«Меня дразнили, что я чищу навоз»: сибирячка нашла увлечение, которое в Европе считают элитным. Можно ли на нем заработать?

Яна Бурлова может говорить о лошадях бесконечно. Девушка нежно любит их всем сердцем, возится с ними с раннего детства и даже не представляет, как может быть по-другому. Много лет она проработала в конном клубе, где учила детей и взрослых общению с лошадьми, верховой езде, проводила конные фотосессии. Яна уверена — лошади делают людей лучше, развивают в них эмпатию и помогают заземлиться в стремительно бегущем мире. Специально для НГС Яна рассказала о необычной конной терапии — подробности в нашем материале.
С Яной мы договорились встретиться в конноспортивном комплексе «Каприоль» — это частная площадка недалеко от станции «Мочище». Клуб примечателен тем, что занимается сохранением породы ахалтекинских лошадей — невероятно красивых и статных. На территории клуба проживают и частные лошади, с ними мы дел не имели, а вот с клубными с удовольствием пообщались.
Дорога до клуба из центра Новосибирска занимает примерно час езды на автомобиле. Пока мы добирались, Яна рассказала часть своей истории — оказалось, что любовь к лошадям в ее семье началась еще с прапрадеда, который был зажиточным мужчиной с личной конюшней.
Любовь к лошадям с раннего детства
С детства Яна любит лошадей. Игрушки — непременно лошадки, любимый мультфильм — «Спирит», рисовала девочка тоже картинки с конями. Когда подруга предложила ей посетить местный конный клуб, она с энтузиазмом согласилась, а в 9 лет попросила бабушку отвести ее на занятия.
— Мне предложили два варианта: заниматься за деньги или волонтерить в обмен на тренировки. Какие могли быть сомнения? Я безумно хотела погрузиться в этот мир. До сих пор я люблю конюшить — ухаживать за лошадьми, поддерживать чистоту и порядок в конюшне. Со временем я научилась понимать поведение этих животных, чувствовать эмоции, распознавать мимику, — рассказывает Яна.
Чтобы понять, почему у нее столь сильная тяга к лошадям, девушка решила углубиться в историю семьи. Прапрадед девушки был зажиточным, имел крупное хозяйство, включая лошадей. Когда началось раскулачивание, у ее прапрадеда отобрали все, что было. Прадед Яны работал конюхом на заводе — ему действительно нравилась эта работа. Бабушка Яны жила в Коченево, где было два конных завода — на одном разводили рысаков, на втором — тяжелоупряжных лошадей.
Все детство и юность Яна ходила в конный клуб, где научилась ездить верхом. Затем она принимала участие в любительских соревнованиях и занимала призовые места. Заняться конным спортом на профессиональном уровне у нее не было возможности, к тому же в Новосибирске он развит слабо.
— В школе меня дразнили тем, что я чищу навоз, а я всегда считала свое увлечение элитным, хотя оно даже рядом с элитой не стоит в нашем городе. Это в Европе считается престижным, но даже там не избежать уборки, чистки, кормления — это жизнь конника, без розовых очков, разве что вы очень богатый человек и полностью оплачиваете уход за лошадью, — говорит Яна. Содержание лошади в Новосибирске сегодня обойдется в 25 000 — 30 000 рублей в месяц: место в конюшне, корм, уход, прогулки, дополнительное обслуживание (плановая вакцинация, ветеринарные манипуляции, дополнительное кормление, услуги коваля и стоматолога).
Изучала лошадей и хотела заниматься наукой
Свою жизнь Яна твердо решила связать с лошадьми и от того решила выбрать соответствующее образование.
— Мое первое образование — технолог производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Мне хотелось управленческую или инженерную направленность, которая определенным образом развивает гибкость мозга. Я хотела поступить на коневодство, но в нашем аграрном университете такого направления не было. Я сама проявляла инициативу, изучала все, что связано с лошадьми, проходила практику в КСОЦ «Свобода», занималась исследовательской деятельностью по микробиологии, — рассказывает Яна.
После окончания магистратуры она решила идти в аспирантуру и попробовать себя в роли исследователя-ученого в направлении биотехнологии. В родном ВУЗе программа ей не понравилась. По счастливому стечению обстоятельств Яна познакомилась с профессорами из исследовательского института «Вектор», куда ей предложили перейти.
— В сравнении с аграрным — небо и земля. В «Векторе» настоящая наука. Была программа на базе НГУ, нужно было пахать. Я работала в лаборатории, занималась разными исследованиями. Интересно — да, мое ли? Нет. Меня тянуло обратно в конюшню. Я поняла, что никакой я не ученый, — делится Яна.
В те годы девушка испытывала внутренний кризис. После магистратуры она вдруг осознала, что не знает, что делать дальше — куда пойти работать? Чем заниматься? Как бы грустно не было это признавать, но только что выпустившийся классный специалист никому не нужен.
Яна решила остаться в уже родном конном клубе «Свобода», где работала и администратором, и маркетологом, и тренером по верховой езде, сопровождала команду на соревнованиях, работала с клиентами, занималась документооборотом, была фотографом, создавала контент для продажи лошадей и продвижения социальных сетей. На вопрос, почему столько всего и сразу, девушка объясняет, что конный мир в Новосибирске абсолютно не развит. Не хватает ни кадров, ни средств.
Параллельно Яна организовывает фотосессии с лошадьми — это ее хобби, отдушина. С детства она увлекается фотографией: увлечение передалось ей от отца. Яна вспоминает, как они вместе засиживались вечерами за изучением теории. Сейчас фотография является для Яны способом заработка.
Конная терапия
Яна уверена — общение с лошадьми оказывает терапевтическое влияние на психику, разгружает голову, освобождает от стресса и наполняет новой энергией. Это как зарядить разряженную батарейку. Когда-то Яна работала ассистентом-коноводом у иппотерапевта, который занимался лечебной верховой ездой для детей с ограниченными возможностями. После общения с животными дети чувствовали себя лучше: у них улучшалась координация, а слишком гиперактивные дети успокаивались.
— Это психология: мы учимся слушать свое тело, ориентироваться в пространстве. Сначала учимся чувствовать себя в пространстве верхом на лошади, потом — лошадь. Мы фокусируемся на своих мыслях — это уже медитация. Сидя верхом на лошади мы концентрируем свои мысли в моменте, приводим их в порядок. Мы не думаем про работу, отчеты, задачи. Даже если не получается полностью отвлечься, то в любом случае сторонних мыслей становится меньше. Мы уезжаем из города, из серости на природу, вокруг зелень, это уже хорошо для психики, — объясняет Яна Бурлова.
По мнению Яны, общение с лошадьми пробуждает в людях эмпатию, что в свою очередь благоприятно влияет на развитие эмоционального интеллекта.
— Работая с лошадьми человек становится спокойнее, начинает смотреть на разные жизненные события трезво, размеренно, без паники или внутренней драмы, — считает Яна.
Проблемы конного мира
Зимой конный мир в Новосибирске замирает. Все потому, что нет условий, нет теплого крытого манежа, чтобы спортсмены и лошади могли тренироваться вне зависимости от погодных условий.
— Для меня загадка, почему до сих пор не построили классный конноспортивный комплекс. В Барнауле такой есть, в Новокузнецке — тоже. У нас город-миллионник, спрос обязательно будет. Люди не хотят ехать в конюшни, они хотят ехать в красоту, в условия, где смогут заниматься круглый год. Есть и спонсоры, и инициативные люди, но в какой-то момент вся эта история упирается в тупик и замирает, — рассуждает Яна. — Вторая проблема: кто будет работать в этих комплексах? Лошади — это не про прибыль, это про меценатство. Нужны очень грамотные управленцы и, конечно же, специалисты. Обычно, конноспортивные комплексы кормит инфрастуктура: гостиничные комплексы, спа-центры или озеро с платной рыбалкой. Часто манежи сдают под мероприятия, чтобы они не простаивали и приносили доход.
Из-за проблем и отсутствия развития, Яна решилась на серьезный шаг — переезд в Москву за новым опытом.
— Мне хочется масштаба, а у нас все местечково. Надеюсь, что ситуация изменится — я общаюсь с молодыми ребятами из конного мира, у них есть и интерес, и запал развивать направление. Очень хочется верить, что кто-то пробьет дорогу, — говорит Яна Бурлова.
В Москве есть престижные конноспортивные комплексы, выполненные на европейский манер. Направление развивается, строятся конные клубы. В один из них Яну пригласили работать. Девушка приняла приглашение, но говорит, что не собирается окончательно рвать все связи с Новосибирском — вполне возможно, она вернется, вдохновленная новым опытом.
Что еще почитать
Дамы в шляпках, мужчины во фраках. 12 атмосферных фото со скачек — смотрим, как новосибирцы штурмовали тотализатор.
Урчат и обнимаются: милый репортаж с фермы, где воспитывают пони (они как котики-гиганты).
Пастораль какая-то: 10 завораживающих фотографий животных Алтая — совсем как с открыток.