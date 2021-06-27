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Депутат предложила новосибирцам отдыхать возле водопадов. Оказывается, они есть. Мы нашли 10 самых красивых

Рассказываем, как до них добраться (туда уже начали возить группы туристов)

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Водопад Суенга находится в Маслянинском районе

Водопад Суенга находится в Маслянинском районе

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Если говорить о плюсах пандемии, то, пожалуй, один из них — возможность лучше узнать туристические возможности своей области и соседних регионов. В прошлом году мы вели рубрику, в которой рассказывали и показывали самые красивые озера Новосибирской области и Алтайского края. Недавно вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Наталия Красовская сказала, что нужно развивать внутренний туризм, особенно когда морские курорты страны переполнены. Например, можно обратить внимание на водопады, которых, как выяснилось, в регионе не так мало. И даже лучше Беловского, о котором все знают. Велопутешественник со стажем Татьяна Фатеева рассказала НГС про водопады, на которых она побывала.

Беловский водопад

Беловский водопад — одно из популярных туристических мест в регионе

Беловский водопад — одно из популярных туристических мест в регионе

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Начнем все-таки с Беловского. Многие о нем слышали, но далеко не все видели. Наверное, это самый популярный водопад в регионе. Он находится примерно в 100 километрах от Новосибирска, недалеко от деревни Белово.

Если у вас веломаршрут, то можно доехать на электричке до станции Евсино, а дальше по трассе в сторону Легостаево будет поворот на Белово. Большинство туристов предпочитают ехать на машине. Несмотря на наличие карт, путь от трассы до самого водопада скорее всего придется спрашивать у местных. За ориентир можно взять карьер.

Путешественникам нужно быть готовым к дороге разного качества. После асфальта будет гравийка, а после деревни до самого водопада идет грунтовая дорога. Если на велосипеде, то от деревни до водопада ехать около 20 минут.

Водопад высокий — перепад от озера до подножья водопада — около 10 метров. По отзывам путешественников, озеро может показаться не сильно живописным, берега заросли травой, но заводь у подножья выложена камнями, здесь часто купаются.

Главный минус водопада — близость к действующему карьеру. Кроме выложенной чаши благоустройства нет. Правда, не всех это смущает: есть туристы, которые ставят палатку вблизи водопада, несмотря на шум и пыль от работы карьера.

Недавно водопад стал местной примечательностью

Недавно водопад стал местной примечательностью

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Бучило

Бучило — тоже довольно популярный водопад. Он находится в Искитимском районе, недалеко от села Легостаево (если на велосипеде, от села ехать минут 20). Расстояние от Искитима — около 60 километров. Высота — около 5 метров, в верхней части есть небольшая пещера.

— Водопад образовался в результате выхода скальной породы и берет свое начало в чистейших родниках. Вода становится кристально чистой, проходя через горные породы, богатые известняком.

Возле водопада построили мостик и лестницу, поставили беседки

Возле водопада построили мостик и лестницу, поставили беседки

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Это уже не дикое неизвестное место. Несколько лет назад Новосибирская ГЭС совместно с областным правительством открыли экологическую тропу «К водопаду Бучило».

Здесь можно отдохнуть, как говорится, цивильно: отдельное место для стоянки машин, есть беседки, столики, лавочки, деревянный мостик. Водопад «спрятан» в кустах, но территория вокруг него расчищена. Спуститься к подножью можно по лестнице.

Канабишка

Канабишка — водопад естественного происхождения

Канабишка — водопад естественного происхождения

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Такое название носит озеро, из которого вытекает небольшой водопад естественного происхождения. Доехать до него просто: по тогучинской трассе — до села Владимировка, а там повернуть налево, на деревню Боровлянка. Канабишка — это примерно в 30–40 километрах от водопада Бучило.

В чаше над водопадом можно купаться

В чаше над водопадом можно купаться

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По отзывам туристов, водопад очень маленький, но изюминка здесь в красивой каменной чаше. Настолько правильной формы, что как будто сделана искусственно. В этой чаше можно купаться, глубина — около полутора метров.

Красоту портит разве что мусор — путешественники говорят, что здесь отдыхают местные жители, которые не всегда за собой убирают. В районе водопада есть красивая полянка, но после таких пикников она завалена мусором.

Вассино

Высота водопада — около трех метров

Высота водопада — около трех метров

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Вассинский водопад находится в Тогучинском районе на реке Изылы (это левый приток реки Иня). Расстояние от Новосибирска — 110 километров. От деревни Вассино до водопада — около полутора километров. Высота водопада — около трех метров. Он искусственного происхождения — вода стекает по бетонным плитам.

Путешественникам нравится то, что водопад довольно большой, рядом есть большая стоянка, поэтому можно подъехать на машине.

Карпысакский водопад

Вода вытекает через дамбу в месте слияния рек Буготак и Карпысак

Вода вытекает через дамбу в месте слияния рек Буготак и Карпысак

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Карпысакский водопад — достопримечательность, которая относительно недалеко от Новосибирска. По тогучинской трассе ехать всего 57 километров. Это искусственный водопад рядом с селом Карпысак. Водопад вытекает через дамбу в месте слияния рек Буготак и Карпысак.

По словам путешественников, территория возле водопада облагорожена. Здесь есть беседки, рядом стоянка для автомобилей (правда, платная). Рядом озеро, где любят рыбачить. Кстати, если есть планы на долгий отдых, можно иметь в виду, что в селе есть большая гостиница.

Минус водопада в том, что здесь очень много народу, говорят путешественники, иногда даже сложно сделать фото. Кроме того, здесь много желающих пожарить шашлык и послушать свою музыку, так что это не вариант для тех, кто хочет тишины и уединения.

Это популярное место у туристов, поэтому вряд ли его можно рекомендовать любителям тишины

Это популярное место у туристов, поэтому вряд ли его можно рекомендовать любителям тишины

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Корниловский водопад

Водопад находится между Болотным и Тогучином, в селе Корнилово. Расстояние от Новосибирска — 150 километров. Ехать придется по гравийной трассе, правда, по словам путешественников, дорога неплохого качества.

Сверху пруд, вода в который стекает из двух речек — Ача и притока реки Лебяжья, которая впадает в Томь. Вода идет мощным потоком вниз с невысокого порога высотой около 1,5 метра.

Туристы говорят, что здесь чистая вода, но на полянах часто бывает мусор

Туристы говорят, что здесь чистая вода, но на полянах часто бывает мусор

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— Скалистые выступы и огромные крутые камни, острое и слоистое дно создают немного экстремальное настроение, — говорится в одном из отзывов путешественников. Здесь можно купаться. Возле водопада нет особого благоустройства. Но туристы говорят, что место приятное, есть небольшая полянка. Вокруг водопада растут деревья, которые отгораживают водопад от трассы.

— Можно под напором посидеть, если не поскользнетесь, получите удовольствие как от массажа. Напор воды приходится на шею и плечи, вода проточная, чистая. Сверху на пляже или еще выше на скальном возвышении можно отдыхать. Внизу под водопадом место замусорено, к сожалению. Стоит там бочка для мусора, и время от времени какая-нибудь добрая душа сжигает в ней мусор, — рассказал путешественник в другом отзыве.

Киикская ГЭС

Водопад на заброшенной ГЭС похож на фонтан

Водопад на заброшенной ГЭС похож на фонтан

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Это необычный водопад на заброшенной ГЭС возле села Киик Тогучинского района. Расстояние от Новосибирска — около 130 километров.

Место интересно тем, что здесь остались какие-то постройки. Над рекой большой пешеходный мост. ГЭС сейчас не работает, но остались какие-то постройки. Видно, где забирали воду, где стояли лопасти, много бетонных конструкций. Иня здесь широкая, с большими порогами, поэтому водопад чем-то похож на большой искусственный фонтан.

Водопад — по всей ширине реки

Водопад — по всей ширине реки

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Завьялово

В Новосибирской области не одно Завьялово, здесь речь идет про село возле Тогучина. Если ехать через деревню, с одной стороны будет озеро, с другой — каскады. Если ехать мимо деревни, можно свернуть с трассы, водопад будет примерно в 10 метрах.

Водопад искусственный и небольшой, его отличительная особенность в том, что падающие потоки воды выглядят как стекло. Рядом есть небольшая поляна, заводь. Достопримечательность расположена прямо в селе. По словам путешественников, здесь довольно чисто.

Потоки воды здесь выглядят как стекло

Потоки воды здесь выглядят как стекло

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Суенга

По отзывам путешественников, это один из самых красивых водопадов в Новосибирской области. Он находится в Маслянинском районе на реке Суенге, ехать — в сторону горнолыжного комплекса «Пихтовый гребень». Туристы говорят, что сама дорога — не менее достопримечательная, нежели водопад, несмотря на то что гравийка. Здесь красиво и пахнет пихтами.

Вода бежит по скалистым порогам

Вода бежит по скалистым порогам

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Река Суенга — место, где уже 100 лет добывают золото, поэтому речка вся перекопана. Вблизи небольшое озеро, под мостом вытекает река. Здесь много полянок, где летом туристы часто останавливаются с палатками. Весной тут место сплава на байдарках и каяках.

По словам путешественников, это место очень красивое и необычное тем, что природа отличается от природы на большей части территории Новосибирской области.

Талица (Никоновский водопад)

Этот водопад находится недалеко от Черепаново, в сторону Маслянинского района. Рядом деревня Никоново, именем которой также называют водопад.

Наверху каменные чаши, в которых можно купаться

Наверху каменные чаши, в которых можно купаться

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Водопад расположен в небольшом лесочке, но с одной стороны к нему можно подъехать на машине. Водопад — в скале, там одна ступень, большой перепад. То есть на выходе из скалы стекает вода. Осенью ее меньше, а весной и летом воды очень много. Наверху, откуда стекает вода, есть каменные чаши, которые похожи на красивую чашу-бассейн на водопаде Канабишка.

Никоновский водопад — водопад естественного происхождения

Никоновский водопад — водопад естественного происхождения

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туризмводопады Новосибирской области
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