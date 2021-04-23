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СрочноПутин объявил выходные с 1 по 11 мая

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Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными

Об этом президента просил Роспотребнадзор

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Отдыхать будем прямо как в Новый год

Отдыхать будем прямо как в Новый год

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Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 11 мая в этом году.

Российский президент одобрил предложение сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом ранее главу государства попросил Роспотребнадзор.

Новость дополняется.

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Владимир Путинвыходные
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