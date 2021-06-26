Карта грибных мест под Новосибирском: где в июле собирать боровики, маслята и даже шампиньоны

Дождливая и холодная погода, которая держится в Новосибирской области последние дни, заставляет грибников надеяться, что вскоре в лесах будем чем поживиться. Но эксперты считают, что даже с приходом тепла корзинки могут остаться пустыми. Мы узнали, что можно будет собрать в лесах в июле. Сохраняйте наши полезные карточки, а также смотрите на июньский улов сибиряков.



— Считается, что затяжные дожди и холодная погода неблагоприятно воздействуют на плодоношение грибов. Мицелий как бы задыхается. Грибам необходима влага, но не в избыточном количестве. Для них это аномальная погода. Трудно сказать, что дальше будет, — говорит Ирина Горбунова, старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН. — Теплая погода может простимулировать их, но сейчас, конечно, слишком холодно.