете уход за лошадью, — говорит Яна. Содержание лошади в Новосибирске сегодня обойдется в 25 000 — 30 000 рублей в месяц: место в конюшне, корм, уход, прогулки, дополнительное обслуживание (плановая вакцинация, ветеринарные манипуляции, дополнительное кормление, услуги коваля и стоматолога).

Местные жители

Местные жители

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Изучала лошадей и хотела заниматься наукой

Свою жизнь Яна твердо решила связать с лошадьми и от того решила выбрать соответствующее образование.

— Мое первое образование — технолог производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Мне хотелось управленческую или инженерную направленность, которая определенным образом развивает гибкость мозга. Я хотела поступить на коневодство, но в нашем аграрном университете такого направления не было. Я сама проявляла инициативу, изучала все, что связано с лошадьми, проходила практику в КСОЦ «Свобода», занималась исследовательской деятельностью по микробиологии, — рассказывает Яна.

Яна проводит конные фотосессии и учит людей общаться с лошадьми

Яна проводит конные фотосессии и учит людей общаться с лошадьми

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После окончания магистратуры она решила идти в аспирантуру и попробовать себя в роли исследователя-ученого в направлении биотехнологии. В родном ВУЗе программа ей не понравилась. По счастливому стечению обстоятельств Яна познакомилась с профессорами из исследовательского института «Вектор», куда ей предложили перейти.

— В сравнении с аграрным — небо и земля. В «Векторе» настоящая наука. Была программа на базе НГУ, нужно было пахать. Я работала в лаборатории, занималась разными исследованиями. Интересно — да, мое ли? Нет. Меня тянуло обратно в конюшню. Я поняла, что никакой я не ученый, — делится Яна.

В те годы девушка испытывала внутренний кризис. После магистратуры она вдруг осознала, что не знает, что делать дальше — куда пойти работать? Чем заниматься? Как бы грустно не было это признавать, но только что выпустившийся классный специалист никому не нужен.

Так выглядит солярий для лошадей, он нужен для расслабления и восстановления после длительных нагрузок, а также для быстрой сушки после мытья и для расслабления мышц животного

Так выглядит солярий для лошадей, он нужен для расслабления и восстановления после длительных нагрузок, а также для быстрой сушки после мытья и для расслабления мышц животного

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Яна решила остаться в уже родном конном клубе «Свобода», где работала и администратором, и маркетологом, и тренером по верховой езде, сопровождала команду на соревнованиях, работала с клиентами, занималась документооборотом, была фотографом, создавала контент для продажи лошадей и продвижения социальных сетей. На вопрос, почему столько всего и сразу, девушка объясняет, что конный мир в Новосибирске абсолютно не развит. Не хватает ни кадров, ни средств.

Иногда Яна принимала участие в любительских соревнованиях

Иногда Яна принимала участие в любительских соревнованиях

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Параллельно Яна организовывает фотосессии с лошадьми — это ее хобби, отдушина. С детства она увлекается фотографией: увлечение передалось ей от отца. Яна вспоминает, как они вместе засиживались вечерами за изучением теории. Сейчас фотография является для Яны способом заработка.

Девушка очень любит рассказывать про жизнь лошадей

Девушка очень любит рассказывать про жизнь лошадей

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Конная терапия

Яна уверена — общение с лошадьми оказывает терапевтическое влияние на психику, разгружает голову, освобождает от стресса и наполняет новой энергией. Это как зарядить разряженную батарейку. Когда-то Яна работала ассистентом-коноводом у иппотерапевта, который занимался лечебной верховой ездой для детей с ограниченными возможностями. После общения с животными дети чувствовали себя лучше: у них улучшалась координация, а слишком гиперактивные дети успокаивались.

— Это психология: мы учимся слушать свое тело, ориентироваться в пространстве. Сначала учимся чувствовать себя в пространстве верхом на лошади, потом — лошадь. Мы фокусируемся на своих мыслях — это уже медитация. Сидя верхом на лошади мы концентрируем свои мысли в моменте, приводим их в порядок. Мы не думаем про работу, отчеты, задачи. Даже если не получается полностью отвлечься, то в любом случае сторонних мыслей становится меньше. Мы уезжаем из города, из серости на природу, вокруг зелень, это уже хорошо для психики, — объясняет Яна Бурлова.

Малышка Ханя, ей полгода

Малышка Ханя, ей полгода

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По мнению Яны, общение с лошадьми пробуждает в людях эмпатию, что в свою очередь благоприятно влияет на развитие эмоционального интеллекта.

— Работая с лошадьми человек становится спокойнее, начинает смотреть на разные жизненные события трезво, размеренно, без паники или внутренней драмы, — считает Яна.

Яна уверена — общение с лошадьми оказывает терапевтический эффект

Яна уверена — общение с лошадьми оказывает терапевтический эффект

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Проблемы конного мира

Зимой конный мир в Новосибирске замирает. Все потому, что нет условий, нет теплого крытого манежа, чтобы спортсмены и лошади могли тренироваться вне зависимости от погодных условий.

— Для меня загадка, почему до сих пор не построили классный конноспортивный комплекс. В Барнауле такой есть, в Новокузнецке — тоже. У нас город-миллионник, спрос обязательно будет. Люди не хотят ехать в конюшни, они хотят ехать в красоту, в условия, где смогут заниматься круглый год. Есть и спонсоры, и инициативные люди, но в какой-то момент вся эта история упирается в тупик и замирает, — рассуждает Яна. — Вторая проблема: кто будет работать в этих комплексах? Лошади — это не про прибыль, это про меценатство. Нужны очень грамотные управленцы и, конечно же, специалисты. Обычно, конноспортивные комплексы кормит инфрастуктура: гостиничные комплексы, спа-центры или озеро с платной рыбалкой. Часто манежи сдают под мероприятия, чтобы они не простаивали и приносили доход.

Дарья Чередниченко, управляющая клубом «Каприоль»

Дарья Чередниченко, управляющая клубом «Каприоль»

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Из-за проблем и отсутствия развития, Яна решилась на серьезный шаг — переезд в Москву за новым опытом.

— Мне хочется масштаба, а у нас все местечково. Надеюсь, что ситуация изменится — я общаюсь с молодыми ребятами из конного мира, у них есть и интерес, и запал развивать направление. Очень хочется верить, что кто-то пробьет дорогу, — говорит Яна Бурлова.

В Москве есть престижные конноспортивные комплексы, выполненные на европейский манер. Направление развивается, строятся конные клубы. В один из них Яну пригласили работать. Девушка приняла приглашение, но говорит, что не собирается окончательно рвать все связи с Новосибирском — вполне возможно, она вернется, вдохновленная новым опытом.

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