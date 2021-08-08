Топ-10 самых красивых видов Алтая — живописные перевалы, свой Марс и невероятные голубые озера

Долгие годы Алтай притягивает туристов со всех уголков Земли, но всё равно каждый раз находятся новички или те, кто успел посетить меньшую часть из возможной программы. Казалось бы, много кто побывал на алтайском Марсе, но есть те, кто даже не знают о нём. Для тех, кто видел еще не все прекрасные места, мы сделали подборку самых инстаграмных достопримечательностей Алтая. Смотрите, наслаждайтесь и планируйте свое путешествие.
1. Гейзерное озеро
Гейзерное озеро еще называют Голубым, потому что у него неописуемо красивый оттенок. Вам не нужны будут никакие фильтры! Оно находится в Улаганском районе, недалеко от села Акташ. Глубина озера около 2 метров, диаметр — около 30 метров. Под озером есть термальные источники, которые поднимают со дна глину, ил и образуют интересные узоры на поверхности. Купаться там запрещено, хотя новосибирцы пытались нарушить этот запрет.
2. Марс
Туристы стали называть алтайским Марсом урочище Кызыл-Чин, есть даже Марс-1 и Марс-2 (кто-то выделяет и третий). Можно встретить название «марсианская долина». Но как бы вы ни искали это место, увидев его, вы точно поймете, что это пейзажи той самой планеты. Очень уж правдоподобно. И, конечно же, фотогенично. Некоторые сравнивают Марс-1 еще и с турецкой Каппадокией. И даже сама дорога к Марсу очень красивая — с видом на горы. Доехать туда можно от ближайших сел — из Акташа, Курая или Кош-Агача. А недалеко от Марса проходит граница с Монголией. Раньше на этой территории было реликтовое Чуйское озеро, поэтому когда-то марсианские горы скрывались под водой. Как и гейзерное озеро, Марс стал популярен после
3. Мультинские озера
Это памятник природы регионального значения. Озера находятся недалеко от села Мульта — на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай (790 км от Новосибирска). Туристы отправляются с рюкзаками в походы к этим озерам, которые занимают от пары дней до недели. Мультинские озера привлекают многих нетронутостью природы, эндемиками и красотой пейзажей. До ближайшего озера от села Мульта примерно 17 километров: кто-то проходит этот путь пешком, а кто-то заказывает машину и ускоряет себе путь. Правда, нужно быть осторожными: в лесах там можно встретить медведей.
4. Перевал Кату-Ярык
Перевал находится на территории Улаганского района Республики Алтай. Это крутой спуск в долину реки Чулышман. Высота у подножия — 670 метров над уровнем моря, смотровой площадки — 1200. Такая дорога появилась только в конце XX века — это первый автомобильный спуск в долину Чулышмана и дорога, по которой можно доехать до южной стороны Телецкого озера. Конечно, такой маршрут больше подходит для опытных и смелых путешественников, не боящихся серпантина, и для машин, которым не страшны подобные дороги.
5. Каракольские озера
Озера находятся в Чемальском районе Республики Алтай. Как и до Мультинских озер, до них можно либо подняться полностью самостоятельно, либо прибегнуть к помощи ГАЗов и УАЗов. Будьте готовы к тому, что автомобильный подъём будет быстрее и легче, но всё же вас будет очень сильно трясти несколько часов — может, вспомните американские горки. Все озера находятся на расстоянии 300–800 метров друг от друга. От самого нижнего, к которому могут довезти на машине, можно подняться до верхнего и неподготовленному туристу, особенно если делать остановки, устраивать пикники. Где-то дорога переходит через ручей, где-то идет по большим камням. В любом случае у вас будет время насладиться красотой. Здесь вы можете увидеть и тайгу, и альпийские луга, и снежные величественные шапки гор.
6. Актру
Ледник, ущелье и гора Актру — именно такие описания этого места вы можете найти (выделяют еще и разные ледники, например Большой и Малый Актру). Это место в 860 км от Новосибирска больше подходит для альпинистов — там есть маршруты разной степени сложности. Долгие годы здесь существовал лагерь для альпинистов. Но, к сожалению, для кого-то путешествие к Актру становится трагичным.
7. Телецкое озеро
Телецкое озеро — одно из самых посещаемых туристами мест в Республике Алтай (650 км от Новосибирска). Оно переводится как «золотое озеро». После Байкала это второй по величине бассейн пресной воды в России. С советских времен множество разных маршрутов привлекают приезжающих туда людей. И в отличие от алтайской ледяной Катуни, в этом озере большее количество людей может спокойно купаться.
8. Голубые озера Аската
Само по себе село Аскат — очень живописное, а к концу августа недалеко от него появляются голубые озера, немного похожие на гейзерное озеро. Их может быть два или три — это зависит от уровня воды в Катуни. И наблюдать их можно до середины апреля. Озера находятся в 510 км от Новосибирска.
9. Камышлинский водопад
Водопад в Шебалинском районе Республики Алтай — на реке Камышла (левый приток Катуни). К водопаду можно дойти по тропе от пешеходного подвесного моста через Катунь — от туркомплекса «Царская охота», а можно заплатить и прокатиться на катере, заодно засчитав и это за экскурсию. На территории возле водопада можно пофотографировать красивых кроликов, которые свободно бегают среди людей. К самому водопаду можно подняться по оборудованным лестницам или подойти внизу.
10. Смотровая площадка Чечкыш
Урочище Чечкыш (или Че-Чкыш) называют Долиной горных духов — это небольшое живописное ущелье, расположенное в Чемальском районе Республики Алтай, недалеко от села Еланда. В одном месте можно увидеть и источник, и водопад, и долину, и Катунь с высоты смотровой площадки. Будьте готовы, что местные возьмут с вас какую-то сумму за вход (и лучше приготовьте наличные). Там можно найти оборудованные места для отдыха, лавочки. Пожалуй, это один из самых несложных подъемов из перечисленных, который займет около получаса.
Ранее мы писали о новосибирцах, из-за которых на Алтае произошел скандал: они пытались снять рекламу, плавая на надувном матрасе по уникальному озеру.
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