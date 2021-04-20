Отпуск в пандемию: правила въезда на Кипр в 2021 году

Виза

Граждане РФ могут оформить про-визу, она дает право однократного въезда в страну. Про-виза оформляется онлайн. Нужно заполнить анкету на сайте, после отправки заявления должно прийти подтверждение на электронную почту. В течении 5 рабочих дней вы получите результат обработки заявления и дальнейшие инструкции. Визу необходимо предъявить в печатном виде на паспортном контроле.

ПЦР-тест

Всем туристам, прилетающим на Кипр, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Справка должна быть на английском языке, ее нужно предъявить при посадке в самолет и прохождении контроля.

По прибытии на Кипр все туристы обязаны сдать ПЦР-тест повторно за свой счет. Стоимость тестирования в аэропорту Ларнаки составляет 30 евро, в аэропорту Пафоса — 32 евро. В течении трех часов после сдачи теста туристам придет СМС с результатом. До получения результатов необходимо соблюдать самоизоляцию.

Тесты не нужно делать детям младше 12 лет.

Путешественников с положительным результатом теста переведут в специальное учреждение, все расходы по размещению и лечению покроет кипрское государство. Лиц, которые находились в тесном контакте с заболевшими, поместят в специальные номера в карантинных отелях.