Топ-10 самых красивых видов Алтая — живописные перевалы, свой Марс и невероятные голубые озера

Туристы стали называть алтайским Марсом урочище Кызыл-Чин, есть даже Марс-1 и Марс-2 (кто-то выделяет и третий). Можно встретить название «марсианская долина». Но как бы вы ни искали это место, увидев его, вы точно поймете, что это пейзажи той самой планеты. Очень уж правдоподобно. И, конечно же, фотогенично. Некоторые сравнивают Марс-1 еще и с турецкой Каппадокией. И даже сама дорога к Марсу очень красивая — с видом на горы. Доехать туда можно от ближайших сел — из Акташа, Курая или Кош-Агача. А недалеко от Марса проходит граница с Монголией. Раньше на этой территории было реликтовое Чуйское озеро, поэтому когда-то марсианские горы скрывались под водой. Как и гейзерное озеро, Марс стал популярен после 2010-х .



3. Мультинские озера