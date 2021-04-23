Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными

Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 11 мая в этом году.
Российский президент одобрил предложение сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом ранее главу государства попросил Роспотребнадзор.
Новость дополняется.
Об этом президента просил Роспотребнадзор
Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 11 мая в этом году.
Российский президент одобрил предложение сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом ранее главу государства попросил Роспотребнадзор.
Новость дополняется.
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