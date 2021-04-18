Отпуск в пандемию: правила въезда на Кубу в 2021 году

Безмятежные пляжи, дух революции, сигары и знаменитый ром — за всем этим туристы едут на Кубу. Эта страна — одна из немногих с лояльными правилами въезда. Рассказываем все тонкости карантинных путешествий на Кубу.
Как лететь
Авиасообщение с Кубой Россия возобновила в начале ноября
Виза
Российские туристы могут находиться на Кубе без визы до
ПЦР-тест
СЮЖЕТ
Туристам с собой нужны результаты ПЦР-теста, сделанного за
По возвращении в Россию туристы сдают ПЦР-тест и изолируются до получения результатов.
Справка о вакцинации
Не обязательно.
Декларация о здоровье
Необходимо заполнить при въезде на Кубу.
Страховка
Обязательна страховка, покрывающая лечение от
Ограничения
На территории отеля масочный режим обязателен только для персонала. Вне территории отелей ношение масок обязательно для всех.