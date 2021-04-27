Москвичи рванули на Алтай — из-за них лучшие отели подняли цены на 30%. Сколько стоит отдых в мае

— Ажиотажа на майские праздники нет, потому что это все-таки летнее направление. Летом на Алтай будет спрос. Пик сезона — с 12–14 июня до числа 20 августа. В выходные дни мест практически нет, потому что на Алтай зашли федеральные операторы, — объясняет эксперт.

Помимо отелей и гостиниц, с которыми сотрудничают турагентства, на Алтае более 600 объектов размещения для самостоятельных путешественников.

— В каждом дворе можно что-нибудь да снять. Видят вывеску «места есть», останавливаются на ночь — таких объектов по всему Алтаю очень много, не говоря уже о домиках, местах под палатки, — говорит Иван Голов.



Также, как отмечает эксперт, в аэропорту увеличилось количество рейсов.

— Сейчас в аэропорт Горно-Алтайска летают не только S7, но и авиакомпания «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа. По 5–6 рейсов в день — это нормально для Горно-Алтайска. Еще к этому могут добавиться чартеры из Москвы, — говорит Иван.



Самые дешевые варианты

Тем, кто ищет дешевые варианты, стоит заглянуть на сайт Airbnb, где можно снять отдельную комнату или гостевой домик. В Чемале стоимость аренды комнаты на сутки начинается от 2339 рублей. При этом свободных мест на майские праздники осталось очень мало.