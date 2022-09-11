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Фоторепортаж

Пастораль какая-то: 10 завораживающих фотографий животных Алтая — совсем как с открыток

Корреспонденты НГС побывали в трехдневном путешествии и собрали подборку фотографий

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Объявления о конных прогулках встречаются довольно часто — оно и понятно: верхом можно любоваться холмами и подняться выше в горы

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Недавно корреспонденты НГС побывали в трехдневном путешествии по Алтаю. Мы уже показывали вам впечатляющие и необычные виды края, но горные долины весьма обитаемы. Каждый путешественник привозил из поездки умиротворяющие кадры пасущихся коров, всадников на лошадях на фоне снежных вершин или обязательных обитателей деревень — котов и собак. Мы тоже от таких кадров не удержались — посмотрите на портреты обитателей Алтая.

Алтайские луга — они как альпийские, и как на альпийских, на них пасутся коровы. Некоторые выходят на проезжую часть, не боясь автомобилей и плотного трафика, и стоят на месте, пока сами не решат уйти

Алтайские луга — они как альпийские, и как на альпийских, на них пасутся коровы. Некоторые выходят на проезжую часть, не боясь автомобилей и плотного трафика, и стоят на месте, пока сами не решат уйти

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Лошади без труда преодолевают ландшафтные особенности Алтая: горы, холмы и неглубокие реки

Лошади без труда преодолевают ландшафтные особенности Алтая: горы, холмы и неглубокие реки

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Лошади пасутся повсюду точно так же, как и коровы, но они более пугливые

Лошади пасутся повсюду точно так же, как и коровы, но они более пугливые

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Несколько бродячих собак жили недалеко от базы отдыха, на которой мы остановились. Днем они бегали по берегу Катуни, а вечером приходили угоститься чем-нибудь вкусным

Несколько бродячих собак жили недалеко от базы отдыха, на которой мы остановились. Днем они бегали по берегу Катуни, а вечером приходили угоститься чем-нибудь вкусным

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Два барана, которые паслись на лугу, совсем не обращали внимания на людей, проходящих рядом

Два барана, которые паслись на лугу, совсем не обращали внимания на людей, проходящих рядом

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Их соседка по лугу оказалась гораздо более любопытной

Их соседка по лугу оказалась гораздо более любопытной

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Упитанный кот живет на территории кафе «Лампа» в селе Камлак. Животным восхищаются посетители заведения, и кажется, что кот не отвечает взаимностью, но на самом деле он любит, когда его гладят

Упитанный кот живет на территории кафе «Лампа» в селе Камлак. Животным восхищаются посетители заведения, и кажется, что кот не отвечает взаимностью, но на самом деле он любит, когда его гладят

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Если вы видели еще не все прекрасные и знаменитые места Алтая, мы сделали подборку достопримечательностей для красивых фотографий.

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