Море волнуется. Куда улететь за границу по стоимости Турции и во сколько обойдется Крым (придется подкопить)

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Официальная причина — рост числа заболевших коронавирусом в Турции. Кроме того, остановили полеты в Танзанию — направление, которое стало популярным в силу закрытых границ по привычным туристическим направлениям Европы и Азии.



Планы оказаться на море в майские праздники рухнули в один день — растерянным туристам предлагают перенести туры на более поздние сроки в надежде, что с 1 июня Турцию всё же откроют.



— Безусловно, для нас большая потеря, тем более, майские праздники — это очень востребованный сезон, — говорит директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко. — Ситуация настолько неоднозначная... Каждую минуту всё меняется, надеемся, что будут какие-то новые предложения. Сейчас все работают по последствиям закрытия Турции. В любом случае все смотрят, ждут, может быть, еще откроются какие-то направления.

По ее словам, сейчас туроператоры пытаются переориентировать поток туристов на доступную заграницу — Кипр, ОАЭ и, например, Кубу из Москвы. Из внутренних — разумеется, Крым и Краснодарский край. Кстати, в нынешних условиях, когда от моря приходится отказаться, становятся популярными экскурсионные программы внутри страны.

