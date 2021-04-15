Чего ждать туристам после закрытия Турции: разбираемся вместе с экспертами отрасли

С сегодняшнего дня Россия закрывает авиасообщение с Турцией
Доплачивай или жди
Сейчас для этих пятисот тысяч туристов основная проблема — как быть с пропадающим отпуском. Полноценных альтернатив нет, открытых направлений в принципе пока не так уж и много, а те, что есть, такой объем принять не могут.
— Есть ОАЭ, но даже самый популярный у туристов Дубай
Помимо проблем с объемами есть сложности с ценами — имеющиеся альтернативы не всем по карману. Те же Куба и ОАЭ заметно дороже Турции, особенно если речь идет об
— Май всегда пользовался спросом, отдых в мае стоит всегда немножко подешевле по сравнению с сезоном. Особенно майские праздники, — говорит директор агентства «Корас» Наталья Сахнова. — Точно такой пакет услуг вы можете получить на октябрь. А если турист хотел лететь в мае, а теперь хочет перенести
В целом люди так и поделились: треть переносит отпуск на октябрь, треть смотрит отдых в России, а треть говорит: «Мы подождем». Так что мы выражаем огромную благодарность всем туристам, которые себя повели абсолютно достойно и адекватно, — говорит Сахнова.
Остается, впрочем, еще один вариант — вернуть деньги. Но и с ним не всё так просто. Ростуризм заявил, что турист, конечно, вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора, но при этом необходимо иметь в виду, что в таком случае турист возмещает исполнителю (туроператору) фактически понесенные им расходы. То есть деньги вернуться не в полном объеме. Туроператорам, в свою очередь, тоже невыгодно возвращать деньги — даже не в полном объеме.
— Для туроператоров вернуть такие деньги сейчас нереально. По разным оценкам, в турецких бронях у них зависло
Новые направления для российских туристов
В августе 2020-го, когда Россия приоткрыла международные границы, туристы открыли для себя Танзанию. Африканская страна, куда до пандемии заглядывали только самые искушенные путешественники, стала для россиян «новой Турцией». Но граница с Танзанией снова на замке, и тем интересней, кто займет эту нишу.
Буквально сразу о готовности принимать российских туристов объявил Израиль. По последним данным, путешественников, полностью прошедших курс вакцинации, будут пускать
— С 23 мая границы Израиля будут открыты на первом этапе для въезда вакцинированных иностранных туристов группами, поскольку их будет легче контролировать, — говорится в совместном заявлении министерств здравоохранения и туризма Израиля.
Кроме сертификата о вакцинации туристам нужно сдать
Одновременно с Израилем к возвращению туристов готовится Египет, тем более к курортам Красного моря благосклонны на высшем, дипломатическом уровне. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с курортами Египта. Замминистра туризма республики Гада Шаляби ответила, что аэропорты страны подготовлены на высшем уровне.
— Международный аэропорт Каира открыт: российские туристы из различных регионов могут прилететь в Каир и провести отпуск в столице или же направиться на курорты как на Красном море, так и на Средиземном, или же отдохнуть на юге в Луксоре или Асуане, — отметила Шаляби.
Авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом Россия прервала в ноябре
Сейчас для того, чтобы попасть в Каир, путешественнику необходимо
Антон Тримайлов также отметил, что турбизнес обратился к Ростуризму и правительству с предложением ускорить открытие новых популярных направлений, в первую очередь — Греции, Кипра и Туниса. Есть ожидания, что авиакомпаниям позволят нарастить перевозки на Кубу. Если же будет восстановлено авиасообщение с курортами Египта, он сможет стать полноценной заменой закрытой Турции.
Что будет с ценами
Пока туроператоры мечтают о новых направлениях, туристы надеются, что не подорожают хотя бы те, что есть (подробнее о них можно почитать в этом материале). Представители турбизнеса утверждают, что пока резкого увеличения стоимости туров нет, подорожание незначительное, а связано оно с курсом валют и увеличением стоимости авиабилетов.
— На текущий момент Турция является единственным массовым чартерным направлением, которое доступно большинству россиян благодаря демократичной стоимости отдыха в отелях страны и большим объемам авиаперевозки из ряда городов РФ. Туры в другие открытые для наших соотечественников страны представлены исключительно на базе регулярных рейсов, спрос на которые в разы превышает предложение, что стимулирует рост цен на авиаперелеты, — объяснили
Туристы сталкиваются с тем, что путевки на другие направления стали дороже в несколько раз. Например, тур на Кипр из Новосибирска на троих взрослых и ребенка стоил
— Что касается чартерных полетных программ, на данный момент туры по таким направлениям, как Куба, Мальдивские острова, Абхазия, Россия (Сочи, Калининград и другие города), не демонстрируют сильных скачков цен, — говорят в компании
Представители туроператора также отмечают, что большая часть туристов на данном этапе находится в состоянии определения новых стран и курортов для отдыха, и однозначно сказать, каков их выбор, пока сложно, более ясной картина станет ближе к концу недели.