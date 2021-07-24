Как отдыхают в самых дорогих местах на Алтае: что публикуют в инстаграме те, кому это по карману

На Алтае и Телецком озере нашлись отели дороже мальдивских
Пока черноморские курорты ломятся от туристов, путешественники со всей страны съезжаются на Алтай. Мы собрали красивые фото из самых интересных мест отдыха, куда обычному туристу добраться непросто.
Горный Алтай — место уникальное, но далеко не каждый новосибирец бывал там даже на сравнительно недорогой базе, коих полно по берегам Катуни. Чтобы добраться до действительно захватывающих видов, нужны как минимум машина, не боящаяся крутых подъемов, и готовность провести в дороге больше десяти часов. А уж для того, чтобы совместить близость к природе с относительным комфортом, придется хорошо потратиться.
Другое дело, когда человек живет не в Сибири и уже сам по себе факт поездки сюда — приключение. Алтай в этом случае воспринимается уже не как привычный регион отдыха со своими проблемами и спецификой, а как некий заповедный край. В последнее время здесь развилось целое направление элитного отдыха, который пользуется популярностью у туристов с деньгами из европейской части России. Мы решили взглянуть на Алтай их глазами — публикуем фотографии из инстаграмов путешественников, которые не жалеют отдавать большие деньги за отдых в родной стране.
Самым ярким направлением последних лет можно считать глэмпинги. Четких критериев этого типа отдыха в России пока нет, но в целом такое определение предполагает то, что люди живут в благоустроенных тентах с кроватями, а в лагере есть биотуалеты и общая кухня с поваром. Отличаются глэмпинги прежде всего местом расположения. Такие шатры могут стоять даже на территории более крупной базы или в небольшой, но деревне. А могут — в труднодоступном месте с красивым видом. Последнее, конечно, обойдется дороже всего.
Таким, например, может быть утро в купольном доме экоотеля «Мир Алтай». Здесь можно выбрать между шатром (это дешевле) и купольным домом с туалетом внутри. Удовольствие, правда, не из дешевых. Даже шатер обойдется в 8 тыс. рублей в сутки, а купольный дом и вовсе стоит все 15 тыс. рублей. Это дороже, чем номер в отеле четыре звезды на берегу в Ницце. Но разве можно сравнить какую-то Ниццу и Алтай?
Ощутимо дешевле (7500 рублей за ночь) обойдется отдых в похожих по конструкции купольных домах Cloud Park Altay, который находится почти на берегу Катуни в 20 километрах от села Чемал. Дома там, впрочем, установлены так, что от реки их отделяет дорога. Так что единение с природой получится с некоторыми ограничениями.
Например, в глэмпинге «Тайгала» на август можно забронировать места в шатре на поляне с видом на гору Большая Актру, вблизи горной реки Сардымы. Четыре дня на двоих обойдется здесь в 24 тыс. рублей (примерно за эту же сумму и даже дешевле можно, например, самостоятельно, без покупки тура, снять номер на те же даты в отеле в Анталии на первой линии).
Ещё один глэмпинг в районе Чемала, «Айвенго», предлагает гламурные палатки-тенты от 6 тыс. рублей за ночь. Это уже довольно большая (для такого типа предприятий) база, здесь 21 шатер, так что уединения маленьких глэмпингов, наверное, искать не стоит. Зато места есть даже на июль.
На Горном Алтае, впрочем, можно предаться и совсем пляжному отдыху. Комплекс «Царская охота» (расположен в Майминском районе, поселок Барангол), например, предлагает полноценные дома размером с квартиру. В комплексе есть большой живописный бассейн с лежаками по периметру. Нужно ли для такого времяпрепровождения ехать на Алтай, вопрос философский. Но если вы готовы потратить на подобный отдых от 14 тыс. рублей в сутки только за проживание, то можно попробовать.
Есть на Алтае и совсем уже лакшери предложения. Так, комплекс Cosmos Collection Altay Resort (тут не поворачивается рука написать слово кириллицей), помимо СПА, бассейнов и номеров отеля уровня пять звезд, предлагает еще и выбор разных ресторанов. Цены за ночь тут начинаются, правда, с 24 тысяч рублей. За эту сумму сейчас можно снять отель W Barcelona (известное здание в форме паруса на берегу). Если, конечно, сможете туда добраться из-за ковидных ограничений. А на Алтай пускают всех.
Виртуальный тур по Алтаю был бы неполон без Телецкого озера. Здесь есть много вариантов ночлега, но тех, кто может на себе не экономить, ждет отель Altay Village Teletskoe. Ну, в смысле, как ждет. Если верить сервису бронирования Booking.com, свободных номеров здесь нет до середины сентября. При том, что даже тогда самый дешевый номер обойдется в 33 тыс. рублей. За эти деньги можно себе позволить уже пятизвездочный Fushifaru Maldives на Мальдивских островах. Правда, лететь, конечно, далековато.
Если поездка на Алтай пока не входит в ваши планы, но развеяться мучительно хочется, вам может пригодиться обзор корреспондента НГС Алины Каур, которая собрала информацию о том, где можно арендовать яхту, катер, каяк и даже теплоход. И сколько это стоит.