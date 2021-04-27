Москвичи рванули на Алтай — из-за них лучшие отели подняли цены на 30%. Сколько стоит отдых в мае

Лучшие отели Горного Алтая подняли цены на летний отдых на 30%
В конце прошлой недели Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными. В тот же день после новости о десяти выходных днях упал сайт РЖД. Выбор у новосибирцев для отдыха вне города небольшой. Поэтому мы решили узнать у экспертов и владельцев турбаз в Горном Алтае, во сколько обойдется отдых в этом году и есть ли еще свободные места на турбазах.
Как изменится отдых на Алтае в 2021 году
Исполнительный директор турагентства «Олимпия-Райзен» Иван Голов рассказывает, что после решения президента о длинных майских выходных ажиотажа на предстоящий отдых на Алтае пока не наблюдается. Но летний сезон на Алтае будет жарким.
— Ажиотажа на майские праздники нет, потому что это все-таки летнее направление. Летом на Алтай будет спрос. Пик сезона — с 12–14 июня до числа 20 августа. В выходные дни мест практически нет, потому что на Алтай зашли федеральные операторы, — объясняет эксперт.
Помимо отелей и гостиниц, с которыми сотрудничают турагентства, на Алтае более 600 объектов размещения для самостоятельных путешественников.
— В каждом дворе можно что-нибудь да снять. Видят вывеску «места есть», останавливаются на ночь — таких объектов по всему Алтаю очень много, не говоря уже о домиках, местах под палатки, — говорит Иван Голов.
Также, как отмечает эксперт, в аэропорту увеличилось количество рейсов.
— Сейчас в аэропорт Горно-Алтайска летают не только S7, но и авиакомпания «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа. По 5–6 рейсов в день — это нормально для Горно-Алтайска. Еще к этому могут добавиться чартеры из Москвы, — говорит Иван.
Самые дешевые варианты
Тем, кто ищет дешевые варианты, стоит заглянуть на сайт Airbnb, где можно снять отдельную комнату или гостевой домик. В Чемале стоимость аренды комнаты на сутки начинается от 2339 рублей. При этом свободных мест на майские праздники осталось очень мало.
Аренда домика в горах в Чемале с двумя спальнями обойдется в 3200 рублей за сутки.
Также место для жилья можно забронировать через сайт «Авито». Например, в селе Чемал коттедж для компании из 15 человек обойдется в 10 тысяч рублей за сутки.
Что с ценами на отдых в гостиничных комплексах
Исполнительный директор турагентства «Олимпия-Райзен» Иван Голов отмечает, что в предстоящем сезоне роста цен на аренду домиков не ожидается. По его мнению, бюджетный сегмент отелей не стал повышать цены на проживание из-за высокой конкуренции в своей нише.
— Бюджетного размещения очень много. Только на территории Республики Алтай порядка 500 мест размещения. Они просто боятся потерять клиента из-за того, что сильно поднимут цену, — рассказал исполнительный директор турагентства «Олимпия-Райзен».
Юлия Филимонова — хозяйка турбазы на 70 мест «Викинг на Катуни» в Элекмонаре. В разговоре с журналистом НГС она отметила, что не стала повышать цены на отдых в этом году.
— Цены мы не поднимали. Сезон остается в ценах прошлого года, — говорит Юлия Филимонова. — У нас в основном едут постоянные клиенты, которые знают наши цены, поэтому мы решили оставить.
У нас уже очень много брони, всё практически занято на май и лето. Вообще мы работаем круглый год. И зимой впервые было очень много народу. Май, июнь и июль практически расписаны. Телефон не останавливается, звонит и звонит. Администраторы постоянно разговаривают по телефону. Поток увеличился, а мест не прибавилось.
По ее словам, поток туристов увеличился, люди начали бронировать на долгий срок. При этом, если гости хотят забронировать даты, которые уже заняты, она направляет их на другие турбазы.
— У нас есть общие чаты, всё равно людей куда-то направляем, — говорит женщина. — Если в предыдущие годы основной поток был в выходные, то в этом году бронируют на продолжительное время. Люди, видимо, привыкли отдыхать где-то 10–15 дней в отпуске, теперь решили на Алтае. Лететь некуда, поэтому люди свои отпуска у нас планируют. В основном туристы из Новосибирска, Алтайского края, Кемерово. Также едут из Москвы и Питера.
В одном из популярных гостиничных комплексов Горного Алтая «Ареда», который расположен на берегу горной реки Куба в одноименном урочище Ареда в 8 километрах от Чемала, обычный стандартный номер будет стоить 5500 рублей. В прошлом году этот же номер стоил 5000 рублей.
Как рассказали в отделе продаж гостиницы, в этом году спрос по сравнению с 2018 и 2019 годами вырос на 40%. Туристы начали бронировать летние месяцы с начала февраля.
— Мы цены на сезон подняли с нового года: это не связано с большим спросом, это было запланировано заранее. Цены поднялись на 5%. Конкурентов действительно много на Алтае, новые турбазы постоянно открываются, — говорит женщина.
По словам женщины, в день поступает около 5 звонков по телефону, также будущие гости активно бронируют места онлайн. Владелица турбазы утверждает, что в новом сезоне цены выросли незначительно.
— Если раньше бронировали на 2–3 дня, то сейчас есть долгосрочные брони на неделю и даже на две. Это связано с тем, что, во-первых, закрыты границы. Во-вторых, люди боятся ехать куда-то. Лучше где-то рядом, чем куда-то далеко, — рассказали в отеле «Ареда».
В другом популярном среди новосибирцев экоотеле «Алтика» на летний сезон забронировано более 70% мест. Эксперт Иван Голов называют другую цифру. По его словам, 90% мест отеля забронированы.
— У нас каждый год такая ситуация, что на летние месяцы активное бронирование. Бронь на лето открыта еще с февраля. Спрос очень большой, сейчас активно бронируют уже осень. Майские праздники уже забронированы, осталось немного дат в мае, — рассказали в администрации экоотеля.
По словам эксперта, по сравнению с прошлым годом цена выросла незначительно.
— Стандартный номер обойдется в 6500 рублей. В прошлом году такой номер стоил 6000 рублей. На коттеджи цены не поднялись, — говорит Иван Голов.
В администрации экоотеля «Алтика» рассказывают, что среди гостей отеля много москвичей и петербуржцев.
— Запросов из Москвы и Питера приходит очень много, в процентном соотношении сказать сложно. Их гораздо больше, чем обычно. В этом году запросы на более длительное проживание. Если в прошлые годы бронировали на 3–5 дней, то сейчас — на 7–10 дней на отдых. Видимо, это связано с закрытием границ и с тем, что люди не выезжают на отдых на более длительное проживание, — рассказали в отделе бронирования экоотеля «Алтика».
Другой парк-отель — «Ая» — находится в живописном районе реки Катуни, в 50 метрах от озера Ая. Гостям отеля предлагают номера с видом на озеро или с видом на горы.
— Стандартный номер в парк-отеле «Ая» обойдется в 6500 рублей, цена выросла на 500 рублей по сравнению с 2020 годом, — рассказывает Иван Голов.
На турбазе «Горное озеро» на берегу Телецкого озера цена за номер также выросла, но незначительно.
— В прошлом году стоил 3800 рублей, в этом году — 4 тысячи. Рост всего на 5%, — уточняет Иван Голов.
Премиальные отели подорожали на 30%
Если стоимость проживания в отелях бюджетного сегмента практически не изменилась, то люксовые отели подорожали до 30%.
— Прошлый год показал, что богатые клиенты, которые есть и в Сибири, но в основном москвичи, были готовы приехать за любые деньги. Но мест нигде не было, — сообщает генеральный директор турагентства.— В этом году отели этим пользуются, они знают, что найдут своего клиента, поэтому спокойно повысили цены.
Тенденция этого года еще до закрытия Турции была такова, что у них практически всё распродано. Загрузка
Естественно, любая база хочет компенсировать то, что они недополучили в прошлом году. Ну и они могут спокойно повышать цены, потому что знают, что к ним всё равно приедут. Критичного повышения цен в два раза не будет. У многих динамичное ценообразование, они могут повышать цены на 10–20%, если видят, что эти даты хорошо раскупают.
Как говорит эксперт, радикальное изменение цены отмечается в гостиничном комплексе «Алтай Резорт».
— Рост на некоторые номера составил 30%. Номер де-люкс в прошлом году стоил 15 тысяч, сейчас — 19 тысяч за ночь. Стандартный номер в прошлом году стоил
Во сколько обойдется отдых
Мы попытались рассчитать, во сколько в среднем обойдется отдых на 5 дней на майских праздниках семье из 4 человек с учетом, что они добираются на своем автомобиле:
- аренда домика на 4 гостя — 21 тысяча (через Airbnb);
- другой вариант: стандартный четырехместный номер (с удобствами на этаже) — 14 тысяч (турбаза);
- питание — 4 тыс./чел. (завтрак от 150 рублей, обед от 300 рублей, ужин от 350 рублей — такие цены предлагаются на турбазе «Викинг на Катуни»);
- аренда бани — 1 час — 1000 рублей;
- веник березовый — 200 рублей.
Итог: около 40 тысяч + расходы на бензин.
Что еще почитать про туризм
Эксперты рассказали, что ждать туристам после закрытия Турции.
В какую сумму сейчас обойдется отдых на море и чем предлагают его заменить? Подробности — в материале Анны Богдановой.
Туристы и местные жители рассказали, что сейчас происходит в Турции. Подробности тут.