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Отпуск в пандемию: правила въезда на Кипр в 2021 году

Туристам разрешается выходить из отеля дважды в день на три часа

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Для российских туристов Кипр открыл границы 1 апреля 2021 года

Для российских туристов Кипр открыл границы 1 апреля 2021 года

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Кипр — одно из самых популярных направлений отдыха у российский туристов. Мягкий средиземноморский климат, богатая история, большой выбор развлечений как для спокойного, так и активного отдыха. Есть много вариантов проживания, питания, передвижения, поэтому поездку можно спланировать на разный бюджет.

Как лететь

Кипр открыл свои границы для российских туристов 1 апреля 2021 года. На текущий момент прямого авиасообщения у России с республикой нет, все рейсы, стоящие в расписании, имеют статус грузопассажирских, то есть выполняются по разовым разрешениям. Сейчас в расписании шести российских авиакомпаний стоят прямые рейсы на Кипр из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Новосибирска, Казани, Ростова-на-Дону, Самары.

Виза

Граждане РФ могут оформить про-визу, она дает право однократного въезда в страну. Про-виза оформляется онлайн. Нужно заполнить анкету на сайте, после отправки заявления должно прийти подтверждение на электронную почту. В течении 5 рабочих дней вы получите результат обработки заявления и дальнейшие инструкции. Визу необходимо предъявить в печатном виде на паспортном контроле.

ПЦР-тест

Всем туристам, прилетающим на Кипр, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Справка должна быть на английском языке, ее нужно предъявить при посадке в самолет и прохождении контроля.

По прибытии на Кипр все туристы обязаны сдать ПЦР-тест повторно за свой счет. Стоимость тестирования в аэропорту Ларнаки составляет 30 евро, в аэропорту Пафоса — 32 евро. В течении трех часов после сдачи теста туристам придет СМС с результатом. До получения результатов необходимо соблюдать самоизоляцию.

Тесты не нужно делать детям младше 12 лет.

Путешественников с положительным результатом теста переведут в специальное учреждение, все расходы по размещению и лечению покроет кипрское государство. Лиц, которые находились в тесном контакте с заболевшими, поместят в специальные номера в карантинных отелях.

Справка о вакцинации

Не обязательна.

Декларация о здоровье

Для в въезда в страну нужно заполнить специальную форму Cyprus Flight Pass и предъявить ее при посадке на борт. Без этого документа пассажира не допустят на рейс.

Страховка

Для въезда в страну путешественникам не обязательно оформлять медицинскую страховку.

Ограничения

СЮЖЕТ

Отпуск в пандемию

Необходимо носить маски в общественных местах, исключением являются места употребления пищи, пляжи, бассейны, спортивные площадки. С 23:00 до 05:00 на территории страны действует комендантский час, запрещены любые передвижения граждан и туристов. В остальное время туристы имеют право выходить из отеля два раза в день по будням и три раза по выходным не более чем на три часа. Перед тем, как покинуть отель, нужно отправить СМС на номер 8998 и получить разрешение.

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Кипрпутешествиятуризмпандемия коронавируса
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