Отпуск в пандемию: правила въезда на Мальдивы в 2021 году

Отдых на Мальдивах многим кажется сказкой: высококлассное обслуживание, полный релакс и единение с природой. Но высокий ценник на путевки делает это удовольствие мало кому доступным. Впрочем, с мая по сентябрь на Мальдивах сезон дождей — в это время купить тур можно значительно дешевле.
Как лететь
Россия восстановила авиасообщение с Мальдивскими островами в начале сентября
Виза
Гражданам РФ виза не нужна. По прилете вам бесплатно поставят визу на сорок до
ПЦР-тест
Всем туристам, прилетающим на Мальдивские острова, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до вылета в аккредитованной лаборатории. Справка должна быть на английском языке. Тесты не нужно делать детям младше одного года.
По прибытии на Мальдивы всем туристам меряют температуру и делают дополнительный тест (за свой счет). Время до появления результатов туристы проводят в изоляции. В случае, если ПЦР-тест положительный, заболевшего изолируют либо в номере отеля, либо в государственном изоляторе, либо в госпитале. При этом пройти тест и изолироваться до его результатов должны все, кто прилетел с заболевшим.
Прибывающим на Мальдивы рекомендуется скачать приложение TraceEkee, которое будет отслеживать контакты с инфицированными.
В случае любого недомогания во время отдыха турист обязан самоизолироваться в номере и сообщить о своем состоянии сотрудникам отеля.
Помните, что по возвращении из-за границы граждане РФ должны сдать еще один тест. Если в течение
Справка о вакцинации
Не обязательна.
Декларация о здоровье
За 24 часа до прилета в Мальдивскую республику необходимо заполнить онлайн-декларацию о здоровье на английском языке. Туда же нужно прикрепить результат ПЦР-теста. После заполнения у вас будет QR-код, который необходимо показать при прохождении паспортного контроля. За
Страховка
Нужна страховка, покрывающая расходы в случае заражения
Ограничения
СЮЖЕТ
На Мальдивах нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, пользоваться дезинфекторами для рук. На шведском столе запрещено самообслуживание. Для посещений спа-центров, тренажерных залов, бассейнов нужно предварительное бронирование, некоторые услуги отелей могут быть недоступны.
Туристы с любыми симптомами заболевания, даже при отрицательном ПЦР-тесте, на экскурсии и к водным видам спорта не допускаются. За всё время пребывания на Мальдивах нельзя посещать более двух островов, при этом на каждом острове нужно иметь подтвержденную бронь отеля. В некоторых районах страны есть комендантский час.