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Карта грибных мест под Новосибирском: где в июле собирать боровики, маслята и даже шампиньоны

В регионе наступает сезон самых вкусных грибов, но всё могут испортить проливные дожди

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Грибов в лесу сейчас практически нет

Грибов в лесу сейчас практически нет

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В Новосибирске проливные дожди могут оставить леса без грибов

Дождливая и холодная погода, которая держится в Новосибирской области последние дни, заставляет грибников надеяться, что вскоре в лесах будем чем поживиться. Но эксперты считают, что даже с приходом тепла корзинки могут остаться пустыми. Мы узнали, что можно будет собрать в лесах в июле. Сохраняйте наши полезные карточки, а также смотрите на июньский улов сибиряков.

— Считается, что затяжные дожди и холодная погода неблагоприятно воздействуют на плодоношение грибов. Мицелий как бы задыхается. Грибам необходима влага, но не в избыточном количестве. Для них это аномальная погода. Трудно сказать, что дальше будет, — говорит Ирина Горбунова, старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН. — Теплая погода может простимулировать их, но сейчас, конечно, слишком холодно.

При этом на рынках уже появились в продаже первые подберезовики и свинушки. Последние признаны ядовитыми, поэтому лучше их не собирать и не покупать.

Июль должен быть самым урожайным месяцем для сбора боровиков — самых вкусных грибов.

— Сейчас время подберезовиков, белого гриба и маслят. Почва достаточно прогрелась, и при теплой погоде они должны хорошо плодоносить, — добавляет эксперт.

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Особо удачливые и опытные грибники, несмотря на холодную погоду, находят достаточно крупные грибы.

Этот гриб был найден в 20 минутах от Сокура

Этот гриб был найден в 20 минутах от Сокура

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Красавец-подосиновик из Кудряшовского бора. К сожалению, автор фото нашел в лесу только один этот гриб

Красавец-подосиновик из Кудряшовского бора. К сожалению, автор фото нашел в лесу только один этот гриб

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Подосиновики в этом году встречаются огромные

Подосиновики в этом году встречаются огромные

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Но пока новосибирцы чаще возвращаются из леса с земляникой, чем с грибами. Где собрать ягоду, смотрите здесь.

Сейчас в лесу можно поживиться очень вкусной земляникой

Сейчас в лесу можно поживиться очень вкусной земляникой

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Сейчас самое время пройти наш онлайн-тест и проверить, отличите ли вы ядовитые грибы от съедобных (даже опытные грибники с трудом отвечают правильно на все вопросы).

В начале мая под Новосибирском нашли необычный шарообразный гриб — ему приписывают целебные свойства и защищают его от сбора. Смотрите, как интересно он выглядит.

На днях МЧС по Новосибирской области выпустило прогноз о возможных чрезвычайных ситуациях на территории региона в июле, а также рассказало о погоде на второй летний месяц. Смотрите тут полный прогноз на июль.

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белый грибгрибыподберезовики
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