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Чего ждать туристам после закрытия Турции: разбираемся вместе с экспертами отрасли

Туроператоры надеются, что будут открыты новые направления

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Эксперты утверждают, что туры дорожают из-за того, что спрос на регулярные рейсы в разы превышает предложение, а это стимулирует рост цен на авиаперелеты&nbsp;

Эксперты утверждают, что туры дорожают из-за того, что спрос на регулярные рейсы в разы превышает предложение, а это стимулирует рост цен на авиаперелеты 

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С сегодняшнего дня Россия закрывает авиасообщение с Турцией до 1 июня — так решил оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Причина — резкий рост числа заболевших COVID-19 в этой стране. Как говорят представители турагентств, для отрасли это оказалось полной неожиданностью. Для туристов — тоже: Турция — на сегодняшний день самое популярное направление. По данным аналитической службы Ассоциации туроператоров России, общее количество туристов, забронировавших туры в Турцию с заездами в период ограничения перелетов, составляло 533 200 туристов. Более 40% из них — семьи с детьми. В эту статистику входят только те, кто хотел отправиться на отдых по путевке.

Доплачивай или жди

Сейчас для этих пятисот тысяч туристов основная проблема — как быть с пропадающим отпуском. Полноценных альтернатив нет, открытых направлений в принципе пока не так уж и много, а те, что есть, такой объем принять не могут.

— Есть ОАЭ, но даже самый популярный у туристов Дубай в 2019 году принял всего 728 тысяч россиян. Куба в текущем году заявляла планы принять 150 тысяч россиян, но даже эта цифра кажется очень оптимистичной. А премиальные направления вроде Сейшел или Мальдив — это совсем другой уровень цен. К тому же последние испытывают серьезный дефицит перевозки, — говорит редактор портала Profi.Travel Антон Тримайлов. — Ситуация такая, что цены на пока еще доступные направления потянулись вверх. Это вполне логично, поскольку цены в системах бронирования подстраиваются под число запросов и бронирований: больше обращений — выше цена. Что касается Сочи и Крыма, то на них рост цен произошел еще после начала акции туристического кешбэка, и они дорожали без фактора Турции, там очень большая загрузка — хорошие объекты встают на стоп продаж на майские заезды.

Помимо проблем с объемами есть сложности с ценами — имеющиеся альтернативы не всем по карману. Те же Куба и ОАЭ заметно дороже Турции, особенно если речь идет об all inclusive.

— Май всегда пользовался спросом, отдых в мае стоит всегда немножко подешевле по сравнению с сезоном. Особенно майские праздники, — говорит директор агентства «Корас» Наталья Сахнова. — Точно такой пакет услуг вы можете получить на октябрь. А если турист хотел лететь в мае, а теперь хочет перенести на 5 июня в надежде, что к тому времени откроют, надо выбирать тур по новой цене, а это уже дороже.

В целом люди так и поделились: треть переносит отпуск на октябрь, треть смотрит отдых в России, а треть говорит: «Мы подождем». Так что мы выражаем огромную благодарность всем туристам, которые себя повели абсолютно достойно и адекватно, — говорит Сахнова.

Остается, впрочем, еще один вариант — вернуть деньги. Но и с ним не всё так просто. Ростуризм заявил, что турист, конечно, вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора, но при этом необходимо иметь в виду, что в таком случае турист возмещает исполнителю (туроператору) фактически понесенные им расходы. То есть деньги вернуться не в полном объеме. Туроператорам, в свою очередь, тоже невыгодно возвращать деньги — даже не в полном объеме.

— Для туроператоров вернуть такие деньги сейчас нереально. По разным оценкам, в турецких бронях у них зависло до 32 миллиардов рублей, — говорит Антон Тримайлов. — При этом основная часть массовых направлений — вся Европа, вся Юго-Восточная Азия — закрыта и продаж по ним нет, поэтому нет и оборотных средств, из которых можно было бы взять деньги на возвраты. Правительство анонсировало меры поддержки, которые помогут операторам исполнить обязательства перед туристами, так что нужно подождать решения.

Новые направления для российских туристов

В августе 2020-го, когда Россия приоткрыла международные границы, туристы открыли для себя Танзанию. Африканская страна, куда до пандемии заглядывали только самые искушенные путешественники, стала для россиян «новой Турцией». Но граница с Танзанией снова на замке, и тем интересней, кто займет эту нишу.

Буквально сразу о готовности принимать российских туристов объявил Израиль. По последним данным, путешественников, полностью прошедших курс вакцинации, будут пускать с 23 мая.

— С 23 мая границы Израиля будут открыты на первом этапе для въезда вакцинированных иностранных туристов группами, поскольку их будет легче контролировать, — говорится в совместном заявлении министерств здравоохранения и туризма Израиля.

Кроме сертификата о вакцинации туристам нужно сдать ПЦР-тест перед отправлением и после посадки.

Одновременно с Израилем к возвращению туристов готовится Египет, тем более к курортам Красного моря благосклонны на высшем, дипломатическом уровне. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с курортами Египта. Замминистра туризма республики Гада Шаляби ответила, что аэропорты страны подготовлены на высшем уровне.

— Международный аэропорт Каира открыт: российские туристы из различных регионов могут прилететь в Каир и провести отпуск в столице или же направиться на курорты как на Красном море, так и на Средиземном, или же отдохнуть на юге в Луксоре или Асуане, — отметила Шаляби.

Авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом Россия прервала в ноябре 2015 года после теракта на Синайском полуострове — самолет с туристами вылетел в Санкт-Петербург и взорвался в небе. В начале этого года Минавиации Египта заявило, что ему удалось договориться с Россией о возобновлении чартерных рейсов на курорты, правда, пока без точных дат.

Сейчас для того, чтобы попасть в Каир, путешественнику необходимо за 72 часа получить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Справка должна быть на английском языке с подписью врача и штампом клиники, рукописные не принимаются. Сдать тест можно и по прибытии, но это стоит около 30 долларов.

Антон Тримайлов также отметил, что турбизнес обратился к Ростуризму и правительству с предложением ускорить открытие новых популярных направлений, в первую очередь — Греции, Кипра и Туниса. Есть ожидания, что авиакомпаниям позволят нарастить перевозки на Кубу. Если же будет восстановлено авиасообщение с курортами Египта, он сможет стать полноценной заменой закрытой Турции.

Что будет с ценами

Пока туроператоры мечтают о новых направлениях, туристы надеются, что не подорожают хотя бы те, что есть (подробнее о них можно почитать в этом материале). Представители турбизнеса утверждают, что пока резкого увеличения стоимости туров нет, подорожание незначительное, а связано оно с курсом валют и увеличением стоимости авиабилетов.

— На текущий момент Турция является единственным массовым чартерным направлением, которое доступно большинству россиян благодаря демократичной стоимости отдыха в отелях страны и большим объемам авиаперевозки из ряда городов РФ. Туры в другие открытые для наших соотечественников страны представлены исключительно на базе регулярных рейсов, спрос на которые в разы превышает предложение, что стимулирует рост цен на авиаперелеты, — объяснили в TEZ TOUR.

Туристы сталкиваются с тем, что путевки на другие направления стали дороже в несколько раз. Например, тур на Кипр из Новосибирска на троих взрослых и ребенка стоил 129 тысяч рублей, а сейчас — уже 380 тысяч. Турагентства это также связывают с высоким спросом: в первую очередь раскупают путевки с оптимальным соотношением цена — качество, а потом остаются путевки в более дорогие отели.

— Что касается чартерных полетных программ, на данный момент туры по таким направлениям, как Куба, Мальдивские острова, Абхазия, Россия (Сочи, Калининград и другие города), не демонстрируют сильных скачков цен, — говорят в компании АNEX Tour.

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Представители туроператора также отмечают, что большая часть туристов на данном этапе находится в состоянии определения новых стран и курортов для отдыха, и однозначно сказать, каков их выбор, пока сложно, более ясной картина станет ближе к концу недели.

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ТурцияотпусктуризмтурфирмаТанзания
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