Лучшие репортажи НГС с озер: как отдыхается в Сочи местного разлива и на марсианском озере невероятной красоты

Вообще Яровое — небольшой городок, на территории которого находится горько-соленое озеро Большое Яровое. Кстати, рядом есть озеро Малое Яровое, оно такое же по составу, но на побережье нет никакой инфраструктуры — это неплохое место для отдыха дикарем.



В прошлом году алтайский курорт попал в пятерку самых популярных российских городов с озерами, куда едут отдыхать с детьми. Статистику представил российский сервис бронирования Тvil.ru. Кроме Ярового, в списке самых популярных российских городов, где жилье бронируют женщины с детьми, — Саки, Соль-Илецк, Банное, Приозерск.

