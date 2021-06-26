Карта грибных мест под Новосибирском: где в июле собирать боровики, маслята и даже шампиньоны

В Новосибирске проливные дожди могут оставить леса без грибов
Дождливая и холодная погода, которая держится в Новосибирской области последние дни, заставляет грибников надеяться, что вскоре в лесах будем чем поживиться. Но эксперты считают, что даже с приходом тепла корзинки могут остаться пустыми. Мы узнали, что можно будет собрать в лесах в июле. Сохраняйте наши полезные карточки, а также смотрите на июньский улов сибиряков.
— Считается, что затяжные дожди и холодная погода неблагоприятно воздействуют на плодоношение грибов. Мицелий как бы задыхается. Грибам необходима влага, но не в избыточном количестве. Для них это аномальная погода. Трудно сказать, что дальше будет, — говорит Ирина Горбунова, старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН. — Теплая погода может простимулировать их, но сейчас, конечно, слишком холодно.
При этом на рынках уже появились в продаже первые подберезовики и свинушки. Последние признаны ядовитыми, поэтому лучше их не собирать и не покупать.
Июль должен быть самым урожайным месяцем для сбора боровиков — самых вкусных грибов.
— Сейчас время подберезовиков, белого гриба и маслят. Почва достаточно прогрелась, и при теплой погоде они должны хорошо плодоносить, — добавляет эксперт.
Особо удачливые и опытные грибники, несмотря на холодную погоду, находят достаточно крупные грибы.
Но пока новосибирцы чаще возвращаются из леса с земляникой, чем с грибами. Где собрать ягоду, смотрите здесь.
Сейчас самое время пройти наш онлайн-тест и проверить, отличите ли вы ядовитые грибы от съедобных (даже опытные грибники с трудом отвечают правильно на все вопросы).
В начале мая под Новосибирском нашли необычный шарообразный гриб — ему приписывают целебные свойства и защищают его от сбора. Смотрите, как интересно он выглядит.
На днях МЧС по Новосибирской области выпустило прогноз о возможных чрезвычайных ситуациях на территории региона в июле, а также рассказало о погоде на второй летний месяц. Смотрите тут полный прогноз на июль.