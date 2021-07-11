Морской Новосибирск: где взять катер, яхту или теплоход напрокат и сколько это стоит (идеально в жару)

Аномальная жара, накрывшая Новосибирск с приходом июля, сгоняет людей на пляжи и в парки. Если вы из тех, кому надоел пляжных отдых, кто хочет уединения, свежего морского воздуха и возможности нырять в прохладную воду прямо с палубы — стоит прокатиться на яхте. Корреспондент НГС Алина Каур прокатилась на яхте и узнала, где можно арендовать яхту, катер, каяк и даже теплоход. И сколько это стоит.
В Новосибирске на берегу Обского моря располагаются сразу несколько яхт-клубов, одни можно найти рядом с ОбьГЭС, другие в Бердске.
Мы оказались на территории яхт-клуба «Наука» на ОбьГЭС и сразу попали в настоящий город-порт, где на волнах в лодочной бухте покачиваются белоснежные яхты и ждут отправления в море. В бухте сразу несколько десятков яхт.
Яхт-клуб — это своего рода община, которая объединяет романтиков и экстремалов. Они не представляют свою жизнь без ветра под парусами и ярких закатов. Сезон начинается в мае: судна подкрашивают, спускают на воду. Содержание яхты обходится в среднем в 50 тысяч рублей в год. Поэтому многие яхты сдаются в прокат, но управляют ими всё равно владелец судна и капитан с правами яхтенного рулевого в одном лице.
Где покататься на яхте
Если вы хотите отправиться в спокойное плавание и насладиться романтичным закатом, то вам стоит выбрать прогулочную яхту, на которой вы можете загорать и наслаждаться расслабленной морской прогулкой. А если вам станет немного жарко, всегда есть возможность окунуться в море и проплыть вокруг яхты. При желании можно встать за штурвал, набрать скорость, пойти под небольшим креном и ощутить брызги прохладной воды.
Во время прогулки на яхте можно посетить острова в Обском море. На местном Тань-Ване будет здорово организовать пикник, приготовить барбекю и позагорать. Также можно порыбачить прямо с борта яхты в Бердском заливе.
Арендовать парусную яхту или катер можно в яхт-клубах и на лодочных базах. В Новосибирске располагаются сразу шесть яхт-клубов, которые предоставляют услуги прогулок на парусных яхтах, а также сдают катера и яхты. Четыре из них находятся в районе ОбьГЭС, два — в Бердске. Судно необходимо забронировать заранее — в выходные желающих взять в аренду яхту или катер больше, чем в будние дни.
Компания по организации прогулок по Обскому морю и Оби «Паруса» на ОбьГЭС предлагает прокатиться на парусных яхтах. Цена за аренду яхты вместимостью 5 человек начинается от 2600 руб./час в будний день и 3000 руб./час в выходной. Здесь также можно взять в аренду скоростной катер. Компания предлагает две услуги: прогулка-экскурсия до островов Хреновая Пятница или Тайвань с высадкой и прогулкой по острову. Стоимость: 6000 руб. за 1 час аренды. Второе предложение — прогулка до Боровских островов с высадкой и прогулкой по острову. Стоимость:
Также можно прокатиться на теплоходе. Он ходит по Бердскому заливу и Обскому морю. Цена за день (10 часов) составит
Контактный телефон:
Компания «Сибморе» предлагает услуги прогулок на парусных яхтах — стоимость аренды также зависит от вместимости судна. В компании предлагают яхты вместимостью от 4 до 10 человек.
Стоимость яхты вместимостью до 4 человек начинается от 2000 рублей/час в будний день и от 2250 рублей/час по выходным. Самая высокая стоимость аренды яхты.
Если вам больше по душе адреналин и скорость, вы любите активный отдых и катание на водных лыжах, то можете арендовать катер. Морская прогулка обязательно запомнится, и ее даже захочется повторить! Стоимость аренды катера до 4 человек начинается от 4400 рублей/час, до 6 человек — 6250 рублей/час. Также есть катера вместимостью до 7 и до 8 человека — от 7500 рублей/час, до 8 человек — 7500 рублей/час. Оплата почасовая. Катером также управляет капитан с правами управления маломерным судном.
Аренда теплохода прекрасно подходит для проведения свадьбы, дня рождения, юбилея или коллективной прогулки по Оби. Стоимость аренды всё так же зависит от вместимости судна. До 8 человек — от 5000 рублей/час. Заказ от 3 часов. Теплоход до 12 человек — 5600 рублей/час. Заказ от 6 часов. На борт берут детей от 4 лет.
Компания также сдает в аренду пляжные каяки. Аренда на четыре часа обойдется в 1500 рублей. На время аренды с вами заключается договор в двух экземплярах. Вся процедура аренды каяка занимает не более 10 минут. А перед прогулкой проводится инструктаж по управлению каяком и технике безопасности.
Возьмите с собой сменную одежду, потому что во время прогулки на каяке вы, скорее всего, промокнете. В яхт-клубе вы можете арендовать гермомешок для личных вещей и водонепроницаемый чехол для документов за дополнительную плату (100 рублей/штука).
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Компания по организации романтических свиданий на катерах Yahta также предлагает свои услуги.
Прогулка на катере вместимостью до 3 человек обойдется в 6800 руб/час. Также есть возможность арендовать катер и на меньшее время — 20 или 30 минут. Катер отправляется от ЖК «Марсель» (набережная Оби).
Прогулка на круизном катере до 8 человек обойдется в 9800 руб/час. Круизный катер отправляется от яхт-клуба «Чкаловец» (Академгородок) и включается в себя прогулку по Обскому морю и Бердскому заливу.
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Яхт-клуб «Роял Марин» дает в прокат два катера — они подойдут как для любителей скорости, так и для тех, кто хочет насладиться неспешной прогулкой по морю большой компанией. Стоимость аренды катера начинается от 6500 руб./час.
Контактный номер: +7 (383) 239-48-82.
Яхт-клуб «Престиж» располагается в Новосибирском районе в селе Боровом. Здесь также можно арендовать катер вместимостью до 5 человек. Стоимость составит 8000 руб./час.
Контактный номер:
Что взять с собой?
- Головной убор;
- очки от солнца;
- солнцезащитный крем;
- рубашку с длинным рукавом, чтобы не обгореть при ярком солнце;
- ветровку (дождевик) в случае непогоды;
- питьевую воду;
- продукты для питания;
- мобильный телефон для связи;
- фотоаппарат.
Во время прогулки вас обязательно попросят надеть жилет. Приятным бонусом во время морской прогулки станет романтичная музыка на борту. При желании вы можете взять с собой еду и напитки. Но капитан предупреждает, что брать слишком много еды с собой не стоит — практика показывает, что больше половины еды потом увозят обратно. Также не рекомендуется выбирать продукты, которые легко могут пролиться, ведь есть риск, что вы испачкаете свою одежду.
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