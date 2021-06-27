Депутат предложила новосибирцам отдыхать возле водопадов. Оказывается, они есть. Мы нашли 10 самых красивых

Если говорить о плюсах пандемии, то, пожалуй, один из них — возможность лучше узнать туристические возможности своей области и соседних регионов. В прошлом году мы вели рубрику, в которой рассказывали и показывали самые красивые озера Новосибирской области и Алтайского края. Недавно вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Наталия Красовская сказала, что нужно развивать внутренний туризм, особенно когда морские курорты страны переполнены. Например, можно обратить внимание на водопады, которых, как выяснилось, в регионе не так мало. И даже лучше Беловского, о котором все знают. Велопутешественник со стажем Татьяна Фатеева рассказала НГС про водопады, на которых она побывала.
Беловский водопад
Начнем все-таки с Беловского. Многие о нем слышали, но далеко не все видели. Наверное, это самый популярный водопад в регионе. Он находится примерно в
Если у вас веломаршрут, то можно доехать на электричке до станции Евсино, а дальше по трассе в сторону Легостаево будет поворот на Белово. Большинство туристов предпочитают ехать на машине. Несмотря на наличие карт, путь от трассы до самого водопада скорее всего придется спрашивать у местных. За ориентир можно взять карьер.
Путешественникам нужно быть готовым к дороге разного качества. После асфальта будет гравийка, а после деревни до самого водопада идет грунтовая дорога. Если на велосипеде, то от деревни до водопада ехать около
Водопад высокий — перепад от озера до подножья водопада — около
Главный минус водопада — близость к действующему карьеру. Кроме выложенной чаши благоустройства нет. Правда, не всех это смущает: есть туристы, которые ставят палатку вблизи водопада, несмотря на шум и пыль от работы карьера.
Бучило
Бучило — тоже довольно популярный водопад. Он находится в Искитимском районе, недалеко от села Легостаево (если на велосипеде, от села ехать
— Водопад образовался в результате выхода скальной породы и берет свое начало в чистейших родниках. Вода становится кристально чистой, проходя через горные породы, богатые известняком.
Это уже не дикое неизвестное место. Несколько лет назад Новосибирская ГЭС совместно с областным правительством открыли экологическую тропу «К водопаду Бучило».
Здесь можно отдохнуть, как говорится, цивильно: отдельное место для стоянки машин, есть беседки, столики, лавочки, деревянный мостик. Водопад «спрятан» в кустах, но территория вокруг него расчищена. Спуститься к подножью можно по лестнице.
Канабишка
Такое название носит озеро, из которого вытекает небольшой водопад естественного происхождения. Доехать до него просто: по тогучинской трассе — до села Владимировка, а там повернуть налево, на деревню Боровлянка. Канабишка — это примерно в 30–40 километрах от водопада Бучило.
По отзывам туристов, водопад очень маленький, но изюминка здесь в красивой каменной чаше. Настолько правильной формы, что как будто сделана искусственно. В этой чаше можно купаться, глубина — около полутора метров.
Красоту портит разве что мусор — путешественники говорят, что здесь отдыхают местные жители, которые не всегда за собой убирают. В районе водопада есть красивая полянка, но после таких пикников она завалена мусором.
Вассино
Вассинский водопад находится в Тогучинском районе на реке Изылы (это левый приток реки Иня). Расстояние от Новосибирска —
Путешественникам нравится то, что водопад довольно большой, рядом есть большая стоянка, поэтому можно подъехать на машине.
Карпысакский водопад
Карпысакский водопад — достопримечательность, которая относительно недалеко от Новосибирска. По тогучинской трассе ехать всего
По словам путешественников, территория возле водопада облагорожена. Здесь есть беседки, рядом стоянка для автомобилей (правда, платная). Рядом озеро, где любят рыбачить. Кстати, если есть планы на долгий отдых, можно иметь в виду, что в селе есть большая гостиница.
Минус водопада в том, что здесь очень много народу, говорят путешественники, иногда даже сложно сделать фото. Кроме того, здесь много желающих пожарить шашлык и послушать свою музыку, так что это не вариант для тех, кто хочет тишины и уединения.
Корниловский водопад
Водопад находится между Болотным и Тогучином, в селе Корнилово. Расстояние от Новосибирска —
Сверху пруд, вода в который стекает из двух речек — Ача и притока реки Лебяжья, которая впадает в Томь. Вода идет мощным потоком вниз с невысокого порога высотой около
— Скалистые выступы и огромные крутые камни, острое и слоистое дно создают немного экстремальное настроение, — говорится в одном из отзывов путешественников. Здесь можно купаться. Возле водопада нет особого благоустройства. Но туристы говорят, что место приятное, есть небольшая полянка. Вокруг водопада растут деревья, которые отгораживают водопад от трассы.
— Можно под напором посидеть, если не поскользнетесь, получите удовольствие как от массажа. Напор воды приходится на шею и плечи, вода проточная, чистая. Сверху на пляже или еще выше на скальном возвышении можно отдыхать. Внизу под водопадом место замусорено, к сожалению. Стоит там бочка для мусора, и время от времени какая-нибудь добрая душа сжигает в ней мусор, — рассказал путешественник в другом отзыве.
Киикская ГЭС
Это необычный водопад на заброшенной ГЭС возле села Киик Тогучинского района. Расстояние от Новосибирска — около
Место интересно тем, что здесь остались какие-то постройки. Над рекой большой пешеходный мост. ГЭС сейчас не работает, но остались какие-то постройки. Видно, где забирали воду, где стояли лопасти, много бетонных конструкций. Иня здесь широкая, с большими порогами, поэтому водопад чем-то похож на большой искусственный фонтан.
Завьялово
В Новосибирской области не одно Завьялово, здесь речь идет про село возле Тогучина. Если ехать через деревню, с одной стороны будет озеро, с другой — каскады. Если ехать мимо деревни, можно свернуть с трассы, водопад будет примерно в
Водопад искусственный и небольшой, его отличительная особенность в том, что падающие потоки воды выглядят как стекло. Рядом есть небольшая поляна, заводь. Достопримечательность расположена прямо в селе. По словам путешественников, здесь довольно чисто.
Суенга
По отзывам путешественников, это один из самых красивых водопадов в Новосибирской области. Он находится в Маслянинском районе на реке Суенге, ехать — в сторону горнолыжного комплекса «Пихтовый гребень». Туристы говорят, что сама дорога — не менее достопримечательная, нежели водопад, несмотря на то что гравийка. Здесь красиво и пахнет пихтами.
Река Суенга — место, где уже
По словам путешественников, это место очень красивое и необычное тем, что природа отличается от природы на большей части территории Новосибирской области.
Талица (Никоновский водопад)
Этот водопад находится недалеко от Черепаново, в сторону Маслянинского района. Рядом деревня Никоново, именем которой также называют водопад.
Водопад расположен в небольшом лесочке, но с одной стороны к нему можно подъехать на машине. Водопад — в скале, там одна ступень, большой перепад. То есть на выходе из скалы стекает вода. Осенью ее меньше, а весной и летом воды очень много. Наверху, откуда стекает вода, есть каменные чаши, которые похожи на красивую чашу-бассейн на водопаде Канабишка.
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