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Созрела первая земляника: в Новосибирске в лесах начали собирать ягоду (карта лучших мест)

С корзинкой уже можно отправляться в Кудряшовский бор

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Ягода поспела еще не полностью, но красную землянику уже можно найти

Ягода поспела еще не полностью, но красную землянику уже можно найти

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В Новосибирске в лесах начали собирать землянику

В Новосибирской области поспела первая земляника. Массово ягода появляется ближе к концу июня, но новосибирцы уже делятся фотографиями своих первых находок.

Сейчас уже спелую землянику можно собрать в Кудряшовском бору, также ягода зреет и в Сузунском бору. Полевая клубника, которую часто путают с земляникой, поспеет намного позже — к середине июля.

Земляника в лесу спеет быстро

Земляника в лесу спеет быстро

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В Кудряшовском бору ягодка уже симпатичная

В Кудряшовском бору ягодка уже симпатичная

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В лесу уже можно собирать не только грибы

В лесу уже можно собирать не только грибы

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Публикуем карту самых ягодных мест Новосибирской области — сохраняйте ее себе и пользуйтесь перед поездкой в лес.

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В лесах сейчас уже почти не найти сморчков, но наступает новый сезон. Справочник грибов Сибири Mycology.su говорит о том, что июнь — месяц сбора белых грибов и подберезовиков. В Новосибирской области сейчас также можно найти шампиньоны и даже маслята. Где именно — смотрите здесь.

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земляникалес
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