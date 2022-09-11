Пастораль какая-то: 10 завораживающих фотографий животных Алтая — совсем как с открыток

Недавно корреспонденты НГС побывали в трехдневном путешествии по Алтаю. Мы уже показывали вам впечатляющие и необычные виды края, но горные долины весьма обитаемы. Каждый путешественник привозил из поездки умиротворяющие кадры пасущихся коров, всадников на лошадях на фоне снежных вершин или обязательных обитателей деревень — котов и собак. Мы тоже от таких кадров не удержались — посмотрите на портреты обитателей Алтая.