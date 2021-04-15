Отпуск в пандемию: правила въезда в ОАЭ в 2021 году

Заболеваемость коронавирусом в ОАЭ идет на спад, а цены на отдых в Эмиратах — официально одни из самых доступных. А это значит, что можно планировать путешествие в страну раскаленного солнца, белых пляжей и сумасшедшей архитектуры. Рассказываем, как Эмираты принимают туристов, что с собой взять и о чём позаботиться по возвращении с отдыха.



Как лететь

Россия восстановила авиасообщение с Эмиратами в начале сентября 2020 года. Сегодня рейсы в Дубай выполняют 66 авиакомпаний, из России можно улететь ежедневно практически из всех городов, где разрешены международные перелеты. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Казань, Уфа, Минеральные Воды, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск и Пермь. Из других городов — с пересадками через Москву.

