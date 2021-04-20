Отпуск в пандемию: правила въезда на Кипр в 2021 году

Кипр — одно из самых популярных направлений отдыха у российский туристов. Мягкий средиземноморский климат, богатая история, большой выбор развлечений как для спокойного, так и активного отдыха. Есть много вариантов проживания, питания, передвижения, поэтому поездку можно спланировать на разный бюджет.
Как лететь
Кипр открыл свои границы для российских туристов
Виза
Граждане РФ могут оформить про-визу, она дает право однократного въезда в страну. Про-виза оформляется онлайн. Нужно заполнить анкету на сайте, после отправки заявления должно прийти подтверждение на электронную почту. В течении 5 рабочих дней вы получите результат обработки заявления и дальнейшие инструкции. Визу необходимо предъявить в печатном виде на паспортном контроле.
ПЦР-тест
Всем туристам, прилетающим на Кипр, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Справка должна быть на английском языке, ее нужно предъявить при посадке в самолет и прохождении контроля.
По прибытии на Кипр все туристы обязаны сдать ПЦР-тест повторно за свой счет. Стоимость тестирования в аэропорту Ларнаки составляет 30 евро, в аэропорту Пафоса — 32 евро. В течении трех часов после сдачи теста туристам придет СМС с результатом. До получения результатов необходимо соблюдать самоизоляцию.
Тесты не нужно делать детям младше 12 лет.
Путешественников с положительным результатом теста переведут в специальное учреждение, все расходы по размещению и лечению покроет кипрское государство. Лиц, которые находились в тесном контакте с заболевшими, поместят в специальные номера в карантинных отелях.
Справка о вакцинации
Не обязательна.
Декларация о здоровье
Для в въезда в страну нужно заполнить специальную форму Cyprus Flight Pass и предъявить ее при посадке на борт. Без этого документа пассажира не допустят на рейс.
Страховка
Для въезда в страну путешественникам не обязательно оформлять медицинскую страховку.
Ограничения
СЮЖЕТ
Необходимо носить маски в общественных местах, исключением являются места употребления пищи, пляжи, бассейны, спортивные площадки. С 23:00 до 05:00 на территории страны действует комендантский час, запрещены любые передвижения граждан и туристов. В остальное время туристы имеют право выходить из отеля два раза в день по будням и три раза по выходным не более чем на три часа. Перед тем, как покинуть отель, нужно отправить СМС на номер 8998 и получить разрешение.