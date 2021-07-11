Морской Новосибирск: где взять катер, яхту или теплоход напрокат и сколько это стоит (идеально в жару)

Аномальная жара, накрывшая Новосибирск с приходом июля, сгоняет людей на пляжи и в парки. Если вы из тех, кому надоел пляжных отдых, кто хочет уединения, свежего морского воздуха и возможности нырять в прохладную воду прямо с палубы — стоит прокатиться на яхте. Корреспондент НГС Алина Каур прокатилась на яхте и узнала, где можно арендовать яхту, катер, каяк и даже теплоход. И сколько это стоит.

В Новосибирске на берегу Обского моря располагаются сразу несколько яхт-клубов, одни можно найти рядом с ОбьГЭС, другие в Бердске.