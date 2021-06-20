Созрела первая земляника: в Новосибирске в лесах начали собирать ягоду (карта лучших мест)

В Новосибирской области поспела первая земляника. Массово ягода появляется ближе к концу июня, но новосибирцы уже делятся фотографиями своих первых находок.

Сейчас уже спелую землянику можно собрать в Кудряшовском бору, также ягода зреет и в Сузунском бору. Полевая клубника, которую часто путают с земляникой, поспеет намного позже — к середине июля.