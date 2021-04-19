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Отпуск в пандемию: правила въезда на Мальдивы в 2021 году

Планируя поездку на Мальдивы, будьте готовы сдавать ПЦР-тесты за свой счет

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Добраться до Мальдив можно прямыми рейсами из Москвы

Добраться до Мальдив можно прямыми рейсами из Москвы

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Отдых на Мальдивах многим кажется сказкой: высококлассное обслуживание, полный релакс и единение с природой. Но высокий ценник на путевки делает это удовольствие мало кому доступным. Впрочем, с мая по сентябрь на Мальдивах сезон дождей — в это время купить тур можно значительно дешевле.

Как лететь

Россия восстановила авиасообщение с Мальдивскими островами в начале сентября 2020 года. Сегодня регулярные прямые рейсы на Мале выполняет компания «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево. По субботам можно улететь чартерным рейсом AZUR air из Внуково.

Виза

Гражданам РФ виза не нужна. По прилете вам бесплатно поставят визу на сорок до 30 дней.

ПЦР-тест

Всем туристам, прилетающим на Мальдивские острова, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до вылета в аккредитованной лаборатории. Справка должна быть на английском языке. Тесты не нужно делать детям младше одного года.

По прибытии на Мальдивы всем туристам меряют температуру и делают дополнительный тест (за свой счет). Время до появления результатов туристы проводят в изоляции. В случае, если ПЦР-тест положительный, заболевшего изолируют либо в номере отеля, либо в государственном изоляторе, либо в госпитале. При этом пройти тест и изолироваться до его результатов должны все, кто прилетел с заболевшим.

Прибывающим на Мальдивы рекомендуется скачать приложение TraceEkee, которое будет отслеживать контакты с инфицированными.

В случае любого недомогания во время отдыха турист обязан самоизолироваться в номере и сообщить о своем состоянии сотрудникам отеля.

Помните, что по возвращении из-за границы граждане РФ должны сдать еще один тест. Если в течение 14 дней у туриста, вернувшегося с Мальдив, будет выявлен COVID-19, то нужно оповестить об этом отель, в котором он отдыхал.

Справка о вакцинации

Не обязательна.

Декларация о здоровье

За 24 часа до прилета в Мальдивскую республику необходимо заполнить онлайн-декларацию о здоровье на английском языке. Туда же нужно прикрепить результат ПЦР-теста. После заполнения у вас будет QR-код, который необходимо показать при прохождении паспортного контроля. За 24 часа до вылета с Мальдив нужно повторно заполонить декларацию.

Страховка

Нужна страховка, покрывающая расходы в случае заражения COVID-19.

Ограничения

СЮЖЕТ

Отпуск в пандемию

На Мальдивах нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, пользоваться дезинфекторами для рук. На шведском столе запрещено самообслуживание. Для посещений спа-центров, тренажерных залов, бассейнов нужно предварительное бронирование, некоторые услуги отелей могут быть недоступны.

Туристы с любыми симптомами заболевания, даже при отрицательном ПЦР-тесте, на экскурсии и к водным видам спорта не допускаются. За всё время пребывания на Мальдивах нельзя посещать более двух островов, при этом на каждом острове нужно иметь подтвержденную бронь отеля. В некоторых районах страны есть комендантский час.

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Мальдивыпутешествиятуризмпандемия коронавируса
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