Отпуск в пандемию: правила въезда на Мальдивы в 2021 году

Виза



Гражданам РФ виза не нужна. По прилете вам бесплатно поставят визу на сорок до 30 дней .



ПЦР-тест



Всем туристам, прилетающим на Мальдивские острова, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до вылета в аккредитованной лаборатории. Справка должна быть на английском языке. Тесты не нужно делать детям младше одного года.

По прибытии на Мальдивы всем туристам меряют температуру и делают дополнительный тест (за свой счет). Время до появления результатов туристы проводят в изоляции. В случае, если ПЦР-тест положительный, заболевшего изолируют либо в номере отеля, либо в государственном изоляторе, либо в госпитале. При этом пройти тест и изолироваться до его результатов должны все, кто прилетел с заболевшим.

Прибывающим на Мальдивы рекомендуется скачать приложение TraceEkee, которое будет отслеживать контакты с инфицированными.



В случае любого недомогания во время отдыха турист обязан самоизолироваться в номере и сообщить о своем состоянии сотрудникам отеля.

