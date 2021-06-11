Лучшие репортажи НГС с озер: как отдыхается в Сочи местного разлива и на марсианском озере невероятной красоты

НГС снял фильмы про красивые озера в Сибири
Лето — время, когда вокруг ярко от красок, жарко от солнца, свежо от проливного дождя, уютно на летних верандах, романтично во время закатов. Гамма чувств и эмоций, которые хочется испытать так, чтобы не было мучительно больно за то, что эти три месяца пролетели так быстро. В прошлом году летом съемочная группа НГС побывала на соленых озерах в Новосибирской области и Алтайском крае. Мы сделали обзоры и сняли фильмы про местные достопримечательности. В этом году если что-то там изменилось, то незначительно. Поэтому предлагаем вспомнить про сибирские красоты и положить их в копилку мест, где стоит побывать этим летом. Ведь оно только начинается.
Яровое
Одно из мест паломничества в сравнительной близости от Новосибирска — озеро Яровое в Алтайском крае. Соленое озеро, пляж и более-менее развитая инфраструктура. Так алтайский курорт в какой-то степени заменил сибирякам море, куда невозможно уехать либо из-за закрытых границ, либо по финансовым причинам. Хотя не стоит сбрасывать со счетов лечебный эффект от озера — недаром рядом с ним работают грязелечебница и известный профилакторий.
Вообще Яровое — небольшой городок, на территории которого находится горько-соленое озеро Большое Яровое. Кстати, рядом есть озеро Малое Яровое, оно такое же по составу, но на побережье нет никакой инфраструктуры — это неплохое место для отдыха дикарем.
В прошлом году алтайский курорт попал в пятерку самых популярных российских городов с озерами, куда едут отдыхать с детьми. Статистику представил российский сервис бронирования Тvil.ru. Кроме Ярового, в списке самых популярных российских городов, где жилье бронируют женщины с детьми, — Саки, Соль-Илецк, Банное, Приозерск.
Автобус из Новосибирска в Яровое отправляется с городских автостанций и заезжает прямо в город. На поезде можно доехать до станции Славгород. Дальше — 10 километров до Ярового на такси, которые выстраиваются на привокзальной площади к прибытию поезда.
Выбор жилья в Яровом богатый, но лучше забронировать заранее. Если же поездка спонтанная, на въезде в Яровое стоят машины, в которых «дежурят» потенциальные арендодатели, которые предлагают квартиры и комнаты. Жилье в гостинице будет дороже (примерно от 1500 до 5000 рублей в сутки), в частном фонде снять жилье стоит от 500 рублей с человека.
Есть жилье даже на самом берегу озера — там стоят летние деревянные домики. Минус в том, что для постояльцев общий душ и туалет, причем общий со всеми посетителями пляжа.
Еще 10–12 лет назад в Яровом не было никаких песчаных пляжей — только некошеная трава и народные тропки к озеру. После того как нашелся инвестор, жизнь в городе заиграла новыми красками — километровую территорию вдоль берега со стороны города отсыпали песком. Сначала разбили два пляжа — «Причал 42» и «Причал 22». Позже появился кемпинг — «Причал 55». Первый был и остается более семейным, тихим. Второй, «Причал 22», — место для тусовок, дискотек и фестивалей.
Рядом с «Причалом 22» находится пляж «Малибу». Здесь можно взять напрокат катамаран, полежать на шезлонге у бассейна и походить по искусственному газону.
Большинство кафе и баров на пляже и в прибрежной зоне (на улице Гагарина) принадлежит «причалам». На городских улочках ближе к пляжам каждый день высаживаются продавцы кукурузы, иногда продают пирожки и яблоки в карамели (на палочке, как в нашем зоопарке).
В самом городе полно магазинов, есть супермаркеты, рынок. Так что, если жить в квартире и самим готовить, на питание уйдет столько же, сколько дома. В Яровом, кстати, есть магазин, куда привозят вкусные йогурты, сыр и колбасы компании «Брюкке» — предприятие находится в Гальбштадте, центре Немецкого района (примерно в 50 километрах от Ярового). Кстати, здесь вы можете почитать репортаж из Гальбштадта (продавцы экскурсий из Ярового называют это место уголком Германии).
Набережная в Яровом — это улица Гагарина. Местные жители называют ее Ярбатом (синтез двух слов — Яровое и Арбат). Вечером это место для променада. Здесь рисуют портреты, плетут косы, продают сувениры, предлагают сфотографироваться с попугаем.
В Яровом есть городской парк аттракционов. Несколько лет назад он обветшал, но затем его восстановили. Здесь есть карусели, батуты и даже автодром — главное развлечение советских парков. У парка яркая история — несколько лет назад его взялся восстанавливать русский немец Александр Шнейдер. Прожив 26 лет в Германии, он решил вернуться в Россию, где городской парк стал главным делом его жизни.
Бурсоль
Вблизи озера Ярового есть еще одна достопримечательность — озеро Бурсоль. Это одно из самых красивых и необычных мест в Алтайском крае. В ясный летний день озеро Бурсоль напоминает Памуккале в Турции или даже солончаки Уюни в Боливии.
Бурсоль — неглубокое соленое озеро. Главная его особенность в том, что в зависимости от погоды меняется цвет воды. Поэтому озеро называют Розовым и даже Малиновым. Есть, кстати, еще одно название — Бурлинское (так называется село рядом с озером). Больше 200 лет в озере добывают соль, поэтому во времена Екатерины II его нарекли «царской солонкой».
Первое впечатление — как будто бы мы на другой планете или на съемках фильма в жанре фэнтези. Мягкая почва серо-голубоватого оттенка, впереди белые дали, под ногами переливающиеся комки соли.
Вода в озере бывает алой из-за пигмента микроскопических водорослей — оттенок меняется в жаркие летние дни, особенно когда солнечно и есть ветер.
Кстати, если вы оказались на озере в другую погоду, в этом тоже есть своя прелесть. Съемочная группа НГС была на озере в жаркий солнечный день — облака отражались в воде, как в зеркале, а само озеро казалось белой пустыней.
Кульминация экскурсии на Бурсоль — чудо-юдо-поезд, проезжающий по утопленным в воду рельсам. Чудо-юдо — так его называют удивленные туристы. Поезд, во главе которого трактор, как корабль, разрезает водную гладь. Это происходит несколько раз в день и становится гвоздем программы.
Главный совет туристам — взять подходящую обувь. В идеале это даже не сланцы, а резиновые сандалии. Можно, конечно, и сланцы, но куски соли будут внутри обуви. Можно бродить босиком, но это на любителя — почти то же самое, что по мелкой гальке.
Встретить закат на озере — это отдельное удовольствие. Уходящее солнце озаряет воду и залежи соли, которые как будто специально разложены по дну чуть ли не в шахматном порядке. Закат хорошо видно с другого берега, где к воде не подступиться. Там крутой спуск, кусты и трава в человеческий рост. Засыпающее озеро и заигравшая теплыми красками степь, которая еще днем казалась самым скучным пейзажем в мире, неожиданно наполняют энергией и вытягивают наружу простые светлые мысли. Например, о том, что всё хорошо. Не в каком-то мифическом будущем, а именно здесь и в эту минуту.
Озеро Горькое
Озеро Горькое — это соленый водоем на юге Новосибирской области, рядом с поселком Новоключи (около 500 километров от Новосибирска). Ехать довольно долго, природы, на первый взгляд, никакой, а сервис больше подойдет для аскетов. Тем не менее туристов на базе всегда хватает.
Добраться до озера Горького просто, главное — запастись терпением. Озеро делит два района Новосибирской области — Купинский и Баганский. Пейзаж курорта примерно как на Обском море: вода, островки, травяной пляж. Собственно, всё, только вокруг еще бескрайняя степь и поселок Новоключи, где есть магазины.
Первое впечатление о местной достопримечательности странное. Скорее, даже разочаровывающее. Проехать столько километров, почти сотню отмотать по щебенке, еще немного по грунтовке (хорошо, если не пойдет дождь). Для чего?
Состояние базы неплохое, но ощущение такое, как будто мы сели не в обычный автомобиль, а в машину времени и задали начало 1980-х.
Чуть больше 60 деревянных 4-местных домиков аккуратно выстроены в две линии на берегу озера. Между первым и вторым рядами стоят ЛЭПы. Еще бы колючая проволока — и какой там курорт. Хотя, по большому счету, на базе есть всё необходимое: аккуратно сколоченные раздевалки, уличные душевые кабинки, туалеты (в среднем 1 на 10 домиков).
Озеро называется Горьким, хотя на самом деле оно соленое — в воде содержатся хлоридно-сульфидно-натриевые соли высокой концентрации. Кроме того, в воде есть грязь, которую можно использовать для лечения заболеваний. Завсегдатаи курорта знают, с какой стороны озера нужно подъехать, чтобы ее набрать.
— По результатам проведенных анализов донные отложения озера Горького по основным классификационным признакам соответствуют классу среднесульфидных соленасыщенных лечебных грязей Карачинской разновидности, — приводят данные Томского НИИ курортологии и физиотерапии на сайте курорта.
Озеро Горькое — памятник природы регионального значения. Так что не только в Алтайский край можно ехать на соленые озера — есть такие и в нашей громадной разноликой области. Так что приезжай, плавай и лечись: в показаниях для лечения — заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, урология, лор-заболевания.
Заход в озеро деликатный — чтобы нормально поплавать, нужно пройти метров 10. У берега дно песчаное, поэтому вода прозрачная. А дальше — илистое, склизкое, хотя особо неприятных ощущений не вызывает. На глубине можно плавать даже тем, кто не умеет: соленая вода выталкивает на поверхность.
В жару озеро освежает: по ощущениям — 21–22 градуса. Но ощущения приятные. Так как вода держит, можно не напрягаться и во время заплыва спокойно рассматривать деревянные избушки, которые издалека кажутся игрушечными.
Через час пребывания на базе озера Горького атмосфера почему-то начинает нравиться. Многие туристы, которые ездят сюда годами, объясняют тягу к Горькому просто: тишина и спокойствие. Для жителей мегаполиса это особенно актуально.
Бывалые туристы рассказали про еще два развлечения.
— Это вечером снимать закаты, потому что тут шикарные закаты. Вечером обычно ветер стихает, озеро успокаивается, становится как блюдце, — поделилась одна из отдыхающих. — Ночью выходить снимать звезды падающие — тут звездопад, огромные крупные звезды. А утром, в 7 утра, опять же, зеркало — зайти в воду и фотографировать отражение всего поселка в воде.
Любоваться звездами и закатами можно и без фотоаппарата. Зрелище действительно восхитительное. Особенно в ясную погоду, когда уходящее солнце растекается по всему озеру.
Главный совет для тех, кто решит приехать, — не составлять список ожиданий, просто взять с собой книгу и настроить себя на тишину. Во всяком случае, легкую перезагрузку соленое озеро в степи вам обеспечит.
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