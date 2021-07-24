Как отдыхают в самых дорогих местах на Алтае: что публикуют в инстаграме те, кому это по карману

Другое дело, когда человек живет не в Сибири и уже сам по себе факт поездки сюда — приключение. Алтай в этом случае воспринимается уже не как привычный регион отдыха со своими проблемами и спецификой, а как некий заповедный край. В последнее время здесь развилось целое направление элитного отдыха, который пользуется популярностью у туристов с деньгами из европейской части России. Мы решили взглянуть на Алтай их глазами — публикуем фотографии из инстаграмов путешественников, которые не жалеют отдавать большие деньги за отдых в родной стране.

Самым ярким направлением последних лет можно считать глэмпинги. Четких критериев этого типа отдыха в России пока нет, но в целом такое определение предполагает то, что люди живут в благоустроенных тентах с кроватями, а в лагере есть биотуалеты и общая кухня с поваром. Отличаются глэмпинги прежде всего местом расположения. Такие шатры могут стоять даже на территории более крупной базы или в небольшой, но деревне. А могут — в труднодоступном месте с красивым видом. Последнее, конечно, обойдется дороже всего.

