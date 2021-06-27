Депутат предложила новосибирцам отдыхать возле водопадов. Оказывается, они есть. Мы нашли 10 самых красивых

Начнем все-таки с Беловского. Многие о нем слышали, но далеко не все видели. Наверное, это самый популярный водопад в регионе. Он находится примерно в 100 километрах от Новосибирска, недалеко от деревни Белово.



Если у вас веломаршрут, то можно доехать на электричке до станции Евсино, а дальше по трассе в сторону Легостаево будет поворот на Белово. Большинство туристов предпочитают ехать на машине. Несмотря на наличие карт, путь от трассы до самого водопада скорее всего придется спрашивать у местных. За ориентир можно взять карьер.

Путешественникам нужно быть готовым к дороге разного качества. После асфальта будет гравийка, а после деревни до самого водопада идет грунтовая дорога. Если на велосипеде, то от деревни до водопада ехать около 20 минут .