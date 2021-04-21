Море волнуется. Куда улететь за границу по стоимости Турции и во сколько обойдется Крым (придется подкопить)

В Новосибирске туроператоры прогнозируют подорожание отдыха на Кипре
Чем ближе к лету, тем больше мыслей про отпуск — где и когда отдыхать, сколько всё это стоит, и есть ли вообще смысл куда-то выезжать в условиях коронавирусных ограничений. В мае Турция недоступна, возможность поездок летом тоже под большим вопросом. Часть туристов в надежде на лучшее переносит туры на поздние месяцы, другие соглашаются поменять путевки на отдых в России. Внутренний туризм государство пытается подсластить кешбэком, хотя даже с этой скидкой цены на Крым и Сочи подарочными не назовешь. В какую сумму сейчас обойдется отдых на море и чем предлагают его заменить — в обзоре НГС.
С 15 апреля по 1 июня Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Официальная причина — рост числа заболевших коронавирусом в Турции. Кроме того, остановили полеты в Танзанию — направление, которое стало популярным в силу закрытых границ по привычным туристическим направлениям Европы и Азии.
Планы оказаться на море в майские праздники рухнули в один день — растерянным туристам предлагают перенести туры на более поздние сроки в надежде, что с 1 июня Турцию всё же откроют.
— Безусловно, для нас большая потеря, тем более, майские праздники — это очень востребованный сезон, — говорит директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко. — Ситуация настолько неоднозначная... Каждую минуту всё меняется, надеемся, что будут какие-то новые предложения. Сейчас все работают по последствиям закрытия Турции. В любом случае все смотрят, ждут, может быть, еще откроются какие-то направления.
По ее словам, сейчас туроператоры пытаются переориентировать поток туристов на доступную заграницу — Кипр, ОАЭ и, например, Кубу из Москвы. Из внутренних — разумеется, Крым и Краснодарский край. Кстати, в нынешних условиях, когда от моря приходится отказаться, становятся популярными экскурсионные программы внутри страны.
Заграничное море
Для новосибирцев пока явная альтернатива Турции — это Кипр, где сезон открывается в конце апреля. По словам специалиста турфирмы «1001 тур» Яны Ставицкой, в нынешних условиях еще можно подобрать варианты путевок на Кипр даже в майские праздники. Но пока люди не сильно торопятся.
— Первый рейс на Кипр летит 25 апреля, и многие клиенты просто ждут, как слетают первые рейсы. Если всё будет хорошо — люди отдохнут и не будет никаких жалоб, то спрос и цены на Кипр вырастут многократно и резко, — предупреждает представитель компании.
Сейчас путевка на Кипр (тур 7 дней) в майские праздники стоит 110 тысяч. Это будет трехзвездочный отель на двоих с завтраком. В июле цена вырастет примерно на 20 тысяч. Столько же сейчас стоит путевка и на конец сентября — около 128 тысяч рублей на двоих.
— Майские праздники — это период, когда может не повезти с погодой, может быть тепло, но море холодное, или наоборот — жарко, но ветра. А сентябрь — это гарантированно теплое прогретое море и погода не меньше 30 градусов, — объясняет Яна Ставицкая преимущество отдыха на Кипре в сентябре.
По словам Светланы Фоменко, еще один морской вариант в майские праздники — это Объединенные Арабские Эмираты.
ОАЭ — актуальное направление скорее именно для мая и сентября, так как летом там очень жарко, напоминает Яна Савицкая.
— Если в майские праздники это ориентировочно 120 тысяч — 3 звезды с завтраками на 8 дней с 1 мая (чартерная перевозка). В сентябре — то же самое можно взять за 103 тысячи на двоих, — приводит она пример.
Больше сотни тысяч стоит недельный тур на Кубу на одного человека из Москвы. По словам Светланы Фоменко, Куба всегда была дорогим направлением, тем не менее в нынешних условиях на него тоже есть спрос.
Дешевле будет Египет. Правда, опять же из Москвы, и этот факт особенно тяжело воспринимается новосибирцами, которым к цене тура нужно добавить еще тысяч тридцать. Как рассказала Яна Савицкая, из последних забронированных был тур на неделю в июне на двоих взрослых и одного ребенка в пятизвездочный отель Шарм-эш-Шейха за 140 тысяч рублей.
Кстати, новосибирцы интересуются и Мальдивами — на момент публикации тур из Москвы стоил 220 тысяч рублей на 8 дней в начале июня (четырехзвездочный отель, всё включено).
Местный отдых
Генеральный директор PEGAS Touristik Марина Безрядина говорит, что, несмотря на то, что авиасообщение с Турцией приостановилось, люди всё равно идут на риск и покупают путевки на это направление. Сейчас тур на 6 ночей в июне стоит чуть больше 60 тысяч на двоих.
Туроператор активно продает туры внутри страны, и это направление в силу обстоятельств стало самым востребованным.
— Для нас в основном — это внутренний российский туризм — Крым, Сочи, Анапа, Геленджик, — перечисляет Марина Безрядина. — Также среди туристов востребованы туры в Калининград, Петербург и Казань.
Что касается морских российских курортов, то варианты на праздники еще есть, но уже не так много.
— По Сочи есть предложения, но самые интересные давным-давно забронированы на майские праздники. Конечно, Сочи в этом году планирует поставить все свои рекорды и принять количество туристов, превышающее предыдущие годы, — говорит Светлана Фоменко.
По словам Яны Савицкой, цена на проживание в Сочи и в Крыму будет примерно одинаковой. Но авиабилеты в Крым дороже, так как для Сочи есть чартерная программа, а Симферополь — это только регулярные рейсы. Но не всегда это выгоднее, и перед покупкой лучше лишний раз сравнить цены, так как по регулярным рейсам у авиакомпании могут быть и «просадки», соответственно, авиаперелет может быть и дешевле.
Минимальная цена путевки на неделю в Крым, по данным «1001 тур», стоит 70 тысяч рублей на двоих, но это будут очень простые деревянные домики без удобств и тур без питания.
В июле путевка с проживанием и завтраками в пансионате на западном берегу Крыма в поселке Песчаное стоит 107 тысяч рублей на двоих на 12 дней. Если сориентироваться на условия получше — например хороший пансионат в поселке Курортном, — путевка на 12 дней (пакетный тур, включающий перелет, проживание, трансфер и завтрак) стоит 145 тысяч рублей на двоих.
В Лазаревском (микрорайон Сочи) минимальный тур на двоих в простом гостевом доме, без питания, на 7 ночей есть за 60 тысяч на двоих. В трехзвездочном отеле «Сигма Сириус» с завтраком на 7 дней в июле путевка будет стоить уже 111 тысяч на двоих, перечисляет предложения Яна Ставицкая.
Кешбэк от государства
В прошлом году появился кешбэк на турпутевки по России. Цель такого нововведения — поддержать внутренний туризм. Суть в том, что вы можете вернуть 20% за путевку по стране. Правда, здесь свои условия и ограничения. Максимальный кешбэк — 20 тысяч рублей, и оплачивать путевку можно только по карте Мир. Кроме того, далеко не все туроператоры, отели и пансионаты зарегистрировались в программе. Кешбэк начислят на путевки, оплаченные с 18 марта 2021 года по 15 июня 2021 года (до 23:59 по московскому времени).
По словам Светланы Фоменко, в турфирмах всегда подскажут, где есть кешбэк. Но можно прикинуть и без агентов — все условия и перечень фирм и туров есть на сайте Мирпутешествий.рф. Кстати, там представлены шесть санаториев Новосибирской области («Сибиряк», «Рассвет», «Парус», «Доволенский», «Красноозерский», «Озеро Карачи»). Цены на путевки сопоставимы с отдыхом за границей. Например, путевка в санаторий «Озеро Карачи» (проживание в обычном двухместном номере с подселением) стоит от 3800 в день на одного человека.
По словам Яны Ставицкой, среди экскурсионных туров сейчас также востребованы недельные речные круизы из Москвы в Санкт-Петербург и пакетные туры в Калининград. Кроме того, туристы спрашивают про Владивосток.
Кстати, расстояние от Владивостока до Находки — около 180 километров. Но зато это настоящее море с живописными бухтами и просторными пляжами. На booking.com вилла на берегу залива в Японском море на конец июня — начало июля будет стоить 88 тысяч рублей на пятерых гостей за неделю. Если не ориентироваться на первую линию, жилье в аренду можно найти почти в два раза дешевле. Правда, билет до Владивостока тоже влетит в копеечку — больше 30 тысяч рублей в обе стороны на человека.
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