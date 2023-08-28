«Меня дразнили, что я чищу навоз»: сибирячка нашла увлечение, которое в Европе считают элитным. Можно ли на нем заработать?

Любовь к лошадям с раннего детства

С детства Яна любит лошадей. Игрушки — непременно лошадки, любимый мультфильм — «Спирит», рисовала девочка тоже картинки с конями. Когда подруга предложила ей посетить местный конный клуб, она с энтузиазмом согласилась, а в 9 лет попросила бабушку отвести ее на занятия.

— Мне предложили два варианта: заниматься за деньги или волонтерить в обмен на тренировки. Какие могли быть сомнения? Я безумно хотела погрузиться в этот мир. До сих пор я люблю конюшить — ухаживать за лошадьми, поддерживать чистоту и порядок в конюшне. Со временем я научилась понимать поведение этих животных, чувствовать эмоции, распознавать мимику, — рассказывает Яна.