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Отпуск в пандемию: правила въезда на Кубу в 2021 году

Авиасообщение с этой страной восстановлено с осени 2020-го

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На Кубу едут и за пляжным отдыхом, и за неповторимым местным колоритом

На Кубу едут и за пляжным отдыхом, и за неповторимым местным колоритом

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Безмятежные пляжи, дух революции, сигары и знаменитый ром — за всем этим туристы едут на Кубу. Эта страна — одна из немногих с лояльными правилами въезда. Рассказываем все тонкости карантинных путешествий на Кубу.

Как лететь

Авиасообщение с Кубой Россия возобновила в начале ноября 2020 года: на небольшой остров Кайо-Коко рейсы из Москвы осуществляются четыре раза в неделю. С апреля 2021 года география полетов расширилась: теперь самолеты летают и в Варадеро.

Виза

Российские туристы могут находиться на Кубе без визы до 90 дней. Главное, чтобы с собой были загранпаспорт «старше» шести месяцев и обратный билет домой.

ПЦР-тест

СЮЖЕТ

Отпуск в пандемию

Туристам с собой нужны результаты ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до отправления. По прилете вам сделают еще один тест (это бесплатно). От тестирования и справок освобождаются только дети до двух лет. Если тест положительный, туриста госпитализируют, а его спутников изолируют на время повторных анализов в карантинной зоне отеля, где им будет предоставляться питание.

По возвращении в Россию туристы сдают ПЦР-тест и изолируются до получения результатов.

Справка о вакцинации

Не обязательно.

Декларация о здоровье

Необходимо заполнить при въезде на Кубу.

Страховка

Обязательна страховка, покрывающая лечение от COVID-19, ее стоимость порядка 30 долларов.

Ограничения

На территории отеля масочный режим обязателен только для персонала. Вне территории отелей ношение масок обязательно для всех.

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Кубапутешествиятуризмпандемия коронавируса
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