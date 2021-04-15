Отпуск в пандемию: правила въезда в ОАЭ в 2021 году

Заболеваемость коронавирусом в ОАЭ идет на спад, а цены на отдых в Эмиратах — официально одни из самых доступных. А это значит, что можно планировать путешествие в страну раскаленного солнца, белых пляжей и сумасшедшей архитектуры. Рассказываем, как Эмираты принимают туристов, что с собой взять и о чём позаботиться по возвращении с отдыха.
Как лететь
Россия восстановила авиасообщение с Эмиратами в начале сентября 2020 года. Сегодня рейсы в Дубай выполняют 66 авиакомпаний, из России можно улететь ежедневно практически из всех городов, где разрешены международные перелеты. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Казань, Уфа, Минеральные Воды, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск и Пермь. Из других городов — с пересадками через Москву.
Виза
Для приезда в ОАЭ не нужно заранее получать визу. По прилете вам бесплатно поставят визу на 30-дневное пребывание.
ПЦР-тест
Всем туристам, прилетающим в ОАЭ или совершающим пересадку, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за
По прилете тест сдается еще раз. Далее турист изолируется в номере отеля до отрицательных результатов второго теста. Если результат окажется положительным, заболевшего отправляют либо в клинику, либо под обсервацию. Вместе с заболевшим в изоляцию на 14 дней отправляются все члены его семьи. Через две недели проводится повторный тест.
Тесты не нужно делать детям до 12 лет и пассажирам с тяжелой формой инвалидности. Еще до вылета нужно скачать приложение ALHOSN или DXB Smart App, которое будет отслеживать ваше местонахождение и хранить результаты теста.
Помните, что по возвращении из-за границы граждане РФ должны сдать еще один тест.
Справка о вакцинации
Необязательна.
Декларация о здоровье
Заполняется по прилете в Дубай.
Страховка
Нужна страховка, покрывающая расходы в случае заражения COVID-19.
Ограничения
СЮЖЕТ
Для туристов действуют некоторые ограничительные меры: масочный режим, социальная дистанция. Торговые центры и гостиницы должны быть загружены на 70%, рестораны и кафе закрываются к часу ночи. Пабы и бары закрыты вообще. В фитнес-центрах расстояние между тренажерами — три метра.