Пастораль какая-то: 10 завораживающих фотографий животных Алтая — совсем как с открыток
Корреспонденты НГС побывали в трехдневном путешествии и собрали подборку фотографий
Недавно корреспонденты НГС побывали в трехдневном путешествии по Алтаю. Мы уже показывали вам впечатляющие и необычные виды края, но горные долины весьма обитаемы. Каждый путешественник привозил из поездки умиротворяющие кадры пасущихся коров, всадников на лошадях на фоне снежных вершин или обязательных обитателей деревень — котов и собак. Мы тоже от таких кадров не удержались — посмотрите на портреты обитателей Алтая.
Если вы видели еще не все прекрасные и знаменитые места Алтая, мы сделали подборку достопримечательностей для красивых фотографий.